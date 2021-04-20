https://uz.sputniknews.ru/20210420/tiktokerov-sygravshix-svadbu-v-metro-oshtrafovali-pochti-na-1-mln-sumov-18406772.html

Тиктокеров, сыгравших "свадьбу" в метро, оштрафовали почти на 1 млн сумов

Тиктокеров, сыгравших "свадьбу" в метро, оштрафовали почти на 1 млн сумов

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкенте привлекли к ответственности тиктокеров, устроивших в вагоне метро "свадьбу", церемонию "келин салом", а затем и "чахайну".

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкенте привлекли к ответственности тиктокеров, устроивших в вагоне метро "свадьбу", церемонию "келин салом", а затем и "чахайну".Всех участников скандального ролика оштрафовали на 980 тысяч сумов в соответствии со статьями 183, 54 и 115 КоАО РУз. Об этом сообщили в МВД республики.Ранее происходящее прокомментировал пресс-секретарь Минтранса Навруз Ашурматов.Кроме того, на кадрах видно, что молодые люди без защитных масок при том, что находятся в метро, а это уже нарушение карантинных требований. Стоит отметить: зачастую в погоне за хайпом и лайками блогеры доходят до абсурда.Так, в Ташкенте юноша проехался на движущемся автомобиле, упираясь ногами в лобовое стекло. Эффектные кадры оказались важнее собственной безопасности.Еще один пользователь соцсетей решил похвастаться "обновкой" в виде автоматической шторки, которая скрывает номера машины.Другой узбекистанец пошел еще дальше: мужчина демонстративно назвался атеистом и на камеру разорвал Коран. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Возбуждение национальной, расовой, национальной или религиозной ненависти".

https://uz.sputniknews.ru/20201208/Privet-lyubitelyam-migalok-v-GUVD-Tashkenta-snyali-smeshnoy-rolik-v-TikTok---video-15559187.html

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tiktok, видеоролик, соцсети, штраф, метро, свадьба, ташкент, узбекистан