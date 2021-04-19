https://uz.sputniknews.ru/20210419/muj-jena-i-perepiski-s-drugoy-na-shantajistku-iz-samarkanda-zaveli-ugolovnoe-delo-18395187.html

Муж, жена и переписка с другой: шантажистка вымогала за молчание 14 млн сумов

Муж, жена и переписка с другой: шантажистка вымогала за молчание 14 млн сумов

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Самаркандской области задержали шантажистку, вымогавшую у своего знакомого крупную сумму взамен на сохранение в тайне его

2021-04-19T10:57+0500

2021-04-19T10:57+0500

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общество

шантаж

измена

деньги

самаркандская область

мвд

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Самаркандской области задержали шантажистку, вымогавшую у своего знакомого крупную сумму взамен на сохранение в тайне его переписку с другой женщиной.Об этом сообщили в МВД республики.Дело было так: 15 апреля в ОВД обратился местный житель, утверждавший, что его знакомая заполучила sms-переписку с некой женщиной и стала угрожать.Злоумышленница пригрозила все показать жене. Правда, предложила выход из ситуации: 14 миллионов сумов — ровно столько потребовала шантажистка за свое молчание.В тот же день сотрудники ОУР ОВД Пастдаргомского района задержали ее в момент получения тысячи долларов.Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство" УК РУз.

https://uz.sputniknews.ru/20210329/shkolnitsa-shantajirovala-suprujeskuyu-paru-v-bekabade-18017431.html

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шантаж, измена, деньги, самаркандская область, мвд