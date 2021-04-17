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Британия в трауре: некоторые улицы перекрыты в день похорон принца Филиппа
Британия в трауре: некоторые улицы перекрыты в день похорон принца Филиппа
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Улицы вокруг Букингемского дворца в Лондоне оцеплены полицией из-за похоронной процессии. Британия прощается с принцем Филиппом,
2021-04-17T19:07+0500
2021-04-17T19:07+0500
в мире
похороны
смерть
великобритания
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Улицы вокруг Букингемского дворца в Лондоне оцеплены полицией из-за похоронной процессии. Британия прощается с принцем Филиппом, который скончался 9 апреля. Жителей страны просят не приносить цветы и не собираться группами из-за опасности вспышки заражения коронавирусом, передает РИА Новости."Суббота – важный день для страны, день, когда Его Королевское высочество герцог Эдинбургский предается земле в Виндзоре. Хотя это событие происходит не в Лондоне, Скотланд-Ярд в течение недели проводит операцию по обеспечению безопасности в районе Вестминстер и вблизи Букингемского дворца, чтобы защитить людей и не допустить преступлений. Заметное полицейское присутствие сохранится на протяжении всех выходных", – говорится в сообщении Скотланд-Ярда.Несмотря на просьбы не приносить цветы, у ворот дворца можно видеть немало букетов, а также, к примеру, цветочное панно в виде британского флага с надписью "Покойся с миром, принц Филипп" от футбольного клуба Челси, решившего таким образом почтить память герцога Эдинбургского.Собравшиеся на площади, в основном, соблюдают меры социального дистанцирования, чему способствует повышенное присутствие полиции.В 15.00 (19:00 по ташкентскому времени), перед самым отпеванием принца в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, страна погрузится в молчание. На территорию Виндзорского замка в день похорон посторонние допускаться не будут, королевский двор и правительство призывают жителей страны воздержаться от поездок в Виндзор.Церемония похорон принца Филиппа начнется в 14.21 (18:21 по ташкентскому времени), когда гроб с телом покойного покинет замок, после этого начнется траурная процессия.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/stalo-izvestno-o-chem-prints-filipp-naposledok-poprosil-svoego-syna-charlza-18270492.html
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похороны, смерть, великобритания

Британия в трауре: некоторые улицы перекрыты в день похорон принца Филиппа

19:07 17.04.2021
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© AP Photo / Alberto PezzaliБаннер в память о принце Филиппе
Баннер в память о принце Филиппе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / Alberto Pezzali
В 15.00 (19:00 по ташкентскому времени), перед самым отпеванием принца в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, страна погрузится в молчание.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Улицы вокруг Букингемского дворца в Лондоне оцеплены полицией из-за похоронной процессии. Британия прощается с принцем Филиппом, который скончался 9 апреля. Жителей страны просят не приносить цветы и не собираться группами из-за опасности вспышки заражения коронавирусом, передает РИА Новости.
"Суббота – важный день для страны, день, когда Его Королевское высочество герцог Эдинбургский предается земле в Виндзоре. Хотя это событие происходит не в Лондоне, Скотланд-Ярд в течение недели проводит операцию по обеспечению безопасности в районе Вестминстер и вблизи Букингемского дворца, чтобы защитить людей и не допустить преступлений. Заметное полицейское присутствие сохранится на протяжении всех выходных", – говорится в сообщении Скотланд-Ярда.
Несмотря на просьбы не приносить цветы, у ворот дворца можно видеть немало букетов, а также, к примеру, цветочное панно в виде британского флага с надписью "Покойся с миром, принц Филипп" от футбольного клуба Челси, решившего таким образом почтить память герцога Эдинбургского.
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Собравшиеся на площади, в основном, соблюдают меры социального дистанцирования, чему способствует повышенное присутствие полиции.
В 15.00 (19:00 по ташкентскому времени), перед самым отпеванием принца в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, страна погрузится в молчание.
На территорию Виндзорского замка в день похорон посторонние допускаться не будут, королевский двор и правительство призывают жителей страны воздержаться от поездок в Виндзор.
Церемония похорон принца Филиппа начнется в 14.21 (18:21 по ташкентскому времени), когда гроб с телом покойного покинет замок, после этого начнется траурная процессия.
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