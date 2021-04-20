https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-tashoblasti-18-shkol-pereveli-na-onlayn-obuchenie-18415026.html

В Ташобласти 18 школ перевели на онлайн-обучение

В Ташобласти 18 школ перевели на онлайн-обучение

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкентской области 18 общеобразовательных школ перевели на дистанционное обучение из-за выявления случаев заражения COVID-19

2021-04-20T15:24+0500

2021-04-20T15:24+0500

2021-04-20T15:27+0500

общество

дистанционная работа

ситуация с коронавирусом в узбекистане

школа

онлайн

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкентской области 18 общеобразовательных школ перевели на дистанционное обучение из-за выявления случаев заражения COVID-19 среди учащихся и учителей. Об этом сообщает пресс-служба хокимията. По данным администрации, коронавирусная инфекция была обнаружена у 30 учеников и 25 учителей этих школ."К онлайн-обучению возвращаются школы №3 и №54 Уртачирчикского района, школа №2 Букинского района, школа №36 Пскентского района, школы №22 и №51 Паркентского района, школы №9, 12, 17, 18 Ташкентского района, школы №8 и №9 в Чирчике, школа №17 в Алмалыке и школа №1 в Нурафшане", — информируется в релизе.К тому же на дистанционное обучение переведены восемь классов школы №6 и один класс школы №15 Букинского района, три класса школы №50 Уртачирчикского района, а также три класса школы №34 Зангиатинского района.

https://uz.sputniknews.ru/20210419/umed-pereshel-na-chetyrnadtsatidnevnoe-onlayn-obuchenie-iz-za-vspyshki-koronavirusa-v-vuze-18405651.html

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дистанционная работа, ситуация с коронавирусом в узбекистане, школа, онлайн