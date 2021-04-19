https://uz.sputniknews.ru/20210419/v-tashkente-zagorelsya-tsex-po-proizvodstvu-sintepona--video-18400156.html

В Ташкенте загорелся цех по производству синтепона — видео

В Ташкенте загорелся цех по производству синтепона — видео

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. На столичном заводе по производству синтепона вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

2021-04-19T14:19+0500

2021-04-19T14:19+0500

2021-04-19T14:56+0500

происшествия

мчс узбекистана

пожар

ташкент

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. На столичном заводе по производству синтепона вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Инцидент произошел на массиве Кушбеги 18 апреля в 20.46 по местному времени. Для локализации огня на место происшествия прибыли 10 пожарно-спасательных экипажей. Почти через час возгорание было полностью устранено.По информации ведомства, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.Ранее крупный пожар произошел в Сергелийском районе. Возгорание возникло в цехе по производству полиэтиленовой продукции.

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мчс узбекистана, пожар, ташкент