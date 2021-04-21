https://uz.sputniknews.ru/20210421/naznachen-dopolnitelnyy-poezd-dlya-vyvoza-uzbekistantsev-iz-rossii-18429357.html
Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Для вывоза граждан Узбекистана из России выделен дополнительный поезд № 483/484.
2021-04-21T12:20+0500
2021-04-21T12:20+0500
2021-04-21T12:22+0500
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мигранты
поезд
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Для вывоза граждан Узбекистана из России выделен дополнительный поезд № 483/484.Он проследует по маршруту "Волжский — Ташкент". Состав отправится со станции "Волжский" 23 апреля в 20.50, сообщили в РЖД.Чтобы купить билеты, гражданам следует обратиться в любую железнодорожную кассу на территории РФ. Необходимо будет предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство. Посадочный билет также можно купить на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам".Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительствами обеих стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html
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трудовые мигранты, ржд, узбекистанцы, мигранты, поезд, ташкент, узбекистан
Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
12:20 21.04.2021 (обновлено: 12:22 21.04.2021)
Состав отправится со станции "Волжский" в пятницу вечером.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Для вывоза граждан Узбекистана из России выделен дополнительный поезд № 483/484.
Он проследует по маршруту "Волжский — Ташкент".
Состав отправится со станции "Волжский" 23 апреля в 20.50, сообщили
в РЖД.
Чтобы купить билеты, гражданам следует обратиться в любую железнодорожную кассу на территории РФ. Необходимо будет предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство.
Посадочный билет также можно купить на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам".
"По территории Российской Федерации поезд проследует без дополнительных остановок", — добавили в компании.
Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительствами обеих стран.