https://uz.sputniknews.ru/20210420/dengi-v-trubu-uzbekistan-tratit-milliardy-dollarov-na-obespechenie-jiteley-vodoy-18417139.html
"Деньги в трубу": Узбекистан тратит миллиарды долларов на обеспечение жителей водой
"Деньги в трубу": Узбекистан тратит миллиарды долларов на обеспечение жителей водой
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В текущем году Узбекистан намерен ввести в эксплуатацию свыше 5 тыс. 910 км водопроводных сетей, сообщили Sputnik в акционерном
2021-04-20T17:29+0500
2021-04-20T17:29+0500
2021-04-20T17:40+0500
экономика
водоснабжение
бухарская область
сотрудничество
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В текущем году Узбекистан намерен ввести в эксплуатацию свыше 5 тыс. 910 км водопроводных сетей, сообщили Sputnik в акционерном обществе “Ўзсувтаъминот”.По словам руководителя информационной службы компании Акмаля Муродова, это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по реализации программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" от 2 апреля 2021 года.Документом также поручено ввести в эксплуатацию для развития системы питьевого водоснабжения 559 объектов. Однако работа по обеспечению населения чистой питьевой водой осуществлялась и ранее. За первые три месяца текущего года построено и реконструировано 238 км водопроводных сетей и 34 км сточных вод. На эти цели используются бюджетные деньги и собственные средства акционерного общества.Помимо этого, в данной работе участвуют и средства международных финансовых институтов. Данный процесс регламентируется постановлением президента от 28 декабря 2020 года "О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2021-2023 годы".В соответствии с документом в 2021 году планируется реализовать 20 проектов на общую сумму 2,1 млрд долларов, 87 процентов, или 1,8 млрд долларов, — это зарубежные инвестиции.Так, за счет средств международных финансовых институтов ведутся строительно-монтажные работы на гидроузле "Двойник" Алатского района в рамках проекта по обеспечению питьевой водой населения Алатского и Каракульского районов Бухарской области. Завершить их планируется уже в мае этого года.В результате питьевой водой будут обеспечены 84,2 тыс. жителей Алатского района и 147,7 тыс. — Каракульского. Для сравнения: в Алате проживают 99,2 тыс. человек, и лишь 15 тыс. из них в данное время имеют доступ к чистой питьевой воде. Похожая ситуация и в Каракуле, где питьевой водой обеспечено лишь 10 процентов из 164-тысячного населения района.До конца года по проектам данной программы предполагается освоить более двухсот млн долларов инвестиций.Международное сотрудничествоДля рационального использованию природных и финансовых ресурсов компания ведет работу по внедрению современных энергосберегающих технологий. По подсчетам специалистов, это позволит снизить потребляемость электроэнергии ровно вполовину.Определенных результатов в сокращении потерь в водопроводных сетях удается достичь и благодаря международному сотрудничеству, как, например, с израильской компанией Maya, с которой заключен договор у ООО "Тошкент сув таъминоти". С помощью специальной спутниковой программы израильских партнеров удалось выявить порядка 400 скрытых неисправностей в подземных трубопроводах питьевого водоснабжения города Ташкента и устранить около 300 неисправностей. "На основе сотрудничества между корейской компанией K-Water и АО "Ўзсувтаъминот" в Ташкенте создан специальный центр по трансферу технологий, повышается уровень знаний работников системы водоснабжения и начата работа по созданию академии подготовки квалифицированных специалистов в области водного хозяйства", — сказал Муродов.Кластерный методДля полноценного и качественного выполнения программы развития питьевого водоснабжения создан единый кластерный подход в строительстве водных сооружений. В этом деле также взгляд направлен на международный опыт. В частности, создано совместное турецко-узбекское предприятие Sayin suv insaati. При этом полный контроль за строительно-монтажными работами субподрядных организаций осуществляется через сектор строительно-монтажных работ благодаря внедрению инновационных технологий и контроля качества.Данная кластерная система внедряется в трех областях: Самаркандской, Ташкентской и Кашкадарьинской.Также в целях контроля за строительством и реконструкцией объектов питьевого водоснабжения в 2021 году разработан сетевой график и создана система мониторинга в режиме онлайн через электронную платформу Smart Qurilish.В целях обеспечения высокого качества путем установления общественного контроля сформирована система вовлечения членов Кенгаша народных депутатов в процесс приемки объектов. На сегодняшний день предлагаемые программы и проекты согласовываются непосредственно с народными депутатами.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/pod-tashkentom-raspilili-byudjet-vydelennyy-na-vodosnabjenie-shesti-rayonov-18207689.html
https://uz.sputniknews.ru/20201211/EBRR-vydelit-RUz-150-mln-na-proekty-v-sfere-energetiki-i-vodosnabzheniya-15576811.html
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водоснабжение, бухарская область, сотрудничество, ташкент, узбекистан
"Деньги в трубу": Узбекистан тратит миллиарды долларов на обеспечение жителей водой
17:29 20.04.2021 (обновлено: 17:40 20.04.2021)
В текущем году в Узбекистане введут в эксплуатацию порядка шести тыс. км водопроводных сетей, намечена реализация 20 проектов стоимостью более двух млрд долларов, а в мае завершится проект по водоснабжению Алатского и Каракульского районов.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В текущем году Узбекистан намерен ввести в эксплуатацию свыше 5 тыс. 910 км водопроводных сетей, сообщили Sputnik в акционерном обществе “Ўзсувтаъминот”.
