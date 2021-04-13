https://uz.sputniknews.ru/20210413/politika-ssha-zarabatyvaet-na-dozu-synu-prezidenta-baydena-18297749.html

Политика США зарабатывает на дозу сыну президента Байдена

Политика США зарабатывает на дозу сыну президента Байдена

На днях подлинность всех фото, видео и документов подтвердила группа экспертов-криминалистов, специально приглашенных британской газетой Daily Mail.

2021-04-13T10:52+0500

2021-04-13T10:52+0500

2021-04-13T10:52+0500

колумнисты

джо байден

сми

президент

сша

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На днях подлинность всех фото, видео и документов подтвердила группа экспертов-криминалистов, специально приглашенных британской газетой Daily Mail.Впервые ноутбук "выплыл" еще осенью прошлого года. Сторонники Трампа думали, что бронебойный компромат позволит им утопить Байдена. Однако демократы сумели обезвредить информационную бомбу. Изданию New York Post, впервые опубликовавшему историю о ноутбуке, устроили форменный бойкот. Интернет-платформы пометили все материалы как фейковые и "утопили" их в поиске. Демократические СМИ зашлись в дружном визге: "Вы все врете!"После избрания Джо Байдена президентом они с сыном осмелели настолько, что перешли в контратаку. На прошлой неделе Хантер выпустил автобиографию с трогательным названием "Прекрасные вещи" (Beautiful Things). В ней отпрыск американского лидера умело строит из себя жертву. В чем-то признается — отрицать такой разгульный образ жизни просто невозможно, — а в большинстве случаев просто лжет.Сразу после выхода книги британская Daily Mail начала публиковать верифицированное содержимое его ноутбука. Ни одна американская газета — включая Washington Post — на это не решилась. Журналистов можно понять. Публикации вскрывают такие "прекрасные вещи" о Хантере, за которые рядовой американец давно уже мотал бы срок в тюрьме."Боюсь, меня посадят", — самокритично писал он своим подельникам. Подельниками были самые титулованные мажоры Америки — сын спикера конгресса Нэнси Пелоси и приемный сын политического тяжеловеса Джона Керри. Вместе с ними Хантер создал фирму-прокладку, позволившую ему качать бабки из иностранных бизнесменов, пытавшихся втереться в доверие к его отцу Джо. В 2017 году Хантер писал другу, что один китайский миллиардер платит ему по десять миллионов долларов в год — "и это только за нужные знакомства".Все эти безумные деньги уходили со свистом. Хантер тратил на демонстративное потребление — порш, ауди, яхта за 80 тысяч долларов, несколько внедорожников, членство в элитных клубах. На жуткие загулы с драками и погромами. Отдельная история — девушки легкого поведения. Приезжая на Украину "бороться с русской агрессией", Байден-младший тратил тысячи долларов на местных проституток.Под псевдонимами Мэрилин и Грета с ним провели ночь некие Кристина Матвеева и Римма Ельмеева. Из переписки видно, как осенью 2018 года Хантер помогает девушкам получить гонорар в отделении его банка."Русской Оксане" — так она записана в его "контактах" — Байден-младший перечислил две тысячи долларов. Девушке "Викки" пообещал оплатить билет на самолет и аренду квартиры для ее мамы на Украине. Приподнял экономику Незалежной, ничего не скажешь. Дождались наконец украинцы американских инвестиций.Еще с большим размахом он веселился на родине. На фотографиях в Daily Mail мы видим Хантера голого, Хантера, обкуренного до невменяемости, Хантера пьяного, Хантера с проституткой, Хантера с трубкой для крэка, Хантера с двумя проститутками и собачкой.Отдельно доставляет крупный план Байдена-младшего с открытым ртом. От его зубов остались лишь почерневшие поломанные корешки — так выглядит рот наркоманов, годами сидящих на крэке.Возникает естественный вопрос, а зачем вообще надо было все эти гадости снимать, да еще и хранить фотки в ноутбуке? Причем фотографиями наш герой не ограничивался. Он постоянно снимал себя на видео в разнообразных… эм-м-м… ситуациях.Около пятисот роликов снял и залил Хантер Байден. Шестьдесят шесть наград как активному пользователю выдал ему один профильный ресурс.Давно прошли те патриархальные времена, когда один-единственный случай "Овального секса" едва не привел к импичменту Билла Клинтона. Напрасно американцы возмущаются в соцсетях: "И это первая семья Америки! Что ж за … такое!"Потоки компромата на сына президента США отбиваются американскими демократическими СМИ с ледяным равнодушием. "Да, может, это не он на фотографиях". "Да вы докажите". "А чего такого?"Только что Хантер дал интервью известному телеведущему комику Джимми Киммелю. Парни откровенно угорали: наркотики, проститутки, политика — все это казалось им безумно смешным. "Интересно, сколько пармезана они выкурили перед эфиром?" — задался вопросом сын Дональда Трампа, Дон-младший.Если бы папа Джо как-то боролся со своим сыном, все это можно было бы считать его персональной трагедией. Кому какое дело? Но ведь президент США обожает своего единственного сына и полностью зависим от него. Он и в президенты-то пошел, потому что Хантер попросил. К 2019 году Байден-младший разорился окончательно. На его банковском счету было 44 цента. Чтобы выплатить долги, он пытался даже залезть в накопления своей дочери на колледж — по американским меркам это предел падения.Переписка из ноутбука доказывает, что президент США абсолютно все знал о своем сыне. Он регулярно вытаскивал его из загулов, прикрывал от правосудия, лгал журналистам. Например, однажды Хантер закрутил роман с женой своего старшего брата, который аккурат в это время умирал от рака. Тогда Байден-старший поддержал хантеровскую ложь о том, что эти отношения начались только после смерти его брата. Будучи вице-президентом, смотрящим за Украиной, Джо Байден был в курсе назначения Хантера на высокооплачиваемую синекуру в "Бурисме". А когда к коррумпированной компании возникли вопросы у генпрокурора Украины, он прилетел в Киев и заставил украинские власти отправить генпрокурора в отставку.То есть Хантер — это не просто личная беда президента. Это важный фактор внешней политики США. Она становится платежным средством для приобретения наркоты и девушек легкого поведения сыну американского президента.Я не знаю, возможно ли еще достучаться до украинцев или они там заигрались уже до полной невменяемости. Но им стоило бы повнимательнее присмотреться к этому сюжету. Сегодня американские хозяева открыто натравливают их на Россию. Если что, украинским парням придется погибать только ради того, чтобы Хантер Байден купил себе очередную дозу наркоты или снял какую-нибудь Оксану. Ребят, неужели это того стоит?Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210402/to-li-pervaya-ledi-to-li-styuardessa-jena-baydena-prankanula-smi-na-1-aprelya-18120564.html

https://uz.sputniknews.ru/20210407/pyos-djo-baydena-derjit-v-straxe-ves-belyy-dom--video-18196229.html

https://uz.sputniknews.ru/20210326/moy-otvetda-bayden-prezidentstvuet-vsego-2-mesyatsa-no-uje-xochet-na-vtoroy-srok-17970540.html

https://uz.sputniknews.ru/20210401/spotknulsya-na-glazax-u-smi-baydenu-vnov-ne-povezlo-s-trapom-samoleta--video-18098237.html

https://uz.sputniknews.ru/20210322/dukh-silen-no-plot-slaba-chto-my-znaem-o-baydene-17877097.html

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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джо байден, сми, президент, сша