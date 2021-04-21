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Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Для вывоза граждан Узбекистана из России выделен дополнительный поезд № 483/484.
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общество
трудовые мигранты
ржд
узбекистанцы
мигранты
поезд
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Для вывоза граждан Узбекистана из России выделен дополнительный поезд № 483/484.Он проследует по маршруту "Волжский — Ташкент". Состав отправится со станции "Волжский" 23 апреля в 20.50, сообщили в РЖД.Чтобы купить билеты, гражданам следует обратиться в любую железнодорожную кассу на территории РФ. Необходимо будет предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство. Посадочный билет также можно купить на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам".Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительствами обеих стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html
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трудовые мигранты, ржд, узбекистанцы, мигранты, поезд, ташкент, узбекистан

Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России

12:20 21.04.2021 (обновлено: 12:22 21.04.2021)
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© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПосадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан
Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
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Состав отправится со станции "Волжский" в пятницу вечером.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Для вывоза граждан Узбекистана из России выделен дополнительный поезд № 483/484.
Он проследует по маршруту "Волжский — Ташкент".
Состав отправится со станции "Волжский" 23 апреля в 20.50, сообщили в РЖД.
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Чтобы купить билеты, гражданам следует обратиться в любую железнодорожную кассу на территории РФ. Необходимо будет предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство.
Посадочный билет также можно купить на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам".
"По территории Российской Федерации поезд проследует без дополнительных остановок", — добавили в компании.
Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительствами обеих стран.
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