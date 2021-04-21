https://uz.sputniknews.ru/20210421/koroleva-elizaveta---ikona-angliyskogo-stilya-18437508.html

Королева Елизавета - икона английского стиля

Королева Елизавета - икона английского стиля

В этом году празднование дня рождения монарха пройдет тихо. Королева находится в трауре по своему супругу принцу Филиппу. Он покинул этот мир 9 апреля в

2021-04-21T22:16+0500

2021-04-21T22:16+0500

2021-04-21T22:16+0500

фото

королева елизавета

елизавета ii

фотолента

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В этом году празднование дня рождения монарха пройдет тихо. Королева находится в трауре по своему супругу принцу Филиппу. Он покинул этот мир 9 апреля в возрасте 99 лет, 73 из которых они провели в браке.

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королева елизавета, елизавета ii, фото, фотолента