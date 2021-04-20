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Российский автопром планирует организовать сборку машин в Узбекистане
Российский автопром планирует организовать сборку машин в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Российские компании рассматривают возможность организации сборки автомобилей в Узбекистане. Об этом сообщает "Российская газета" со
2021-04-20T19:30+0500
2021-04-20T19:30+0500
экономика
автомобильный рынок
сборка
автомобили
производство
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Российские компании рассматривают возможность организации сборки автомобилей в Узбекистане. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Российского экспортного центра (РЭЦ)."Рынок Узбекистана показывает динамичный рост последние несколько лет, и российским производителям, в том числе локализованным в России глобальным брендам, удалось занять нищи и наращивать свои продажи", – поясняют в РЭЦ.Также в центре подчеркнули, что сейчас отдельные компании из РФ уже прорабатывают возможность организации сборки автомобилей в Узбекистане.Согласно статистике РЭЦ, в прошлом году Узбекистан занял третье место по импорту российских машин. Автозаводы РФ поставили в республику 5078 автомобилей.
https://uz.sputniknews.ru/20201023/Skolko-avtomobiley-vypustili-v-Uzbekistane-v-2020-godu--Goskomstat-15242037.html
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автомобильный рынок, сборка, автомобили, производство

Российский автопром планирует организовать сборку машин в Узбекистане

19:30 20.04.2021
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© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабочие в цехе сварки кузовов автосборочного предприятия
Рабочие в цехе сварки кузовов автосборочного предприятия - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Перейти в фотобанк
В прошлом году республика заняла третье место по импорту российских автомобилей. Автозаводы РФ поставили в страну 5078 автомобилей.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Российские компании рассматривают возможность организации сборки автомобилей в Узбекистане. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Российского экспортного центра (РЭЦ).
"Рынок Узбекистана показывает динамичный рост последние несколько лет, и российским производителям, в том числе локализованным в России глобальным брендам, удалось занять нищи и наращивать свои продажи", – поясняют в РЭЦ.
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Также в центре подчеркнули, что сейчас отдельные компании из РФ уже прорабатывают возможность организации сборки автомобилей в Узбекистане.
Согласно статистике РЭЦ, в прошлом году Узбекистан занял третье место по импорту российских машин. Автозаводы РФ поставили в республику 5078 автомобилей.
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