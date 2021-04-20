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"Солнечный кэшбек": как сэкономить на альтернативной энергии
"Солнечный кэшбек": как сэкономить на альтернативной энергии
В Узбекистане физлица и компании получат льготы и преференции, а также скидки при покупке и эксплуатации энергосберегающих установок и альтернативных... 20.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-20T18:48+0500
2021-04-20T18:54+0500
инфографика
компенсация
медиа
солнечная энергия
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При покупке солнечных батарей или солнечных водонагревателей, а также газового энергоэффективного оборудования можно сэкономить до 30% от их стоимости. Впрочем, есть фиксированные максимальные размеры скидок, сверх которых компенсацию получить не получится.Также физлица и компании могут рассчитывать на сниженные кредитные ставки при покупке таких энергоэффективных установок, а в процессе эксплуатации предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога на несколько лет. Налоговые преференции предусмотрены и для производителей таких экологичных установок. Особые условия действуют для тех, кто приобрел солнечные батареи, или иные установки по выработке возобновляемой энергии не ранее 1 января 2021 года. Все что нужно сделать, это обратиться с заявлением в хокимят по месту жительства, где сотрудники соответствующего управления рассмотрят заявку и передадут в Минфин. Подробнее в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, компенсация, медиа, солнечная энергия

"Солнечный кэшбек": как сэкономить на альтернативной энергии

18:48 20.04.2021 (обновлено: 18:54 20.04.2021)
192
В Узбекистане физлица и компании получат льготы и преференции, а также скидки при покупке и эксплуатации энергосберегающих установок и альтернативных источников электроэнергии.
Солнце деньги бережет Десктоп - Sputnik Узбекистан
Солнце деньги бережет Мобильная - Sputnik Узбекистан
При покупке солнечных батарей или солнечных водонагревателей, а также газового энергоэффективного оборудования можно сэкономить до 30% от их стоимости. Впрочем, есть фиксированные максимальные размеры скидок, сверх которых компенсацию получить не получится.
Также физлица и компании могут рассчитывать на сниженные кредитные ставки при покупке таких энергоэффективных установок, а в процессе эксплуатации предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога на несколько лет. Налоговые преференции предусмотрены и для производителей таких экологичных установок.
Особые условия действуют для тех, кто приобрел солнечные батареи, или иные установки по выработке возобновляемой энергии не ранее 1 января 2021 года. Все что нужно сделать, это обратиться с заявлением в хокимят по месту жительства, где сотрудники соответствующего управления рассмотрят заявку и передадут в Минфин.
Подробнее в инфографике Sputnik Узбекистан.
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