https://uz.sputniknews.ru/20210419/minyust-napomnil-o-trebovaniyax-pri-prodaje-myasa-posle-oslinoy-myasorubki-v-karshi-18393184.html

Минюст озвучил требования при продаже мяса после "ослиной мясорубки" в Карши

Минюст озвучил требования при продаже мяса после "ослиной мясорубки" в Карши

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции напомнили о нескольких требованиях при продаже мяса.

2021-04-19T09:31+0500

2021-04-19T09:31+0500

2021-04-19T09:34+0500

общество

животные

минюст узбекистана

мясо

продажа

торговля

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции напомнили о нескольких требованиях при продаже мяса.Прежде всего, продавцы должны предоставлять покупателям достоверную информацию о продукте: необходимо указывать вид животного (из которого получено мясо), а также дату убоя.Кроме того, должен быть ветеринарный сертификат, подтверждающий пригодность мяса для потребления.Отдельное требование имеется и к продавцам: сотрудник обязан работать "в полностью укомплектованном специальном головном уборе".Ранее правоохранительные органы раскрыли в Карши группу предприимчивых местных жителей, которые жестоко забили десятки ослов.Мясо животных затем планировалось продать на рынке. Помимо забитых ослов, на "кровавой ферме" были обнаружены 20 еще живых голов.Мужчин уже задержали, ведется следствие. Найденные шкуры и мясные изделия сожгли.

https://uz.sputniknews.ru/20210411/myasorubka-v-karshi-uvd-razobralos-kto-i-zachem-zabil-desyatki-oslov-18268849.html

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животные, минюст узбекистана, мясо, продажа, торговля