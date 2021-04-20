Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210420/uzbektelekom-rasshirit-dostup-k-internetu-18409041.html
"Узбектелеком" расширит доступ к Интернету
"Узбектелеком" расширит доступ к Интернету
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Правительство утвердило основные технико-экономические показатели проекта по повышению пропускной способности Международного центра
2021-04-20T11:02+0500
2021-04-20T13:12+0500
общество
доступ к интернету
узбектелеком
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/14/18409099_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4acdf6ccd7552d3225f670a82db00f8c.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Правительство утвердило основные технико-экономические показатели проекта по повышению пропускной способности Международного центра пакетной коммутации АК "Узбектелеком". Это позволит расширить доступ населения к Интернету.Победителем тендерных торгов по реализации проекта стала американская компания Winncom Technologies Соrp.Общая стоимость проекта оценивается в 25,9 миллиона долларов. Средства планируется направить на:За чей счет будет реализовываться проектОсновными источниками финансирования станут кредит Алокабанка (19,95 миллиона долларов) и собственные средства "Узбектелекома" (5,97 миллиона долларов). Кредит предоставлен сроком на 5 лет с льготным периодом в 2 года по ставке 7%.Расходы по погашению банковского займа и начисленных по нему процентов будут производиться за счет "Узбектелекома".В прошлом году на базе облачного центра обработки данных "Узбектелеком" была проведена локализация серверного оборудования. Это позволило ускорить работу всех крупных интернет-сервисов, а также существенно сократить время загрузки контента. Общее количество мобильных базовых станций связи — более 26 тысячи, охват населения мобильной связью достиг 96%, а уровень охвата широкополосной связью — 70%.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Skorost-interneta-v-shkolakh-Uzbekistana-budet-dostigat-100-Mbits--MNO-16034391.html
https://uz.sputniknews.ru/20210219/Uzbekistan-podnyalsya-v-reytinge-po-skorosti-mobilnogo-interneta-16043921.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/14/18409099_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8303ab3b84f5978c729ee62c57b0c382.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
доступ к интернету, узбектелеком, интернет

"Узбектелеком" расширит доступ к Интернету

11:02 20.04.2021 (обновлено: 13:12 20.04.2021)
886
© СС0 / Unsplash / FranckЗначок Wi-Fi
Значок Wi-Fi - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© СС0 / Unsplash / Franck
Проект по повышению пропускной способности Международного центра пакетной коммутации стоимостью 25,9 миллиона долларов направлен на закупку необходимого оборудования.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Правительство утвердило основные технико-экономические показатели проекта по повышению пропускной способности Международного центра пакетной коммутации АК "Узбектелеком".
Это позволит расширить доступ населения к Интернету.
Дети за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2021
Общество
Скорость интернета в школах Узбекистана будет достигать 100 Мбит/с — МНО
18 февраля, 18:26
298
Победителем тендерных торгов по реализации проекта стала американская компания Winncom Technologies Соrp.
Общая стоимость проекта оценивается в 25,9 миллиона долларов.
Средства планируется направить на:
закупку оборудования для повышения пропускной способности BNG и DPI установок "Узбектелеком" — на сумму 4,97 миллиона долларов;
расширение пропускной способности сети передачи данных — 4,99 миллиона долларов;
расширение пропускной способности Международного центра пакетной коммутации "Узбектелеком" — 4,99 миллиона долларов;
закупку оборудования для расширения предоставления услуг — 4,99 миллиона долларов.

За чей счет будет реализовываться проект

Основными источниками финансирования станут кредит Алокабанка (19,95 миллиона долларов) и собственные средства "Узбектелекома" (5,97 миллиона долларов). Кредит предоставлен сроком на 5 лет с льготным периодом в 2 года по ставке 7%.
Расходы по погашению банковского займа и начисленных по нему процентов будут производиться за счет "Узбектелекома".
Мужчина держит в руках мобильный телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2021
Общество
Узбекистан поднялся в рейтинге по скорости мобильного интернета
19 февраля, 17:50
1837
В прошлом году на базе облачного центра обработки данных "Узбектелеком" была проведена локализация серверного оборудования.
Это позволило ускорить работу всех крупных интернет-сервисов, а также существенно сократить время загрузки контента.

В 2020-м в республике насчитывалось 22 миллиона пользователей Сети, из них 19 миллионов — пользователи мобильного Интернета, еще 3 миллиона используют проводные системы связи.

Общее количество мобильных базовых станций связи — более 26 тысячи, охват населения мобильной связью достиг 96%, а уровень охвата широкополосной связью — 70%.
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:49Uzbekistan Airways сократит перелеты в девять стран
14:22Ученые: недовольство жизнью может указывать на необратимую болезнь
13:45В России появится свой Голливуд — называться он будет "Каливуд"
13:19В Андижане задержан мошенник за торговлю поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию
12:48Фальшивый сотрудник Генпрокуратуры "выставлял" граждан на деньги, обещая помочь
12:22В Ташкенте восьмилетний мальчик погиб из-за железной горки на детской площадке
12:06Торговый хаб на границе Узбекистана и Казахстана: кто профинансирует проект
11:33В Узбекистане построят новые ветроэлектростанции общей мощностью до трех ГВт
11:02"Узбектелеком" расширит доступ к Интернету
10:42Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
10:26Объединению евроскептиков мешает Россия
10:03Тиктокеров, сыгравших "свадьбу" в метро, оштрафовали почти на 1 млн сумов
09:27"Шпионы" НАТО подбираются к российским границам. Зачем им Камчатка и Донбасс?
ВчераАрМИ-2021: конкурс военных медиков снова состоится в Узбекистане
ВчераУМЭД перешел на двухнедельное онлайн-обучение из-за вспышки коронавируса в вузе
ВчераВ Джизаке возбуждено уголовное дело против мужчины, оскорбившего президента в Интернете
ВчераВ МВД отказались от полномочий, предусматривающих наказание за воровство газа и света
ВчераОт Самарканда до Стокгольма: Шерзод Асадов о повестке рабочей недели президента
ВчераВ Узбекистане снимут фильм о творчестве Ибрагима Юсупова
ВчераГермания импортировала в Наманган 200 дорожно-строительных машин