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В Ташобласти 18 школ перевели на онлайн-обучение
В Ташобласти 18 школ перевели на онлайн-обучение
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкентской области 18 общеобразовательных школ перевели на дистанционное обучение из-за выявления случаев заражения COVID-19
2021-04-20T15:24+0500
2021-04-20T15:27+0500
общество
дистанционная работа
ситуация с коронавирусом в узбекистане
школа
онлайн
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкентской области 18 общеобразовательных школ перевели на дистанционное обучение из-за выявления случаев заражения COVID-19 среди учащихся и учителей. Об этом сообщает пресс-служба хокимията. По данным администрации, коронавирусная инфекция была обнаружена у 30 учеников и 25 учителей этих школ."К онлайн-обучению возвращаются школы №3 и №54 Уртачирчикского района, школа №2 Букинского района, школа №36 Пскентского района, школы №22 и №51 Паркентского района, школы №9, 12, 17, 18 Ташкентского района, школы №8 и №9 в Чирчике, школа №17 в Алмалыке и школа №1 в Нурафшане", — информируется в релизе.К тому же на дистанционное обучение переведены восемь классов школы №6 и один класс школы №15 Букинского района, три класса школы №50 Уртачирчикского района, а также три класса школы №34 Зангиатинского района.
https://uz.sputniknews.ru/20210419/umed-pereshel-na-chetyrnadtsatidnevnoe-onlayn-obuchenie-iz-za-vspyshki-koronavirusa-v-vuze-18405651.html
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дистанционная работа, ситуация с коронавирусом в узбекистане, школа, онлайн

В Ташобласти 18 школ перевели на онлайн-обучение

15:24 20.04.2021 (обновлено: 15:27 20.04.2021)
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© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс в школе
Пустой класс в школе - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Ограничительная мера предпринята в связи с выявлением коронавирусной инфекции у 30 учеников и 25 учителей образовательных учреждений.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкентской области 18 общеобразовательных школ перевели на дистанционное обучение из-за выявления случаев заражения COVID-19 среди учащихся и учителей. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.
По данным администрации, коронавирусная инфекция была обнаружена у 30 учеников и 25 учителей этих школ.
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"К онлайн-обучению возвращаются школы №3 и №54 Уртачирчикского района, школа №2 Букинского района, школа №36 Пскентского района, школы №22 и №51 Паркентского района, школы №9, 12, 17, 18 Ташкентского района, школы №8 и №9 в Чирчике, школа №17 в Алмалыке и школа №1 в Нурафшане", — информируется в релизе.
К тому же на дистанционное обучение переведены восемь классов школы №6 и один класс школы №15 Букинского района, три класса школы №50 Уртачирчикского района, а также три класса школы №34 Зангиатинского района.
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