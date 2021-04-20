https://uz.sputniknews.ru/20210420/falshivyy-sotrudnik-genprokuratury-vystavlyal-grajdan-na-dengi-obeschaya-pomoch-18411588.html
Фальшивый сотрудник Генпрокуратуры "выставлял" граждан на деньги, обещая помочь
Фальшивый сотрудник Генпрокуратуры "выставлял" граждан на деньги, обещая помочь
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Сотрудники Управления внутренней безопасности Генпрокуратуры задержали мошенника, который обманывал граждан, представляясь
2021-04-20T12:48+0500
2021-04-20T12:48+0500
2021-04-20T12:56+0500
общество
розыск
мошенник
генпрокуратура узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Сотрудники Управления внутренней безопасности Генпрокуратуры задержали мошенника, который обманывал граждан, представляясь правоохранителем.Мужчина рассказывал гражданам, что работает в Департаменте при Генпрокуратуре и имеет связи. Преступник предлагал им свою помощь за денежное вознаграждение.Так, к примеру, злоумышленник согласился посодействовать в выделении 1,5 гектара земли в Ташкентской области для одного из местных жителей.За свои услуги лжесотрудник Генпрокуратуры попросил 51,1 тысячи долларов. Однако афера не удалась.После следователи выяснили, что мошенник уже находится в уголовном розыске. Теперь в его личном деле появится еще одна запись.Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/sgb-razoblachila-moshennikov-prodavavshix-andijanskie-zemli-18370102.html
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розыск, мошенник, генпрокуратура узбекистана, узбекистан
Фальшивый сотрудник Генпрокуратуры "выставлял" граждан на деньги, обещая помочь
12:48 20.04.2021 (обновлено: 12:56 20.04.2021)
Злоумышленник согласился посодействовать в выделении 1,5 гектара земли в Ташкентской области для одного из местных жителей.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Сотрудники Управления внутренней безопасности Генпрокуратуры задержали
мошенника, который обманывал граждан, представляясь правоохранителем.
Мужчина рассказывал гражданам, что работает в Департаменте при Генпрокуратуре и имеет связи. Преступник предлагал им свою помощь за денежное вознаграждение.
Так, к примеру, злоумышленник согласился посодействовать в выделении 1,5 гектара земли в Ташкентской области для одного из местных жителей.
За свои услуги лжесотрудник Генпрокуратуры попросил 51,1 тысячи долларов. Однако афера не удалась.
Мужчину задержали при получении части суммы (24 тысячи долларов) в ходе оперативного мероприятия.
После следователи выяснили, что мошенник уже находится в уголовном розыске. Теперь в его личном деле появится еще одна запись.