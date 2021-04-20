https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-tashkente-vosmiletniy-malchik-pogib-iz-za-jeleznoy-gorki-na-detskoy-ploschadke-18411083.html
В Ташкенте восьмилетний мальчик погиб из-за железной горки на детской площадке
В Ташкенте восьмилетний мальчик погиб из-за железной горки на детской площадке
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В столице на игровой площадке трагически погиб восьмилетний мальчик — его придавило железной горкой. Об этом стало известно из
2021-04-20T12:22+0500
2021-04-20T12:22+0500
2021-04-20T12:26+0500
происшествия
гибель
ребенок
трагедия
ташкент
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В столице на игровой площадке трагически погиб восьмилетний мальчик — его придавило железной горкой. Об этом стало известно из сообщения отца ребенка, написавшего открытое письмо в прокуратуру и Аппарат президента.Инцидент произошел 17 апреля в Бектемирском районе в массиве "Водник". Во дворе домов №1, 2 и 3 проводились работы по реконструкции детской площадки. Однако сотрудники службы благоустройства не позаботились о соблюдении техники безопасности и не огородили местность специальными предупреждающими знаками. По словам отца, его сын проходил рядом с незакрепленными конструкциями и задел стойку железной горки, которая, опрокинувшись, придавила мальчика.В пресс-службе ГУВД Ташкента корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили информацию о том, что следственным отделом УКД ОВД Бектемирского района возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека". В настоящее время назначены судмедэкспертиза и судебная комплексная строительно-техническая экспертиза. Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-namangane-rebenok-pogib-ot-ojogov-v-detskom-sadu-18146315.html
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гибель, ребенок, трагедия, ташкент
В Ташкенте восьмилетний мальчик погиб из-за железной горки на детской площадке
12:22 20.04.2021 (обновлено: 12:26 20.04.2021)
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека". Расследование продолжается.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
В столице на игровой площадке трагически погиб восьмилетний мальчик — его придавило железной горкой. Об этом стало известно из сообщения
отца ребенка, написавшего открытое письмо в прокуратуру и Аппарат президента.
Инцидент произошел 17 апреля в Бектемирском районе в массиве "Водник". Во дворе домов №1, 2 и 3 проводились работы по реконструкции детской площадки. Однако сотрудники службы благоустройства не позаботились о соблюдении техники безопасности и не огородили местность специальными предупреждающими знаками.
По словам отца, его сын проходил рядом с незакрепленными конструкциями и задел стойку железной горки, которая, опрокинувшись, придавила мальчика.
В пресс-службе ГУВД Ташкента корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили информацию о том, что следственным отделом УКД ОВД Бектемирского района возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека". В настоящее время назначены судмедэкспертиза и судебная комплексная строительно-техническая экспертиза. Следствие продолжается.