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В Ташкенте загорелся цех по производству синтепона — видео
В Ташкенте загорелся цех по производству синтепона — видео
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. На столичном заводе по производству синтепона вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
2021-04-19T14:19+0500
2021-04-19T14:19+0500
2021-04-19T14:56+0500
происшествия
мчс узбекистана
пожар
ташкент
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. На столичном заводе по производству синтепона вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Инцидент произошел на массиве Кушбеги 18 апреля в 20.46 по местному времени. Для локализации огня на место происшествия прибыли 10 пожарно-спасательных экипажей. Почти через час возгорание было полностью устранено.По информации ведомства, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.Ранее крупный пожар произошел в Сергелийском районе. Возгорание возникло в цехе по производству полиэтиленовой продукции.
ташкент
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мчс узбекистана, пожар, ташкент
В Ташкенте загорелся цех по производству синтепона — видео
14:19 19.04.2021 (обновлено: 14:56 19.04.2021)
По информации МЧС Узбекистана, в результате происшествия жертв и пострадавших не обнаружено.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
На столичном заводе по производству синтепона вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщила
пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел на массиве Кушбеги 18 апреля в 20.46 по местному времени.
Для локализации огня на место происшествия прибыли 10 пожарно-спасательных экипажей. Почти через час возгорание было полностью устранено.
По информации ведомства, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.
Ранее крупный пожар произошел в Сергелийском районе. Возгорание возникло
в цехе по производству полиэтиленовой продукции.