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Доктор Мясников назвал вирус, который вызывает 70% всех случаев рака
Доктор Мясников назвал вирус, который вызывает 70% всех случаев рака
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вызывает 70% всех онкологий.
2021-04-20T17:31+0500
2021-04-20T17:42+0500
общество
вирус папилломы человека
врач
рак
вирус
заболевания
здоровье
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вызывает 70% всех онкологий.В эфире канала "Россия 1" медик разобрал несколько разновидностей новообразований и отдельно остановился на папилломах. Мясников подчеркнул, что эти доброкачественные опухоли, которые проявляются в виде наростов на коже. Данное инфекционное заболевание вызывает ВПЧ — вирус папилломы человека.Он опасен тем, что легко перерастает в рак. Речь идет о 16-м и 18-м типах этой инфекции.Онкология также может развиться у мужчин в области репродуктивной системы.Что же делать? Прививаться, считает Мясников. Правда, сделать это можно только в детско-подростковом возрасте — прививку ставят как мальчикам, так и девочкам от 9 до 13 лет. Вакцина защитит от девяти разновидностей ВПЧ, включая те, что вызывают рак.Медик также привел данные, согласно которым в 2019 году от рака шейки матки скончалось около 300 тысяч женщин. По мнению Мясникова, если бы они в свое время привились от ВПЧ, то летального исхода не было бы.
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вирус папилломы человека, врач, рак, вирус, заболевания, здоровье

Доктор Мясников назвал вирус, который вызывает 70% всех случаев рака

17:31 20.04.2021 (обновлено: 17:42 20.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / National Cancer InstituteРаковые клетки
Раковые клетки - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© СС0 / Unsplash / National Cancer Institute
Медик привел данные, согласно которым в 2019 году от рака шейки матки скончалось около 300 тысяч женщин.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вызывает 70% всех онкологий.
В эфире канала "Россия 1" медик разобрал несколько разновидностей новообразований и отдельно остановился на папилломах.
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Мясников подчеркнул, что эти доброкачественные опухоли, которые проявляются в виде наростов на коже. Данное инфекционное заболевание вызывает ВПЧ — вирус папилломы человека.
Он опасен тем, что легко перерастает в рак. Речь идет о 16-м и 18-м типах этой инфекции.
"Вас волнуют образования на коже, и абсолютно не волнует рак шейки матки, который вызывается вирусом папилломы человека, только другими разновидностями", — сказал врач.
Онкология также может развиться у мужчин в области репродуктивной системы.
Что же делать? Прививаться, считает Мясников. Правда, сделать это можно только в детско-подростковом возрасте — прививку ставят как мальчикам, так и девочкам от 9 до 13 лет.
Вакцина защитит от девяти разновидностей ВПЧ, включая те, что вызывают рак.
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Медик также привел данные, согласно которым в 2019 году от рака шейки матки скончалось около 300 тысяч женщин.
По мнению Мясникова, если бы они в свое время привились от ВПЧ, то летального исхода не было бы.
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