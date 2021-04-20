https://uz.sputniknews.ru/20210420/rossiyskiy-avtoprom-planiruet-organizovat-sborku-mashin-v-uzbekistane-18421339.html

Российский автопром планирует организовать сборку машин в Узбекистане

Российский автопром планирует организовать сборку машин в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Российские компании рассматривают возможность организации сборки автомобилей в Узбекистане. Об этом сообщает "Российская газета" со

2021-04-20T19:30+0500

2021-04-20T19:30+0500

2021-04-20T19:30+0500

экономика

автомобильный рынок

сборка

автомобили

производство

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Российские компании рассматривают возможность организации сборки автомобилей в Узбекистане. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Российского экспортного центра (РЭЦ)."Рынок Узбекистана показывает динамичный рост последние несколько лет, и российским производителям, в том числе локализованным в России глобальным брендам, удалось занять нищи и наращивать свои продажи", – поясняют в РЭЦ.Также в центре подчеркнули, что сейчас отдельные компании из РФ уже прорабатывают возможность организации сборки автомобилей в Узбекистане.Согласно статистике РЭЦ, в прошлом году Узбекистан занял третье место по импорту российских машин. Автозаводы РФ поставили в республику 5078 автомобилей.

https://uz.sputniknews.ru/20201023/Skolko-avtomobiley-vypustili-v-Uzbekistane-v-2020-godu--Goskomstat-15242037.html

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автомобильный рынок, сборка, автомобили, производство