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https://uz.sputniknews.ru/20210419/uchenye-vyyavili-3-etapa-stareniya-cheloveka-18392567.html
Ученые выяснили, что человек стареет в три этапа
Ученые выяснили, что человек стареет в три этапа
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Считается, что организм растет и, соответственно, стареет с каждым новым днем.
2021-04-19T08:35+0500
2021-04-19T09:12+0500
общество
старение
ученые
старость
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Считается, что организм растет и, соответственно, стареет с каждым новым днем.Однако американские ученые поставили это под сомнение, пишет издание FocusИсследователи убеждены, что за всю жизнь человека есть всего три возрастные отметки, когда тело действительно меняется.Для этого были изучены состав крови и образцы белков почти 4,3 тысячи человек совершенно разного возраста: от 18 до 95 лет.Результаты показали следующее: у большинства испытуемых не было зафиксировано почти никаких исключений.Ученые объяснили это общими переменами в организме. Между тем пока не понятно, как именно данные изменения в составе крови и белков влияют на старение организма.Хотя лабораторные исследования предварительно показали, что переливание более молодой крови благотворно влияет на старый организм.
https://uz.sputniknews.ru/20170907/lekarstvo-ot-starosti-6241257.html
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старение, ученые, старость

Ученые выяснили, что человек стареет в три этапа

08:35 19.04.2021 (обновлено: 09:12 19.04.2021)
793
CC0 / Unsplash / Micheile Henderson / Пожилые люди
Пожилые люди - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
CC0 / Unsplash / Micheile Henderson /
Для этого были изучены образцы крови и белков почти 4,3 тысячи человек совершенно разного возраста: от 18 до 95 лет.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Считается, что организм растет и, соответственно, стареет с каждым новым днем.
Однако американские ученые поставили это под сомнение, пишет издание Focus
Исследователи убеждены, что за всю жизнь человека есть всего три возрастные отметки, когда тело действительно меняется.
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7 сентября 2017, 14:31
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Для этого были изучены состав крови и образцы белков почти 4,3 тысячи человек совершенно разного возраста: от 18 до 95 лет.
Результаты показали следующее: у большинства испытуемых не было зафиксировано почти никаких исключений.

За исключением тех добровольцев, которым было 34, 60 и 78 лет: у них выявили существенные изменения на белковом уровне.

Ученые объяснили это общими переменами в организме. Между тем пока не понятно, как именно данные изменения в составе крови и белков влияют на старение организма.
Хотя лабораторные исследования предварительно показали, что переливание более молодой крови благотворно влияет на старый организм.
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