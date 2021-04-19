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Питьевая вода в бутылках опасна для здоровья — она кишит микробами
Питьевая вода в бутылках опасна для здоровья — она кишит микробами
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В современном мире существует множество различных вызовов, в числе которых — проблема с доступом населения планеты к питьевой воде.
2021-04-19T09:02+0500
2021-04-19T09:14+0500
общество
минеральная вода
вода
пластиковая бутылка
здоровье
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В современном мире существует множество различных вызовов, в числе которых — проблема с доступом населения планеты к питьевой воде.Та же самая вода из-под крана содержит множество вредных веществ, которые не способна убрать современная система очистки, заявила эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.Зная это, многие люди делают выбор в пользу бутилированной воды вместо водопроводной. Но и здесь кроется опасность.Специалисты изучили партии воды, которые поступают на полки магазинов, и пришли к выводу, что многие из них кишат микробами.Причем количество микробов превышает допустимую норму в 70 раз. Как отметила Кулешова, такая вода зачастую содержит токсичные элементы и нитраты, зато в процессе очистки ее могут лишить ряда полезных солей и микроэлементов. К самой бутылке, в которой продается вода, тоже есть немало вопросов.Где же взять безопасную воду? Эксперт посоветовала присмотреться к домашним очистным фильтрам — таким образом, вода будет всегда свежая и не потеряет полезных свойств.
https://uz.sputniknews.ru/20210221/16055172.html
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минеральная вода, вода, пластиковая бутылка, здоровье

Питьевая вода в бутылках опасна для здоровья — она кишит микробами

09:02 19.04.2021 (обновлено: 09:14 19.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Adam NavarroРебенок достает бутылку с водой, иллюстративное фото
Ребенок достает бутылку с водой, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© СС0 / Unsplash / Adam Navarro
Ранее шведские ученые доказали, что человек, который употребляет воду из пластика, существенно повышает свои шансы заболеть раком.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В современном мире существует множество различных вызовов, в числе которых — проблема с доступом населения планеты к питьевой воде.
Та же самая вода из-под крана содержит множество вредных веществ, которые не способна убрать современная система очистки, заявила эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.
Подкасты РИА правда тела - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2021
"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить
21 февраля, 14:43
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Зная это, многие люди делают выбор в пользу бутилированной воды вместо водопроводной. Но и здесь кроется опасность.
Специалисты изучили партии воды, которые поступают на полки магазинов, и пришли к выводу, что многие из них кишат микробами.
Причем количество микробов превышает допустимую норму в 70 раз.
Как отметила Кулешова, такая вода зачастую содержит токсичные элементы и нитраты, зато в процессе очистки ее могут лишить ряда полезных солей и микроэлементов.
К самой бутылке, в которой продается вода, тоже есть немало вопросов.
"Ученые из Швеции доказали, что человек, который употребляет воду из пластика, значительно повышает свои шансы заболеть раком. До 10 раз увеличивается такая вероятность, если попить из бутылки, которая некоторое время простояла на солнце", — предупредила Кулешова.
Где же взять безопасную воду? Эксперт посоветовала присмотреться к домашним очистным фильтрам — таким образом, вода будет всегда свежая и не потеряет полезных свойств.
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