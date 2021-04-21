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Королева Елизавета - икона английского стиля
Королева Елизавета - икона английского стиля
В этом году празднование дня рождения монарха пройдет тихо. Королева находится в трауре по своему супругу принцу Филиппу. Он покинул этот мир 9 апреля в
2021-04-21T22:16+0500
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фото
королева елизавета
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В этом году празднование дня рождения монарха пройдет тихо. Королева находится в трауре по своему супругу принцу Филиппу. Он покинул этот мир 9 апреля в возрасте 99 лет, 73 из которых они провели в браке.
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королева елизавета, елизавета ii, фото, фотолента

Королева Елизавета - икона английского стиля

22:16 21.04.2021
231
21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 95-летний юбилей. Sputnik Узбекистан предлагает вспомнить путь Елизаветы II от принцессы до королевы.
В этом году празднование дня рождения монарха пройдет тихо. Королева находится в трауре по своему супругу принцу Филиппу. Он покинул этот мир 9 апреля в возрасте 99 лет, 73 из которых они провели в браке.
© AP Photo

Британская принцесса Елизавета завершила свой двухдневный визит кадрилью в Доме правительства в Оттаве 11 октября 1951 года.

Британская принцесса Елизавета завершила свой двухдневный визит кадрилью в Доме правительства в Оттаве 11 октября 1951 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo

Британская принцесса Елизавета завершила свой двухдневный визит кадрилью в Доме правительства в Оттаве 11 октября 1951 года.

© AP Photo

Елизавета II и ее мать, королева Елизавета приветствуют прохожих, когда выходят из нового театра в Лондоне 4 августа 1955 года. Королева-мать отметила свое 55-летие.

Елизавета II и ее мать, королева Елизавета приветствуют прохожих, когда выходят из нового театра в Лондоне 4 августа 1955 года. Королева-мать отметила свое 55-летие. - Sputnik Узбекистан
2/18
© AP Photo

Елизавета II и ее мать, королева Елизавета приветствуют прохожих, когда выходят из нового театра в Лондоне 4 августа 1955 года. Королева-мать отметила свое 55-летие.

© AP Photo / Eddie Worth

Британская принцесса Елизавета гуляет с принцессой Маргарет (справа) в Ист-Лондоне, Южная Африка, в марте 1947 года.

Британская принцесса Елизавета гуляет с принцессой Маргарет (справа) в Ист-Лондоне, Южная Африка, в марте 1947 года. - Sputnik Узбекистан
3/18
© AP Photo / Eddie Worth

Британская принцесса Елизавета гуляет с принцессой Маргарет (справа) в Ист-Лондоне, Южная Африка, в марте 1947 года.

© AP Photo

Принцесса Елизавета в серебристом платье с бриллиантовой тиарой и жемчужным ожерельем, 30 августа 1949 года.

Принцесса Елизавета в серебристом платье с бриллиантовой тиарой и жемчужным ожерельем, 30 августа 1949 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo

Принцесса Елизавета в серебристом платье с бриллиантовой тиарой и жемчужным ожерельем, 30 августа 1949 года.

© AP Photo

Королева Елизавета II, опустив глаза на свою развивающуюся на ветру юбку, выходит из самолета в аэропорту Лондона 2 августа 1959 года, завершая свой 45-дневный тур по Канаде.

Королева Елизавета II, опустив глаза на свою развивающуюся на ветру юбку, выходит из самолета в аэропорту Лондона 2 августа 1959 года, завершая свой 45-дневный тур по Канаде. - Sputnik Узбекистан
5/18
© AP Photo

Королева Елизавета II, опустив глаза на свою развивающуюся на ветру юбку, выходит из самолета в аэропорту Лондона 2 августа 1959 года, завершая свой 45-дневный тур по Канаде.

© AP Photo

Елизавета II с матерью прибыли на лондонский стадион Уайт-Сити 20 июля 1955 года для участия в Международном конном шоу.

Елизавета II с матерью прибыли на лондонский стадион Уайт-Сити 20 июля 1955 года для участия в Международном конном шоу. - Sputnik Узбекистан
6/18
© AP Photo

Елизавета II с матерью прибыли на лондонский стадион Уайт-Сити 20 июля 1955 года для участия в Международном конном шоу.

© AP Photo

Королева Елизавета II воздает почести сэру Гарфилду Барвику в Доме правительства в Сиднее, Австралия, 6 февраля 1954 года во время своего королевского турне.

Королева Елизавета II воздает почести сэру Гарфилду Барвику в Доме правительства в Сиднее, Австралия, 6 февраля 1954 года во время своего королевского турне. - Sputnik Узбекистан
7/18
© AP Photo

Королева Елизавета II воздает почести сэру Гарфилду Барвику в Доме правительства в Сиднее, Австралия, 6 февраля 1954 года во время своего королевского турне.

© AP Photo

25 ноября 1953 года королева Великобритании Елизавета II со своим мужем герцогом Эдинбургским покидает Дом собрания на Бермудских островах.

25 ноября 1953 года королева Великобритании Елизавета II со своим мужем герцогом Эдинбургским покидает Дом собрания на Бермудских островах. - Sputnik Узбекистан
8/18
© AP Photo

25 ноября 1953 года королева Великобритании Елизавета II со своим мужем герцогом Эдинбургским покидает Дом собрания на Бермудских островах.

