https://uz.sputniknews.ru/20210420/uzbektelekom-rasshirit-dostup-k-internetu-18409041.html
"Узбектелеком" расширит доступ к Интернету
"Узбектелеком" расширит доступ к Интернету
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Правительство утвердило основные технико-экономические показатели проекта по повышению пропускной способности Международного центра
2021-04-20T11:02+0500
2021-04-20T11:02+0500
2021-04-20T13:12+0500
общество
доступ к интернету
узбектелеком
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/14/18409099_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4acdf6ccd7552d3225f670a82db00f8c.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Правительство утвердило основные технико-экономические показатели проекта по повышению пропускной способности Международного центра пакетной коммутации АК "Узбектелеком". Это позволит расширить доступ населения к Интернету.Победителем тендерных торгов по реализации проекта стала американская компания Winncom Technologies Соrp.Общая стоимость проекта оценивается в 25,9 миллиона долларов. Средства планируется направить на:За чей счет будет реализовываться проектОсновными источниками финансирования станут кредит Алокабанка (19,95 миллиона долларов) и собственные средства "Узбектелекома" (5,97 миллиона долларов). Кредит предоставлен сроком на 5 лет с льготным периодом в 2 года по ставке 7%.Расходы по погашению банковского займа и начисленных по нему процентов будут производиться за счет "Узбектелекома".В прошлом году на базе облачного центра обработки данных "Узбектелеком" была проведена локализация серверного оборудования. Это позволило ускорить работу всех крупных интернет-сервисов, а также существенно сократить время загрузки контента. Общее количество мобильных базовых станций связи — более 26 тысячи, охват населения мобильной связью достиг 96%, а уровень охвата широкополосной связью — 70%.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Skorost-interneta-v-shkolakh-Uzbekistana-budet-dostigat-100-Mbits--MNO-16034391.html
https://uz.sputniknews.ru/20210219/Uzbekistan-podnyalsya-v-reytinge-po-skorosti-mobilnogo-interneta-16043921.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/14/18409099_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8303ab3b84f5978c729ee62c57b0c382.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
доступ к интернету, узбектелеком, интернет
"Узбектелеком" расширит доступ к Интернету
11:02 20.04.2021 (обновлено: 13:12 20.04.2021)
Проект по повышению пропускной способности Международного центра пакетной коммутации стоимостью 25,9 миллиона долларов направлен на закупку необходимого оборудования.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Правительство утвердило
основные технико-экономические показатели проекта по повышению пропускной способности Международного центра пакетной коммутации АК "Узбектелеком".
Это позволит расширить доступ населения к Интернету.
Победителем тендерных торгов по реализации проекта стала американская компания Winncom Technologies Соrp.
Общая стоимость проекта оценивается в 25,9 миллиона долларов.
Средства планируется направить на:
закупку оборудования для повышения пропускной способности BNG и DPI установок "Узбектелеком" — на сумму 4,97 миллиона долларов;
расширение пропускной способности сети передачи данных — 4,99 миллиона долларов;
расширение пропускной способности Международного центра пакетной коммутации "Узбектелеком" — 4,99 миллиона долларов;
закупку оборудования для расширения предоставления услуг — 4,99 миллиона долларов.
За чей счет будет реализовываться проект
Основными источниками финансирования станут кредит Алокабанка (19,95 миллиона долларов) и собственные средства "Узбектелекома" (5,97 миллиона долларов). Кредит предоставлен сроком на 5 лет с льготным периодом в 2 года по ставке 7%.
Расходы по погашению банковского займа и начисленных по нему процентов будут производиться за счет "Узбектелекома".
В прошлом году на базе облачного центра обработки данных "Узбектелеком" была проведена локализация серверного оборудования.
Это позволило ускорить работу всех крупных интернет-сервисов, а также существенно сократить время загрузки контента.
В 2020-м в республике насчитывалось 22 миллиона пользователей Сети, из них 19 миллионов — пользователи мобильного Интернета, еще 3 миллиона используют проводные системы связи.
Общее количество мобильных базовых станций связи — более 26 тысячи, охват населения мобильной связью достиг 96%, а уровень охвата широкополосной связью — 70%.