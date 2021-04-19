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УМЭД перешел на двухнедельное онлайн-обучение из-за вспышки коронавируса в вузе
УМЭД перешел на двухнедельное онлайн-обучение из-за вспышки коронавируса в вузе
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В университете мировой экономики и дипломатии выявлены случаи заражения COVID-19, сообщает пресс-служба вуза.
2021-04-19T21:16+0500
2021-04-19T22:29+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В университете мировой экономики и дипломатии выявлены случаи заражения COVID-19, сообщает пресс-служба вуза."В целях предотвращения распространения заболевания среди студентов и преподавателей учебный процесс в университете переведен в онлайн-формат сроком на 14 дней", - информируется в релизе.В образовательном учреждении также отмечают, что все занятия будут проводиться посредством системы дистанционного обучения Moodle.Напомним: в конце марта в университете Инха в Ташкенте также объявили о переходе на онлайн-обучение из-за выявления коронавируса у одного из студентов.
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, вуз

УМЭД перешел на двухнедельное онлайн-обучение из-за вспышки коронавируса в вузе

21:16 19.04.2021 (обновлено: 22:29 19.04.2021)
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© AFP 2018 / THOMAS KIENZLEШкола
Школа - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© AFP 2018 / THOMAS KIENZLE
В учебном заведении отмечают, что все занятия будут проводиться посредством системы дистанционного обучения Moodle.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В университете мировой экономики и дипломатии выявлены случаи заражения COVID-19, сообщает пресс-служба вуза.
"В целях предотвращения распространения заболевания среди студентов и преподавателей учебный процесс в университете переведен в онлайн-формат сроком на 14 дней", - информируется в релизе.
В образовательном учреждении также отмечают, что все занятия будут проводиться посредством системы дистанционного обучения Moodle.
Напомним: в конце марта в университете Инха в Ташкенте также объявили о переходе на онлайн-обучение из-за выявления коронавируса у одного из студентов.
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