© AP Photo

Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский прогуливаются по ипподрому Эпсома, Англия, 5 июня 1948 года.

Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский прогуливаются по ипподрому Эпсома, Англия, 5 июня 1948 года. - Sputnik Узбекистан
9/18
© AP Photo

Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский прогуливаются по ипподрому Эпсома, Англия, 5 июня 1948 года.

© AP Photo

Елизавета II устраивает распродажу товаров 20 августа 1955 года.

Елизавета II устраивает распродажу товаров 20 августа 1955 года. - Sputnik Узбекистан
10/18
© AP Photo

Елизавета II устраивает распродажу товаров 20 августа 1955 года.

© AFP 2018 / STRINGER

Улыбающаяся королева Великобритании Елизавета II. Портрет сделан 30 июня 1972 года.

Улыбающаяся королева Великобритании Елизавета II. Портрет сделан 30 июня 1972 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / STRINGER

Улыбающаяся королева Великобритании Елизавета II. Портрет сделан 30 июня 1972 года.

© AP Photo / AP Photo / Martin Cleaver

Принцесса Уэльская Диана (слева) и королева Елизавета II в Лондоне, 4 августа 1987 года.

Принцесса Уэльская Диана (слева) и королева Елизавета II в Лондоне, 4 августа 1987 года. - Sputnik Узбекистан
12/18
© AP Photo / AP Photo / Martin Cleaver

Принцесса Уэльская Диана (слева) и королева Елизавета II в Лондоне, 4 августа 1987 года.

© AFP 2018 / CHRIS JACKSON

Королева Великобритании Елизавета II разговаривает с торговцем рыбой во время посещения английского рынка в Корке в последний день своего четырехдневного визита в Ирландию, 20 мая 2011 года.

Королева Великобритании Елизавета II разговаривает с торговцем рыбой во время посещения английского рынка в Корке в последний день своего четырехдневного визита в Ирландию, 20 мая 2011 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / CHRIS JACKSON

Королева Великобритании Елизавета II разговаривает с торговцем рыбой во время посещения английского рынка в Корке в последний день своего четырехдневного визита в Ирландию, 20 мая 2011 года.

© AFP / PATRICK RIVIERE

Королева Великобритании Елизавета II в Аделаиде, март 1986 года.

Королева Великобритании Елизавета II в Аделаиде, март 1986 года. - Sputnik Узбекистан
14/18
© AFP / PATRICK RIVIERE

Королева Великобритании Елизавета II в Аделаиде, март 1986 года.

© AFP / RAVI RAVEENDRAN

Президент Индии К.Р.Нараянан приветствует королеву Елизавету II в президентском дворце в Нью-Дели в начале шестидневного государственного визита. Слева - премьер-министр Индии Индер Кумар Гуджрал, госпожа Шила Гуджрал и герцог Эдинбургский

Президент Индии К.Р.Нараянан приветствует королеву Елизавету II в президентском дворце в Нью-Дели в начале шестидневного государственного визита. Слева - премьер-министр Индии Индер Кумар Гуджрал, госпожа Шила Гуджрал и герцог Эдинбургский - Sputnik Узбекистан
15/18
© AFP / RAVI RAVEENDRAN

Президент Индии К.Р.Нараянан приветствует королеву Елизавету II в президентском дворце в Нью-Дели в начале шестидневного государственного визита. Слева - премьер-министр Индии Индер Кумар Гуджрал, госпожа Шила Гуджрал и герцог Эдинбургский

© AFP / ANDREW PARSONS

Королева Елизавета II, 5 февраля 2004 года.

Королева Елизавета II, 5 февраля 2004 года. - Sputnik Узбекистан
16/18
© AFP / ANDREW PARSONS

Королева Елизавета II, 5 февраля 2004 года.

© AFP 2018 / KIRSTY WIGGLESWORTH

Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский прибывают в собор Святого Павла в центре Лондона на службу в честь Ордена Британской империи, 26 мая 2004 года.

Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский прибывают в собор Святого Павла в центре Лондона на службу в честь Ордена Британской империи, 26 мая 2004 года. - Sputnik Узбекистан
17/18
© AFP 2018 / KIRSTY WIGGLESWORTH

Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский прибывают в собор Святого Павла в центре Лондона на службу в честь Ордена Британской империи, 26 мая 2004 года.

© AFP 2018 / MATT DUNHAM

Королева Великобритании Елизавета II позирует фотографам после открытия памятника Бриллиантовому юбилею в честь 60-летия ее интронизации, Виндзор, 9 октября 2012 года.

Королева Великобритании Елизавета II позирует фотографам после открытия памятника Бриллиантовому юбилею в честь 60-летия ее интронизации, Виндзор, 9 октября 2012 года. - Sputnik Узбекистан
18/18
© AFP 2018 / MATT DUNHAM

Королева Великобритании Елизавета II позирует фотографам после открытия памятника Бриллиантовому юбилею в честь 60-летия ее интронизации, Виндзор, 9 октября 2012 года.

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