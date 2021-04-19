https://uz.sputniknews.ru/20210419/pitevaya-voda-v-butylkax-opasna-dlya-zdorovya--ona-toksichna-i-kishit-mikrobami-18392867.html

Питьевая вода в бутылках опасна для здоровья — она кишит микробами

Питьевая вода в бутылках опасна для здоровья — она кишит микробами

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В современном мире существует множество различных вызовов, в числе которых — проблема с доступом населения планеты к питьевой воде.

2021-04-19T09:02+0500

2021-04-19T09:02+0500

2021-04-19T09:14+0500

общество

минеральная вода

вода

пластиковая бутылка

здоровье

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В современном мире существует множество различных вызовов, в числе которых — проблема с доступом населения планеты к питьевой воде.Та же самая вода из-под крана содержит множество вредных веществ, которые не способна убрать современная система очистки, заявила эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.Зная это, многие люди делают выбор в пользу бутилированной воды вместо водопроводной. Но и здесь кроется опасность.Специалисты изучили партии воды, которые поступают на полки магазинов, и пришли к выводу, что многие из них кишат микробами.Причем количество микробов превышает допустимую норму в 70 раз. Как отметила Кулешова, такая вода зачастую содержит токсичные элементы и нитраты, зато в процессе очистки ее могут лишить ряда полезных солей и микроэлементов. К самой бутылке, в которой продается вода, тоже есть немало вопросов.Где же взять безопасную воду? Эксперт посоветовала присмотреться к домашним очистным фильтрам — таким образом, вода будет всегда свежая и не потеряет полезных свойств.

https://uz.sputniknews.ru/20210221/16055172.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минеральная вода, вода, пластиковая бутылка, здоровье