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https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-andijane-zaderjan-moshennik-za--torgovlyu-poddelnymi-ptsr-testami-i-priglasheniyami-v-rossiyu-18412194.html
В Андижане задержан мошенник за торговлю поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию
В Андижане задержан мошенник за торговлю поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Андижане сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали мужчину, торговавшего поддельными ПЦР-тестами и
2021-04-20T13:19+0500
2021-04-20T13:42+0500
общество
мошенничество
подделка документов
мошенник
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Андижане сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали мужчину, торговавшего поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию. Об этом сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.Правонарушитель назначил встречу местному жителю возле международного аэропорта "Фергана". Он представился работником турфирмы и предложил клиенту за отдельную плату оказать содействие в выезде в РФ. Мошенник пообещал предоставить авиабилет, приглашение на лечение в медучреждениях России, а также справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. За оказание своих услуг он попросил 1 200 долларов. Однако во время проведения сделки злоумышленник был пойман с поличным.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество", а также "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование". Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210216/Uzbekistantsy-podozrevayutsya-v-poddelke-spravok-dlya-vyezda-v-RF-16010368.html
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мошенничество, подделка документов, мошенник

В Андижане задержан мошенник за торговлю поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию

13:19 20.04.2021 (обновлено: 13:42 20.04.2021)
721
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество", а также "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование". Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Андижане сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали мужчину, торговавшего поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию. Об этом сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
Правонарушитель назначил встречу местному жителю возле международного аэропорта "Фергана". Он представился работником турфирмы и предложил клиенту за отдельную плату оказать содействие в выезде в РФ.
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2021
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Узбекистанцы подозреваются в подделке справок для выезда в РФ
16 февраля, 11:09
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Мошенник пообещал предоставить авиабилет, приглашение на лечение в медучреждениях России, а также справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. За оказание своих услуг он попросил 1 200 долларов. Однако во время проведения сделки злоумышленник был пойман с поличным.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество", а также "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование". Следствие продолжается.
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