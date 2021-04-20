Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210420/falshivyy-sotrudnik-genprokuratury-vystavlyal-grajdan-na-dengi-obeschaya-pomoch-18411588.html
Фальшивый сотрудник Генпрокуратуры "выставлял" граждан на деньги, обещая помочь
Фальшивый сотрудник Генпрокуратуры "выставлял" граждан на деньги, обещая помочь
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Сотрудники Управления внутренней безопасности Генпрокуратуры задержали мошенника, который обманывал граждан, представляясь
2021-04-20T12:48+0500
2021-04-20T12:56+0500
общество
розыск
мошенник
генпрокуратура узбекистана
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1178/80/11788078_8:0:1274:712_1920x0_80_0_0_0108515822824626dfaa650dcb8b8fee.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Сотрудники Управления внутренней безопасности Генпрокуратуры задержали мошенника, который обманывал граждан, представляясь правоохранителем.Мужчина рассказывал гражданам, что работает в Департаменте при Генпрокуратуре и имеет связи. Преступник предлагал им свою помощь за денежное вознаграждение.Так, к примеру, злоумышленник согласился посодействовать в выделении 1,5 гектара земли в Ташкентской области для одного из местных жителей.За свои услуги лжесотрудник Генпрокуратуры попросил 51,1 тысячи долларов. Однако афера не удалась.После следователи выяснили, что мошенник уже находится в уголовном розыске. Теперь в его личном деле появится еще одна запись.Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/sgb-razoblachila-moshennikov-prodavavshix-andijanskie-zemli-18370102.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1178/80/11788078_166:0:1115:712_1920x0_80_0_0_78ba22ebd9df6577ffb922ed265caf54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
розыск, мошенник, генпрокуратура узбекистана, узбекистан

Фальшивый сотрудник Генпрокуратуры "выставлял" граждан на деньги, обещая помочь

12:48 20.04.2021 (обновлено: 12:56 20.04.2021)
759
© Uznews.uzПрокуратура
Прокуратура - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© Uznews.uz
Злоумышленник согласился посодействовать в выделении 1,5 гектара земли в Ташкентской области для одного из местных жителей.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Сотрудники Управления внутренней безопасности Генпрокуратуры задержали мошенника, который обманывал граждан, представляясь правоохранителем.
Мужчина рассказывал гражданам, что работает в Департаменте при Генпрокуратуре и имеет связи. Преступник предлагал им свою помощь за денежное вознаграждение.
Мужчина в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
Происшествия
СГБ разоблачила мошенников, "продававших" андижанские земли
16 апреля, 15:20
340
Так, к примеру, злоумышленник согласился посодействовать в выделении 1,5 гектара земли в Ташкентской области для одного из местных жителей.
За свои услуги лжесотрудник Генпрокуратуры попросил 51,1 тысячи долларов. Однако афера не удалась.

Мужчину задержали при получении части суммы (24 тысячи долларов) в ходе оперативного мероприятия.

После следователи выяснили, что мошенник уже находится в уголовном розыске. Теперь в его личном деле появится еще одна запись.
Следствие продолжается.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:49Uzbekistan Airways сократит перелеты в девять стран
14:22Ученые: недовольство жизнью может указывать на необратимую болезнь
13:45В России появится свой Голливуд — называться он будет "Каливуд"
13:19В Андижане задержан мошенник за торговлю поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию
12:48Фальшивый сотрудник Генпрокуратуры "выставлял" граждан на деньги, обещая помочь
12:22В Ташкенте восьмилетний мальчик погиб из-за железной горки на детской площадке
12:06Торговый хаб на границе Узбекистана и Казахстана: кто профинансирует проект
11:33В Узбекистане построят новые ветроэлектростанции общей мощностью до трех ГВт
11:02"Узбектелеком" расширит доступ к Интернету
10:42Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
10:26Объединению евроскептиков мешает Россия
10:03Тиктокеров, сыгравших "свадьбу" в метро, оштрафовали почти на 1 млн сумов
09:27"Шпионы" НАТО подбираются к российским границам. Зачем им Камчатка и Донбасс?
ВчераАрМИ-2021: конкурс военных медиков снова состоится в Узбекистане
ВчераУМЭД перешел на двухнедельное онлайн-обучение из-за вспышки коронавируса в вузе
ВчераВ Джизаке возбуждено уголовное дело против мужчины, оскорбившего президента в Интернете
ВчераВ МВД отказались от полномочий, предусматривающих наказание за воровство газа и света
ВчераОт Самарканда до Стокгольма: Шерзод Асадов о повестке рабочей недели президента
ВчераВ Узбекистане снимут фильм о творчестве Ибрагима Юсупова
ВчераГермания импортировала в Наманган 200 дорожно-строительных машин