https://uz.sputniknews.ru/20210420/dengi-v-trubu-uzbekistan-tratit-milliardy-dollarov-na-obespechenie-jiteley-vodoy-18417139.html

"Деньги в трубу": Узбекистан тратит миллиарды долларов на обеспечение жителей водой

"Деньги в трубу": Узбекистан тратит миллиарды долларов на обеспечение жителей водой

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В текущем году Узбекистан намерен ввести в эксплуатацию свыше 5 тыс. 910 км водопроводных сетей, сообщили Sputnik в акционерном

2021-04-20T17:29+0500

2021-04-20T17:29+0500

2021-04-20T17:40+0500

экономика

водоснабжение

бухарская область

сотрудничество

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В текущем году Узбекистан намерен ввести в эксплуатацию свыше 5 тыс. 910 км водопроводных сетей, сообщили Sputnik в акционерном обществе “Ўзсувтаъминот”.По словам руководителя информационной службы компании Акмаля Муродова, это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по реализации программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" от 2 апреля 2021 года.Документом также поручено ввести в эксплуатацию для развития системы питьевого водоснабжения 559 объектов. Однако работа по обеспечению населения чистой питьевой водой осуществлялась и ранее. За первые три месяца текущего года построено и реконструировано 238 км водопроводных сетей и 34 км сточных вод. На эти цели используются бюджетные деньги и собственные средства акционерного общества.Помимо этого, в данной работе участвуют и средства международных финансовых институтов. Данный процесс регламентируется постановлением президента от 28 декабря 2020 года "О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2021-2023 годы".В соответствии с документом в 2021 году планируется реализовать 20 проектов на общую сумму 2,1 млрд долларов, 87 процентов, или 1,8 млрд долларов, — это зарубежные инвестиции.Так, за счет средств международных финансовых институтов ведутся строительно-монтажные работы на гидроузле "Двойник" Алатского района в рамках проекта по обеспечению питьевой водой населения Алатского и Каракульского районов Бухарской области. Завершить их планируется уже в мае этого года.В результате питьевой водой будут обеспечены 84,2 тыс. жителей Алатского района и 147,7 тыс. — Каракульского. Для сравнения: в Алате проживают 99,2 тыс. человек, и лишь 15 тыс. из них в данное время имеют доступ к чистой питьевой воде. Похожая ситуация и в Каракуле, где питьевой водой обеспечено лишь 10 процентов из 164-тысячного населения района.До конца года по проектам данной программы предполагается освоить более двухсот млн долларов инвестиций.Международное сотрудничествоДля рационального использованию природных и финансовых ресурсов компания ведет работу по внедрению современных энергосберегающих технологий. По подсчетам специалистов, это позволит снизить потребляемость электроэнергии ровно вполовину.Определенных результатов в сокращении потерь в водопроводных сетях удается достичь и благодаря международному сотрудничеству, как, например, с израильской компанией Maya, с которой заключен договор у ООО "Тошкент сув таъминоти". С помощью специальной спутниковой программы израильских партнеров удалось выявить порядка 400 скрытых неисправностей в подземных трубопроводах питьевого водоснабжения города Ташкента и устранить около 300 неисправностей. "На основе сотрудничества между корейской компанией K-Water и АО "Ўзсувтаъминот" в Ташкенте создан специальный центр по трансферу технологий, повышается уровень знаний работников системы водоснабжения и начата работа по созданию академии подготовки квалифицированных специалистов в области водного хозяйства", — сказал Муродов.Кластерный методДля полноценного и качественного выполнения программы развития питьевого водоснабжения создан единый кластерный подход в строительстве водных сооружений. В этом деле также взгляд направлен на международный опыт. В частности, создано совместное турецко-узбекское предприятие Sayin suv insaati. При этом полный контроль за строительно-монтажными работами субподрядных организаций осуществляется через сектор строительно-монтажных работ благодаря внедрению инновационных технологий и контроля качества.Данная кластерная система внедряется в трех областях: Самаркандской, Ташкентской и Кашкадарьинской.Также в целях контроля за строительством и реконструкцией объектов питьевого водоснабжения в 2021 году разработан сетевой график и создана система мониторинга в режиме онлайн через электронную платформу Smart Qurilish.В целях обеспечения высокого качества путем установления общественного контроля сформирована система вовлечения членов Кенгаша народных депутатов в процесс приемки объектов. На сегодняшний день предлагаемые программы и проекты согласовываются непосредственно с народными депутатами.

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https://uz.sputniknews.ru/20201211/EBRR-vydelit-RUz-150-mln-na-proekty-v-sfere-energetiki-i-vodosnabzheniya-15576811.html

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водоснабжение, бухарская область, сотрудничество, ташкент, узбекистан