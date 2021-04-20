https://uz.sputniknews.ru/20210420/doktor-myasnikov-nazval-virus-kotoryy-vyzyvaet-70-vsex-sluchaev-raka-18417005.html

Доктор Мясников назвал вирус, который вызывает 70% всех случаев рака

Доктор Мясников назвал вирус, который вызывает 70% всех случаев рака

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вызывает 70% всех онкологий.

2021-04-20T17:31+0500

2021-04-20T17:31+0500

2021-04-20T17:42+0500

общество

вирус папилломы человека

врач

рак

вирус

заболевания

здоровье

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вызывает 70% всех онкологий.В эфире канала "Россия 1" медик разобрал несколько разновидностей новообразований и отдельно остановился на папилломах. Мясников подчеркнул, что эти доброкачественные опухоли, которые проявляются в виде наростов на коже. Данное инфекционное заболевание вызывает ВПЧ — вирус папилломы человека.Он опасен тем, что легко перерастает в рак. Речь идет о 16-м и 18-м типах этой инфекции.Онкология также может развиться у мужчин в области репродуктивной системы.Что же делать? Прививаться, считает Мясников. Правда, сделать это можно только в детско-подростковом возрасте — прививку ставят как мальчикам, так и девочкам от 9 до 13 лет. Вакцина защитит от девяти разновидностей ВПЧ, включая те, что вызывают рак.Медик также привел данные, согласно которым в 2019 году от рака шейки матки скончалось около 300 тысяч женщин. По мнению Мясникова, если бы они в свое время привились от ВПЧ, то летального исхода не было бы.

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вирус папилломы человека, врач, рак, вирус, заболевания, здоровье