https://uz.sputniknews.ru/20210420/uzbektelekom-rasshirit-dostup-k-internetu-18409041.html

"Узбектелеком" расширит доступ к Интернету

"Узбектелеком" расширит доступ к Интернету

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Правительство утвердило основные технико-экономические показатели проекта по повышению пропускной способности Международного центра

2021-04-20T11:02+0500

2021-04-20T11:02+0500

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общество

доступ к интернету

узбектелеком

интернет

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Правительство утвердило основные технико-экономические показатели проекта по повышению пропускной способности Международного центра пакетной коммутации АК "Узбектелеком". Это позволит расширить доступ населения к Интернету.Победителем тендерных торгов по реализации проекта стала американская компания Winncom Technologies Соrp.Общая стоимость проекта оценивается в 25,9 миллиона долларов. Средства планируется направить на:За чей счет будет реализовываться проектОсновными источниками финансирования станут кредит Алокабанка (19,95 миллиона долларов) и собственные средства "Узбектелекома" (5,97 миллиона долларов). Кредит предоставлен сроком на 5 лет с льготным периодом в 2 года по ставке 7%.Расходы по погашению банковского займа и начисленных по нему процентов будут производиться за счет "Узбектелекома".В прошлом году на базе облачного центра обработки данных "Узбектелеком" была проведена локализация серверного оборудования. Это позволило ускорить работу всех крупных интернет-сервисов, а также существенно сократить время загрузки контента. Общее количество мобильных базовых станций связи — более 26 тысячи, охват населения мобильной связью достиг 96%, а уровень охвата широкополосной связью — 70%.

https://uz.sputniknews.ru/20210218/Skorost-interneta-v-shkolakh-Uzbekistana-budet-dostigat-100-Mbits--MNO-16034391.html

https://uz.sputniknews.ru/20210219/Uzbekistan-podnyalsya-v-reytinge-po-skorosti-mobilnogo-interneta-16043921.html

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доступ к интернету, узбектелеком, интернет