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https://uz.sputniknews.ru/20210420/18419234.html
В Бухаре приступили к съемкам российско-узбекского фильма "Солнце на вкус"
В Бухаре приступили к съемкам российско-узбекского фильма "Солнце на вкус"
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Бухаре на территории ансамбля "Минораи Калон" начались съемки совместного российско-узбекского фильма "Солнце на вкус". Об этом
2021-04-20T18:15+0500
2021-04-20T19:34+0500
культура
актеры
съемка
кино
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Бухаре на территории ансамбля "Минораи Калон" начались съемки совместного российско-узбекского фильма "Солнце на вкус". Об этом сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино". На мероприятии присутствовали гендиректор Узбекского агентства кинематографии Фирдавс Абдухоликов, представители российской компании "Спутник Восток Продакшн", а также кинематографисты и представители СМИ.Отмечается, что в съемочном процессе будут задействованы 10 студентов Государственного института искусств и культуры Узбекистана. Режиссером кинокартины является Танья Суляева. В роли режиссера-постановщика выступил Эльдар Салаватов, продюсерами стали Эдуард и Кристина Горбенко. Ранее на территории России и Узбекистана проходил кастинг актеров к фильму "Солнце на вкус". В числе известных российских звезд в отборе приняли участие: Дмитрий Нагиев, Николай Фоменко, Алексей Горбунов, Никита Манец, Александр Михайлов, Ольга Сутулова, Евгений Цыганов, Елена Лядова, Павел Деревянко, Виктория Исакова.Среди узбекских актеров на роли утверждены: Мухаммадисо Абдулхаиров, Аброр Бакиров, Зульфия Раимкулова, Роналдо Ласпинес, Мурод Сайфуллаев, Содик Муродов, Али Чориев, Бернар Назармухаммедов, Улугбек Шаметов и другие. Отмечается, что съемки пройдут в Москве, Бухаре, Самарканде и Ташкенте. Премьерный показ кинокартины предварительно запланирован на осень 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20201022/Uzbekkino-i-rossiyskaya-kinokompaniya-dogovorilis-o-sovmestnykh-semkakh-filma-15233383.html
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актеры, съемка, кино, узбекистан

В Бухаре приступили к съемкам российско-узбекского фильма "Солнце на вкус"

18:15 20.04.2021 (обновлено: 19:34 20.04.2021)
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© НА "Узбеккино"Съемки к фильму "Солнце на вкус"
Съемки к фильму Солнце на вкус - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© НА "Узбеккино"
В съемочном процессе будут задействованы 10 студентов Государственного института искусств и культуры Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Бухаре на территории ансамбля "Минораи Калон" начались съемки совместного российско-узбекского фильма "Солнце на вкус". Об этом сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино".
На мероприятии присутствовали гендиректор Узбекского агентства кинематографии Фирдавс Абдухоликов, представители российской компании "Спутник Восток Продакшн", а также кинематографисты и представители СМИ.
© НА "Узбеккино"Съемочная группа фильма "Солнце на вкус"
Съемочная группа фильма Солнце на вкус - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
Съемочная группа фильма "Солнце на вкус"
© НА "Узбеккино"
Отмечается, что в съемочном процессе будут задействованы 10 студентов Государственного института искусств и культуры Узбекистана.
Режиссером кинокартины является Танья Суляева. В роли режиссера-постановщика выступил Эльдар Салаватов, продюсерами стали Эдуард и Кристина Горбенко.
Ранее на территории России и Узбекистана проходил кастинг актеров к фильму "Солнце на вкус".
НА Узбеккино подписало меморандум о сотрудничестве с российской кинокомпанией Спутник Восток Продакшн по съемкам фильма Солнце на вкус - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2020
Россия
"Узбеккино" и российская кинокомпания договорились о совместных съемках фильма
22 октября 2020, 11:39
458
В числе известных российских звезд в отборе приняли участие: Дмитрий Нагиев, Николай Фоменко, Алексей Горбунов, Никита Манец, Александр Михайлов, Ольга Сутулова, Евгений Цыганов, Елена Лядова, Павел Деревянко, Виктория Исакова.
Среди узбекских актеров на роли утверждены: Мухаммадисо Абдулхаиров, Аброр Бакиров, Зульфия Раимкулова, Роналдо Ласпинес, Мурод Сайфуллаев, Содик Муродов, Али Чориев, Бернар Назармухаммедов, Улугбек Шаметов и другие.
Отмечается, что съемки пройдут в Москве, Бухаре, Самарканде и Ташкенте. Премьерный показ кинокартины предварительно запланирован на осень 2021 года.
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