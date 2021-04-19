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Муж, жена и переписка с другой: шантажистка вымогала за молчание 14 млн сумов
Муж, жена и переписка с другой: шантажистка вымогала за молчание 14 млн сумов
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Самаркандской области задержали шантажистку, вымогавшую у своего знакомого крупную сумму взамен на сохранение в тайне его
2021-04-19T10:57+0500
2021-04-19T11:20+0500
общество
шантаж
измена
деньги
самаркандская область
мвд
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Самаркандской области задержали шантажистку, вымогавшую у своего знакомого крупную сумму взамен на сохранение в тайне его переписку с другой женщиной.Об этом сообщили в МВД республики.Дело было так: 15 апреля в ОВД обратился местный житель, утверждавший, что его знакомая заполучила sms-переписку с некой женщиной и стала угрожать.Злоумышленница пригрозила все показать жене. Правда, предложила выход из ситуации: 14 миллионов сумов — ровно столько потребовала шантажистка за свое молчание.В тот же день сотрудники ОУР ОВД Пастдаргомского района задержали ее в момент получения тысячи долларов.Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство" УК РУз.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/shkolnitsa-shantajirovala-suprujeskuyu-paru-v-bekabade-18017431.html
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шантаж, измена, деньги, самаркандская область, мвд

Муж, жена и переписка с другой: шантажистка вымогала за молчание 14 млн сумов

10:57 19.04.2021 (обновлено: 11:20 19.04.2021)
782
© СС0 / Unsplash / Wyron AНеоновое сердце
Неоновое сердце - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© СС0 / Unsplash / Wyron A
За свое молчание блюстительница чужой нравственности потребовала 14 миллионов сумов.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Самаркандской области задержали шантажистку, вымогавшую у своего знакомого крупную сумму взамен на сохранение в тайне его переписку с другой женщиной.
Об этом сообщили в МВД республики.
Дело было так: 15 апреля в ОВД обратился местный житель, утверждавший, что его знакомая заполучила sms-переписку с некой женщиной и стала угрожать.
В Ташкентской области несовершеннолетняя девушка шантажировала супружескую пару интимными фотографиями и видео - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
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29 марта, 19:02
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Злоумышленница пригрозила все показать жене. Правда, предложила выход из ситуации: 14 миллионов сумов — ровно столько потребовала шантажистка за свое молчание.
В тот же день сотрудники ОУР ОВД Пастдаргомского района задержали ее в момент получения тысячи долларов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство" УК РУз.
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