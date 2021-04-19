https://uz.sputniknews.ru/20210419/umed-pereshel-na-chetyrnadtsatidnevnoe-onlayn-obuchenie-iz-za-vspyshki-koronavirusa-v-vuze-18405651.html

УМЭД перешел на двухнедельное онлайн-обучение из-за вспышки коронавируса в вузе

УМЭД перешел на двухнедельное онлайн-обучение из-за вспышки коронавируса в вузе

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В университете мировой экономики и дипломатии выявлены случаи заражения COVID-19, сообщает пресс-служба вуза.

2021-04-19T21:16+0500

2021-04-19T21:16+0500

2021-04-19T22:29+0500

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В университете мировой экономики и дипломатии выявлены случаи заражения COVID-19, сообщает пресс-служба вуза."В целях предотвращения распространения заболевания среди студентов и преподавателей учебный процесс в университете переведен в онлайн-формат сроком на 14 дней", - информируется в релизе.В образовательном учреждении также отмечают, что все занятия будут проводиться посредством системы дистанционного обучения Moodle.Напомним: в конце марта в университете Инха в Ташкенте также объявили о переходе на онлайн-обучение из-за выявления коронавируса у одного из студентов.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, вуз