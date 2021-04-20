https://uz.sputniknews.ru/20210420/zachem-baydenu-nujna-vysylka-russkix-iz-chexii-18408227.html

Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?

Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?

Сейчас солидарность проявляется в том, что обе стороны Атлантики должны иметь одинаково плохие отношения с Россией — и если американо-российские отношения

2021-04-20T10:42+0500

2021-04-20T10:42+0500

2021-04-20T10:49+0500

россия

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чехия

дипломаты

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Сейчас солидарность проявляется в том, что обе стороны Атлантики должны иметь одинаково плохие отношения с Россией — и если американо-российские отношения становятся еще хуже, то Европа не имеет права отставать. И не важно, что там думают в Берлине или Париже, — нужно создать атмосферу повышенной тревожности, в которой европейцы даже не успеют отрефлексировать происходящее.Стоило Штатам ввести новые санкции против России, включавшие высылку наших дипломатов, как Польша поспешила объявить персонами нон грата трех сотрудников российского посольства. Но это была просто разминка перед основным залпом — решением Чехии выслать 18 наших дипломатов и обвинить известных по делу Скрипалей Боширова и Петрова во взрыве на военных складах в 2014 году. "Это было самое крупное нападение на нашу территорию с 1968 года", — заявляют в чешском парламенте, а в правительстве требуют от остальных стран ЕС осудить "русские диверсии", а то и принять еще какие-нибудь новые санкции.Джоан Роулинг и Бенедикт Камбербэтч просят Путина оказать Навальному медицинскую помощь (как будто кто-то ему в ней отказывает), а Эммануэль Макрон предлагает обозначить для России некие "красные линии", через которые ей не следует переступать (подразумевается в первую очередь, естественно, Украина), настаивая, впрочем, на необходимости честного диалога.Подобное нагнетание не всякий выдержит, поэтому неудивительно, что бывший президент Эстонии Ильвес не на шутку испугался и предложил ввести запрет на любые поездки из России в Европу, то есть заморозить все визы, чтобы оградить европейцев от агрессии "государства-изгоя", как выражается Ильвес. Ну а как иначе? Ведь "на кону стоит безопасность Европы. Хватит".Действительно, хватит уже валять дурака, все ведь так просто — нужно опустить "железный занавес", закрыться от России, а заодно и Украину принять в НАТО. Ведь украинский посол в Германии на днях потребовал от немцев обеспечить ("как можно скорее и без всяких оговорок") вступление Незалежной в военный альянс, потому что "именно ФРГ несет историческую ответственность за преступления фашистов против украинского народа". Ну да — тогда вы нас убивали, а сейчас обязаны защищать. От кого? Да от тех же русских, с которыми вы тогда воевали. Что тут непонятного? Берите русские земли, пока дают.Понятно, что нужно атлантистам: чтобы в предстоящей торговле Байдена с Путиным (как это видят в Вашингтоне) американский президент мог бы занять максимально сильную позицию, выступать как безусловный лидер западного мира. А то нехорошо получится, если за спиной у Байдена в Европе будет твориться черт знает что, Путин ведь и так мастер играть на раскол единого Запада (как успели всех убедить сами атлантисты), так что не стоит давать ему повод публично усомниться в том, что Байден — настоящий вождь всего атлантического блока.Реальность, правда, не благоволит подобным планам: нет никакого единства ни между ЕС и Штатами, да и в самой Европе с консенсусом все непросто. Да что там в Европе — в ключевых странах ЕС растут внутриэлитные противоречия. В правящей в ФРГ партии никак не могут определиться с тем, кто же станет преемником Меркель на посту канцлера, во Франции внутри истеблишмента усиливается нервозность в связи с уже вовсе не иллюзорными шансами на то, что через год президентом станет несистемная Марин Ле Пен. Какая Украина, какой Навальный, какие "красные линии"?А не отвлекаться невозможно, тем более что в ротации сразу несколько тем: Украина, Навальный, "русские убийцы из ГРУ в Европе" (сначала недоубили Скрипалей, теперь вот по ошибке, то есть раньше времени, взорвали чешский склад) — все это должно быть очень страшно для европейского обывателя и вызывать естественную (санкционную) реакцию у политиков.Но что-то подсказывает, что все нынешние усилия ни к чему не приведут, и "взрыв на складе в Врбетице" не удастся раскрутить до уровня "отравления в Солсбери". Ни по пропагандистскому эффекту, ни по последствиям для европейско-русских отношений — тогда Европа была все-таки посильнее привязана к англосаксам (привет, Brexit), да и страх перед Трампом (а вдруг он и в самом деле сговорится с Путиным против ЕС?) играл свою роль.Сейчас Европе уже практически невозможно играть на обострение в отношениях с Россией да и давление проатлантических и русофобских сил в европейской элите встречается с сопротивлением не русофильской, а европоцентричной части элиты, которой очень не хочется потерять реальный контроль над ситуацией в собственных странах, погнавшись за призрачным контролем над Украиной."Красные линии" сейчас проходят не на востоке Европе, тем более ее русской части (да и установить их там атлантистам все равно не удастся), а внутри ядра Европы Западной.И переступать их — в отношениях как с собственными народами, так и с национальным суверенитетом — опасно для самих европейских элит.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-borbe-s-koronavirusom-i-rossiey-es-primeryaet-rol-moski-17482024.html

https://uz.sputniknews.ru/20210420/shpiony-nato-podbirayutsya-k-rossiyskim-granitsam-zachem-im-kamchatka-i-donbass-18406531.html

https://uz.sputniknews.ru/20210331/hill-v-ssha-organizatsii-prizvali-baydena-zavyazyvat-s-bezrassudstvom-protiv-rf-18053095.html

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шпионаж, чехия, дипломаты, москва