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В МВД отказались от полномочий, предусматривающих наказание за воровство газа и света
В МВД отказались от полномочий, предусматривающих наказание за воровство газа и света
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В ходе очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты отклонили законопроект, предусматривающий передачу
2021-04-19T19:33+0500
2021-04-19T19:41+0500
общество
депутаты
законопроект
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В ходе очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты отклонили законопроект, предусматривающий передачу полномочий МВД для осуществления наказаний за воровство газа и электричества. Об этом сообщает пресс-служба Парламента Узбекистана.Отмечается, что в ходе мероприятия проект вызвал бурную полемику. Во время обсуждений депутаты подчеркнули, что дополнительные задачи, поставленные перед инспекторами по профилактике опорных пунктов органов внутренних дел, могут обострить имеющиеся проблемы. Они посчитали, что это может привести к дальнейшему конфликту интересов и случаям коррупции.Сотрудники МВД также не согласились с поставленной нормой, так как увеличение нагрузки может привести к нехватке времени для выполнения новых поручений. К тому же они отметили, что не являются специалистами в данном направлении.По итогам заседания, большинством голосов депутатов было принято решение об отклонении законопроекта и его возврате в комитет.
https://uz.sputniknews.ru/20210327/v-uzbekistane-struktura-mvd-podverglas-globalnym-preobrazovaniyam---ukaz-prezidenta-17989673.html
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депутаты, законопроект, узбекистан

В МВД отказались от полномочий, предусматривающих наказание за воровство газа и света

19:33 19.04.2021 (обновлено: 19:41 19.04.2021)
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© Олий Мажлис УзбекистанаЗаседание депутатов
Заседание депутатов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© Олий Мажлис Узбекистана
Во время обсуждений законопроекта было подчеркнуто, что дополнительные задачи, поставленные перед инспекторами по профилактике опорных пунктов органов внутренних дел, могут обострить имеющиеся проблемы.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В ходе очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты отклонили законопроект, предусматривающий передачу полномочий МВД для осуществления наказаний за воровство газа и электричества. Об этом сообщает пресс-служба Парламента Узбекистана.
Отмечается, что в ходе мероприятия проект вызвал бурную полемику. Во время обсуждений депутаты подчеркнули, что дополнительные задачи, поставленные перед инспекторами по профилактике опорных пунктов органов внутренних дел, могут обострить имеющиеся проблемы. Они посчитали, что это может привести к дальнейшему конфликту интересов и случаям коррупции.
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Сотрудники МВД также не согласились с поставленной нормой, так как увеличение нагрузки может привести к нехватке времени для выполнения новых поручений. К тому же они отметили, что не являются специалистами в данном направлении.
По итогам заседания, большинством голосов депутатов было принято решение об отклонении законопроекта и его возврате в комитет.
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