https://uz.sputniknews.ru/20210420/falshivyy-sotrudnik-genprokuratury-vystavlyal-grajdan-na-dengi-obeschaya-pomoch-18411588.html

Фальшивый сотрудник Генпрокуратуры "выставлял" граждан на деньги, обещая помочь

Фальшивый сотрудник Генпрокуратуры "выставлял" граждан на деньги, обещая помочь

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Сотрудники Управления внутренней безопасности Генпрокуратуры задержали мошенника, который обманывал граждан, представляясь

2021-04-20T12:48+0500

2021-04-20T12:48+0500

2021-04-20T12:56+0500

общество

розыск

мошенник

генпрокуратура узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Сотрудники Управления внутренней безопасности Генпрокуратуры задержали мошенника, который обманывал граждан, представляясь правоохранителем.Мужчина рассказывал гражданам, что работает в Департаменте при Генпрокуратуре и имеет связи. Преступник предлагал им свою помощь за денежное вознаграждение.Так, к примеру, злоумышленник согласился посодействовать в выделении 1,5 гектара земли в Ташкентской области для одного из местных жителей.За свои услуги лжесотрудник Генпрокуратуры попросил 51,1 тысячи долларов. Однако афера не удалась.После следователи выяснили, что мошенник уже находится в уголовном розыске. Теперь в его личном деле появится еще одна запись.Следствие продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210416/sgb-razoblachila-moshennikov-prodavavshix-andijanskie-zemli-18370102.html

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розыск, мошенник, генпрокуратура узбекистана, узбекистан