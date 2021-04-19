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Минюст озвучил требования при продаже мяса после "ослиной мясорубки" в Карши
Минюст озвучил требования при продаже мяса после "ослиной мясорубки" в Карши
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции напомнили о нескольких требованиях при продаже мяса.
2021-04-19T09:31+0500
2021-04-19T09:34+0500
общество
животные
минюст узбекистана
мясо
продажа
торговля
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции напомнили о нескольких требованиях при продаже мяса.Прежде всего, продавцы должны предоставлять покупателям достоверную информацию о продукте: необходимо указывать вид животного (из которого получено мясо), а также дату убоя.Кроме того, должен быть ветеринарный сертификат, подтверждающий пригодность мяса для потребления.Отдельное требование имеется и к продавцам: сотрудник обязан работать "в полностью укомплектованном специальном головном уборе".Ранее правоохранительные органы раскрыли в Карши группу предприимчивых местных жителей, которые жестоко забили десятки ослов.Мясо животных затем планировалось продать на рынке. Помимо забитых ослов, на "кровавой ферме" были обнаружены 20 еще живых голов.Мужчин уже задержали, ведется следствие. Найденные шкуры и мясные изделия сожгли.
https://uz.sputniknews.ru/20210411/myasorubka-v-karshi-uvd-razobralos-kto-i-zachem-zabil-desyatki-oslov-18268849.html
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животные, минюст узбекистана, мясо, продажа, торговля

Минюст озвучил требования при продаже мяса после "ослиной мясорубки" в Карши

09:31 19.04.2021 (обновлено: 09:34 19.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Mary WinchesterМясо на прилавке
Мясо на прилавке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© СС0 / Unsplash / Mary Winchester
Напомним, что недавно на юге страны раскрыли группу злоумышленников, которые жестоко забили десятки ослов, чтобы продать их мясо на рынке.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции напомнили о нескольких требованиях при продаже мяса.
Прежде всего, продавцы должны предоставлять покупателям достоверную информацию о продукте: необходимо указывать вид животного (из которого получено мясо), а также дату убоя.
Кроме того, должен быть ветеринарный сертификат, подтверждающий пригодность мяса для потребления.
"На каждой холодильной витрине должна быть информация о виде животного, из которого получено это мясо", — предупредили в Минюсте.
Отдельное требование имеется и к продавцам: сотрудник обязан работать "в полностью укомплектованном специальном головном уборе".
Ранее правоохранительные органы раскрыли в Карши группу предприимчивых местных жителей, которые жестоко забили десятки ослов.
Мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2021
Происшествия
Мясорубка в Карши: УВД разобралось, кто и зачем забил десятки ослов
11 апреля, 18:30
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Мясо животных затем планировалось продать на рынке.
Помимо забитых ослов, на "кровавой ферме" были обнаружены 20 еще живых голов.
Мужчин уже задержали, ведется следствие. Найденные шкуры и мясные изделия сожгли.
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