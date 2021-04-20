https://uz.sputniknews.ru/20210420/solnechnyy-keshbek-kak-sekonomit-na-alternativnoy-energii-18416841.html

"Солнечный кэшбек": как сэкономить на альтернативной энергии

"Солнечный кэшбек": как сэкономить на альтернативной энергии

В Узбекистане физлица и компании получат льготы и преференции, а также скидки при покупке и эксплуатации энергосберегающих установок и альтернативных... 20.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-20T18:48+0500

2021-04-20T18:48+0500

2021-04-20T18:54+0500

инфографика

компенсация

медиа

солнечная энергия

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При покупке солнечных батарей или солнечных водонагревателей, а также газового энергоэффективного оборудования можно сэкономить до 30% от их стоимости. Впрочем, есть фиксированные максимальные размеры скидок, сверх которых компенсацию получить не получится.Также физлица и компании могут рассчитывать на сниженные кредитные ставки при покупке таких энергоэффективных установок, а в процессе эксплуатации предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога на несколько лет. Налоговые преференции предусмотрены и для производителей таких экологичных установок. Особые условия действуют для тех, кто приобрел солнечные батареи, или иные установки по выработке возобновляемой энергии не ранее 1 января 2021 года. Все что нужно сделать, это обратиться с заявлением в хокимят по месту жительства, где сотрудники соответствующего управления рассмотрят заявку и передадут в Минфин. Подробнее в инфографике Sputnik Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, компенсация, медиа, солнечная энергия