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В Хиве во время ремонта наткнулись на древний колодец - фото
В Хиве во время ремонта наткнулись на древний колодец - фото
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Во время ремонтных работ на территории Государственного музея-заповедника Ичан кала в Хиве работники наткнулись на древний колодец,
2021-04-20T21:33+0500
2021-04-20T21:33+0500
туризм
археологические раскопки
академия наук узбекистана
история
хива
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Во время ремонтных работ на территории Государственного музея-заповедника Ичан кала в Хиве работники наткнулись на древний колодец, возраст которого, как считают ученые, может достигать 100-150 лет, сообщает Академия наук Узбекистана.Его необычный вид вызывает различные предположения у специалистов. Это связано с тем, что колодец имеет одинаковый диаметр по всей длине, то есть 2,60 метра, без сужения снизу вверх, в отличие от других подобных объектов. Толщина древесины около 16 см. Стены колодца сложены из жженого кирпича размером 25х25х6 см. На поверхности кирпичей есть ромбические отметины. Глубина колодца 5,60 метра. Предположительно, он был закрыт несколько десятилетий назад. Точное его назначение в настоящее время детально изучается.Древний колодец обнаружен во время работ по обновлению систем водоснабжения и коммуникаций, проводимых на территории Хивы и, в частности, государственного музея-заповедника Ичан кала, являющегося древней частью города.Соответственно, существующие старые системы питьевой воды и канализации в музее-заповеднике, заложенные еще в 80-90 годах, проходят техническую экспертизу и обновляются. При этом одновременно проводится археологическое обследование с целью недопущения ущерба захороненным под землей тысячам артефактов и культурных памятников. В таких работах регулярно принимают участие научные сотрудники отдела "Социально-гуманитарные науки" Хорезмской академии Маъмуна.
https://uz.sputniknews.ru/20190822/foto-v-Bukhare-obnaruzhili-razvaliny-srednevekovoy-bani-12282707.html
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археологические раскопки, академия наук узбекистана, история, хива, узбекистан

В Хиве во время ремонта наткнулись на древний колодец - фото

21:33 20.04.2021
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРемонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Глубина колодца 5,60 метра. Предположительно, он был закрыт несколько десятилетий назад. Точное его назначение в настоящее время детально изучается.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Во время ремонтных работ на территории Государственного музея-заповедника Ичан кала в Хиве работники наткнулись на древний колодец, возраст которого, как считают ученые, может достигать 100-150 лет, сообщает Академия наук Узбекистана.
Его необычный вид вызывает различные предположения у специалистов. Это связано с тем, что колодец имеет одинаковый диаметр по всей длине, то есть 2,60 метра, без сужения снизу вверх, в отличие от других подобных объектов.

“Согласно древней традиции, основание колодца, то есть часть фундамента, представляет собой деревянное основание из тутового дерева или гужума. Это является обычным явлением в условиях Хорезма”, - говорится в сообщении АН РУз.

Толщина древесины около 16 см. Стены колодца сложены из жженого кирпича размером 25х25х6 см. На поверхности кирпичей есть ромбические отметины.
Глубина колодца 5,60 метра. Предположительно, он был закрыт несколько десятилетий назад. Точное его назначение в настоящее время детально изучается.
© Академия наук РУзВ Хиве во время ремонта наткнулись на древний колодец
В Хиве во время ремонта наткнулись на древний колодец - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
В Хиве во время ремонта наткнулись на древний колодец
© Академия наук РУз
Древний колодец обнаружен во время работ по обновлению систем водоснабжения и коммуникаций, проводимых на территории Хивы и, в частности, государственного музея-заповедника Ичан кала, являющегося древней частью города.
Соответственно, существующие старые системы питьевой воды и канализации в музее-заповеднике, заложенные еще в 80-90 годах, проходят техническую экспертизу и обновляются. При этом одновременно проводится археологическое обследование с целью недопущения ущерба захороненным под землей тысячам артефактов и культурных памятников.
В таких работах регулярно принимают участие научные сотрудники отдела "Социально-гуманитарные науки" Хорезмской академии Маъмуна.
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