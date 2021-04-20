https://uz.sputniknews.ru/20210420/18419234.html

В Бухаре приступили к съемкам российско-узбекского фильма "Солнце на вкус"

В Бухаре приступили к съемкам российско-узбекского фильма "Солнце на вкус"

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Бухаре на территории ансамбля "Минораи Калон" начались съемки совместного российско-узбекского фильма "Солнце на вкус". Об этом

2021-04-20T18:15+0500

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культура

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кино

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Бухаре на территории ансамбля "Минораи Калон" начались съемки совместного российско-узбекского фильма "Солнце на вкус". Об этом сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино". На мероприятии присутствовали гендиректор Узбекского агентства кинематографии Фирдавс Абдухоликов, представители российской компании "Спутник Восток Продакшн", а также кинематографисты и представители СМИ.Отмечается, что в съемочном процессе будут задействованы 10 студентов Государственного института искусств и культуры Узбекистана. Режиссером кинокартины является Танья Суляева. В роли режиссера-постановщика выступил Эльдар Салаватов, продюсерами стали Эдуард и Кристина Горбенко. Ранее на территории России и Узбекистана проходил кастинг актеров к фильму "Солнце на вкус". В числе известных российских звезд в отборе приняли участие: Дмитрий Нагиев, Николай Фоменко, Алексей Горбунов, Никита Манец, Александр Михайлов, Ольга Сутулова, Евгений Цыганов, Елена Лядова, Павел Деревянко, Виктория Исакова.Среди узбекских актеров на роли утверждены: Мухаммадисо Абдулхаиров, Аброр Бакиров, Зульфия Раимкулова, Роналдо Ласпинес, Мурод Сайфуллаев, Содик Муродов, Али Чориев, Бернар Назармухаммедов, Улугбек Шаметов и другие. Отмечается, что съемки пройдут в Москве, Бухаре, Самарканде и Ташкенте. Премьерный показ кинокартины предварительно запланирован на осень 2021 года.

https://uz.sputniknews.ru/20201022/Uzbekkino-i-rossiyskaya-kinokompaniya-dogovorilis-o-sovmestnykh-semkakh-filma-15233383.html

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