Королева Елизавета - икона английского стиля
Британская принцесса Елизавета завершила свой двухдневный визит кадрилью в Доме правительства в Оттаве 11 октября 1951 года.
Британская принцесса Елизавета завершила свой двухдневный визит кадрилью в Доме правительства в Оттаве 11 октября 1951 года.
Елизавета II и ее мать, королева Елизавета приветствуют прохожих, когда выходят из нового театра в Лондоне 4 августа 1955 года. Королева-мать отметила свое 55-летие.
Елизавета II и ее мать, королева Елизавета приветствуют прохожих, когда выходят из нового театра в Лондоне 4 августа 1955 года. Королева-мать отметила свое 55-летие.
Британская принцесса Елизавета гуляет с принцессой Маргарет (справа) в Ист-Лондоне, Южная Африка, в марте 1947 года.
Британская принцесса Елизавета гуляет с принцессой Маргарет (справа) в Ист-Лондоне, Южная Африка, в марте 1947 года.
Принцесса Елизавета в серебристом платье с бриллиантовой тиарой и жемчужным ожерельем, 30 августа 1949 года.
Принцесса Елизавета в серебристом платье с бриллиантовой тиарой и жемчужным ожерельем, 30 августа 1949 года.
Королева Елизавета II, опустив глаза на свою развивающуюся на ветру юбку, выходит из самолета в аэропорту Лондона 2 августа 1959 года, завершая свой 45-дневный тур по Канаде.
Королева Елизавета II, опустив глаза на свою развивающуюся на ветру юбку, выходит из самолета в аэропорту Лондона 2 августа 1959 года, завершая свой 45-дневный тур по Канаде.
Елизавета II с матерью прибыли на лондонский стадион Уайт-Сити 20 июля 1955 года для участия в Международном конном шоу.
Елизавета II с матерью прибыли на лондонский стадион Уайт-Сити 20 июля 1955 года для участия в Международном конном шоу.
Королева Елизавета II воздает почести сэру Гарфилду Барвику в Доме правительства в Сиднее, Австралия, 6 февраля 1954 года во время своего королевского турне.
Королева Елизавета II воздает почести сэру Гарфилду Барвику в Доме правительства в Сиднее, Австралия, 6 февраля 1954 года во время своего королевского турне.
25 ноября 1953 года королева Великобритании Елизавета II со своим мужем герцогом Эдинбургским покидает Дом собрания на Бермудских островах.
25 ноября 1953 года королева Великобритании Елизавета II со своим мужем герцогом Эдинбургским покидает Дом собрания на Бермудских островах.
Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский прогуливаются по ипподрому Эпсома, Англия, 5 июня 1948 года.
Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский прогуливаются по ипподрому Эпсома, Англия, 5 июня 1948 года.
Елизавета II устраивает распродажу товаров 20 августа 1955 года.
Елизавета II устраивает распродажу товаров 20 августа 1955 года.
Улыбающаяся королева Великобритании Елизавета II. Портрет сделан 30 июня 1972 года.
Улыбающаяся королева Великобритании Елизавета II. Портрет сделан 30 июня 1972 года.
Принцесса Уэльская Диана (слева) и королева Елизавета II в Лондоне, 4 августа 1987 года.
Принцесса Уэльская Диана (слева) и королева Елизавета II в Лондоне, 4 августа 1987 года.
Королева Великобритании Елизавета II разговаривает с торговцем рыбой во время посещения английского рынка в Корке в последний день своего четырехдневного визита в Ирландию, 20 мая 2011 года.
Королева Великобритании Елизавета II разговаривает с торговцем рыбой во время посещения английского рынка в Корке в последний день своего четырехдневного визита в Ирландию, 20 мая 2011 года.
Королева Великобритании Елизавета II в Аделаиде, март 1986 года.
Королева Великобритании Елизавета II в Аделаиде, март 1986 года.
Президент Индии К.Р.Нараянан приветствует королеву Елизавету II в президентском дворце в Нью-Дели в начале шестидневного государственного визита. Слева - премьер-министр Индии Индер Кумар Гуджрал, госпожа Шила Гуджрал и герцог Эдинбургский
Президент Индии К.Р.Нараянан приветствует королеву Елизавету II в президентском дворце в Нью-Дели в начале шестидневного государственного визита. Слева - премьер-министр Индии Индер Кумар Гуджрал, госпожа Шила Гуджрал и герцог Эдинбургский
Королева Елизавета II, 5 февраля 2004 года.
Королева Елизавета II, 5 февраля 2004 года.
Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский прибывают в собор Святого Павла в центре Лондона на службу в честь Ордена Британской империи, 26 мая 2004 года.
Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский прибывают в собор Святого Павла в центре Лондона на службу в честь Ордена Британской империи, 26 мая 2004 года.
Королева Великобритании Елизавета II позирует фотографам после открытия памятника Бриллиантовому юбилею в честь 60-летия ее интронизации, Виндзор, 9 октября 2012 года.
Королева Великобритании Елизавета II позирует фотографам после открытия памятника Бриллиантовому юбилею в честь 60-летия ее интронизации, Виндзор, 9 октября 2012 года.