По словам руководителя информационной службы компании Акмаля Муродова, это предусмотрено постановлением
президента "О дополнительных мерах по реализации программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" от 2 апреля 2021 года.
Документом также поручено ввести в эксплуатацию для развития системы питьевого водоснабжения 559 объектов. Однако работа по обеспечению населения чистой питьевой водой осуществлялась и ранее. За первые три месяца текущего года построено и реконструировано 238 км водопроводных сетей и 34 км сточных вод. На эти цели используются бюджетные деньги и собственные средства акционерного общества.
Помимо этого, в данной работе участвуют и средства международных финансовых институтов. Данный процесс регламентируется постановлением
президента от 28 декабря 2020 года "О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2021-2023 годы".
В соответствии с документом в 2021 году планируется реализовать 20 проектов на общую сумму 2,1 млрд долларов, 87 процентов, или 1,8 млрд долларов, — это зарубежные инвестиции.
"В первом квартале текущего года уже привлечено и освоено 16,4 миллиона долларов иностранных инвестиций. За счет этого к настоящему времени построено и введено в эксплуатацию 62,4 тыс. км трубопроводов питьевой воды, 241 водораспределительное сооружение, 134 скважины, 97 водохранилищ, 103 водонапорные башни, 2971,1 км канализационных труб, 17 очистных канализационных сооружений, 143 канализационных насосных станции".
Акмал Муродов
Руководителя информационной службы АО "Ўзсувтаъминот"
Так, за счет средств международных финансовых институтов ведутся строительно-монтажные работы на гидроузле "Двойник" Алатского района в рамках проекта по обеспечению питьевой водой населения Алатского и Каракульского районов Бухарской области. Завершить их планируется уже в мае этого года.
В результате питьевой водой будут обеспечены 84,2 тыс. жителей Алатского района и 147,7 тыс. — Каракульского. Для сравнения: в Алате проживают 99,2 тыс. человек, и лишь 15 тыс. из них в данное время имеют доступ к чистой питьевой воде. Похожая ситуация и в Каракуле, где питьевой водой обеспечено лишь 10 процентов из 164-тысячного населения района.
До конца года по проектам данной программы предполагается освоить более двухсот млн долларов инвестиций.
Международное сотрудничество
Для рационального использованию природных и финансовых ресурсов компания ведет работу по внедрению современных энергосберегающих технологий.
"В рамках сотрудничества с датской компанией GRUNDFOS South East Europe Kft в 2021-2022 годах на водохозяйственных объектах Самарканда будет установлено 249 насосов и сопутствующих устройств".
Акмал Муродов
Руководителя информационной службы АО "Ўзсувтаъминот"
По подсчетам специалистов, это позволит снизить потребляемость электроэнергии ровно вполовину.
Определенных результатов в сокращении потерь в водопроводных сетях удается достичь и благодаря международному сотрудничеству, как, например, с израильской компанией Maya, с которой заключен договор у ООО "Тошкент сув таъминоти".
С помощью специальной спутниковой программы израильских партнеров удалось выявить порядка 400 скрытых неисправностей в подземных трубопроводах питьевого водоснабжения города Ташкента и устранить около 300 неисправностей.
"На основе сотрудничества между корейской компанией K-Water и АО "Ўзсувтаъминот" в Ташкенте создан специальный центр по трансферу технологий, повышается уровень знаний работников системы водоснабжения и начата работа по созданию академии подготовки квалифицированных специалистов в области водного хозяйства", — сказал Муродов.
Кластерный метод
Для полноценного и качественного выполнения программы развития питьевого водоснабжения создан единый кластерный подход в строительстве водных сооружений. В этом деле также взгляд направлен на международный опыт. В частности, создано совместное турецко-узбекское предприятие Sayin suv insaati.
При этом полный контроль за строительно-монтажными работами субподрядных организаций осуществляется через сектор строительно-монтажных работ благодаря внедрению инновационных технологий и контроля качества.
Данная кластерная система внедряется в трех областях: Самаркандской, Ташкентской и Кашкадарьинской.
Также в целях контроля за строительством и реконструкцией объектов питьевого водоснабжения в 2021 году разработан сетевой график и создана система мониторинга в режиме онлайн через электронную платформу Smart Qurilish.
В целях обеспечения высокого качества путем установления общественного контроля сформирована система вовлечения членов Кенгаша народных депутатов в процесс приемки объектов.
На сегодняшний день предлагаемые программы и проекты согласовываются непосредственно с народными депутатами.