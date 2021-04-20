https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-andijane-zaderjan-moshennik-za--torgovlyu-poddelnymi-ptsr-testami-i-priglasheniyami-v-rossiyu-18412194.html

В Андижане задержан мошенник за торговлю поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию

В Андижане задержан мошенник за торговлю поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Андижане сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали мужчину, торговавшего поддельными ПЦР-тестами и

2021-04-20T13:19+0500

2021-04-20T13:19+0500

2021-04-20T13:42+0500

общество

мошенничество

подделка документов

мошенник

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Андижане сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали мужчину, торговавшего поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию. Об этом сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.Правонарушитель назначил встречу местному жителю возле международного аэропорта "Фергана". Он представился работником турфирмы и предложил клиенту за отдельную плату оказать содействие в выезде в РФ. Мошенник пообещал предоставить авиабилет, приглашение на лечение в медучреждениях России, а также справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. За оказание своих услуг он попросил 1 200 долларов. Однако во время проведения сделки злоумышленник был пойман с поличным.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество", а также "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование". Следствие продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210216/Uzbekistantsy-podozrevayutsya-v-poddelke-spravok-dlya-vyezda-v-RF-16010368.html

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мошенничество, подделка документов, мошенник