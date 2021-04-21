https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html

Депортация или амнистия: что ждет мигрантов из Узбекистана после 15 июня

Депортация или амнистия: что ждет мигрантов из Узбекистана после 15 июня

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Правоохранительные органы РФ напомнили представителям государств СНГ о необходимости легализовать всех своих граждан, находящихся на

2021-04-21T12:16+0500

2021-04-21T12:16+0500

2021-04-21T12:16+0500

миграция

трудовые мигранты

мвд россии

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/392/88/3928883_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_59671e3967cc365f0c3ca1e732372e9b.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Правоохранительные органы РФ напомнили представителям государств СНГ о необходимости легализовать всех своих граждан, находящихся на территории России без соответствующих разрешительных документов. После 15 июня — срока, до которого действует "коронавирусный мораторий " для мигрантов, — нелегалов будут депортировать.С одной стороны, в РФ остро чувствуется дефицит рабочих кадров, которых целые отрасли потеряли из-за всемирного локдауна и пандемии. С другой – есть установка на организованный и полностью открытый набор специалистов исключительно легальным образом. У всех остальных, кто остается в тени и не спешит регистрироваться в России, осталось два месяца на определение своего статуса. Выбор невелик: оформиться по закону или покинуть страну без гарантии вернуться обратно на заработки в ближайшее время, имея за собой более двух правонарушений. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана уже предупредило о возможных последствиях свыше 200 тысяч своих соотечественников, находящихся на нелегальном положении в России. Разъяснительная работа и призывы оформиться по закону продолжаются. Кому в первую очередь грозит депортация, как решить вопрос возвращения на родину нескольких сотен тысяч нелегалов и что делать иностранцам, до сих пор находящимся в России на птичьих правах, — Sputnik выяснил у специалистов в сфере миграции.Кого в первую очередь может коснуться депортация после истечения мораторияЭксперт Центра миграционных исследований, специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов уточнил, кого следует причислять к "нелегальным мигрантам", о которых так настойчиво напоминает МВД."В моем понимании речь идет в целом об иностранных гражданах, находящихся в России с нарушением действующего миграционного законодательства: иностранцы, которые не смогли в пандемию легализовать свое законное нахождение в РФ из-за закрытых органов МВД и других ведомств; лица, которые и до пандемии находились в РФ незаконно, в том числе иностранцы, прибывшие с подменными данными".По мнению эксперта, российская сторона не может и не готова взять на себя колоссальные расходы по вывозу иностранных граждан, спецприемники также не способны принять всех "нелегалов", поэтому РФ рассчитывает на содействие в совершенствовании правовой базы миграционных процессов. В свою очередь председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский уверен, что для выхода из миграционного кризиса необходимо объединить усилия."Выступая перед коллегами, замминистра МВД РФ Александр Горовой дал понять, что необходимы конкретные предложения по исправлению ситуации с нелегальными мигрантами. Исходя из действующего закона, за два административных правонарушения иностранному гражданину грозит выдворение без дифференциации совершенного деяния, вне зависимости от его квалификации, принадлежности к ЕАЭС, СНГ или стране с визовым режимом. Это существенно тормозит нормальной поток рабочей силы".Введенные временные правила пребывания иностранцев на территории РФ истекают, поэтому к 15 июня все нелегалы должны легализоваться или покинуть страну.Что изменится для мигрантов с середины июня 2021 годаЮрист, эксперт по миграции Ботиржон Шермухаммад в интервью Sputnik напомнил, что в первом указе президента РФ, который вышел в апреле 2020 года, был пункт о том, что нельзя выдворять мигрантов до 15 июня 2020-го. При продлении действия документа этот пункт исключили. Получается, что с указанной даты и так всех трудовых мигрантов выдворяют при наличии оснований. Что же касается возможностей Узбекистана и государств СНГ по возвращению своих граждан, то тут у экспертов схожие мнения: вряд ли у стран ЦА сегодня есть ресурсы принять и трудоустроить столько соотечественников. Вместе с тем реалии таковы, что быстро вывезти нелегальных мигрантов невозможно, особенно в период закрытых границ и карантинных ограничений. Даже при организации спецрейсов – самолетами или поездами – на это уйдет до полугода.Что делать нелегальному мигранту, находящемуся сейчас в РФ?Как в таких условиях поступать самим мигрантам, чтобы не оказаться депортированными, а значит, и безработными? Он напомнил, что для нарушителей миграционного законодательства запрет на въезд в РФ может составлять от 3 до 10 лет в зависимости от сроков нелегального пребывания и серьезности правонарушения.По словам юриста, сейчас между Узбекистаном и РФ идет обсуждение проекта амнистии для таких граждан, чтобы люди могли прийти в МВД и исправить свое положение на легальный статус. Но в подобном механизме, как показывает опыт Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы, есть свои подводные камни. Амнистии объявляли по договору президентов двух стран, а распоряжение подписывал замминистра МВД. На местах это не работает, так как документ не имеет силы президентского указа, постановления правительства или закона. Дмитрий Михайлов в свою очередь предлагает компромиссный вариант с депортацией тех иностранцев, которые не захотят или не смогут в данный момент полностью оплатить разрешительные документы: не применять к ним санкции при повторном въезде в Россию. Такой подход был бы выгоден обеим сторонам – и трудовым мигрантам, и РФ, экономика которой до сих пор испытывает серьезный дефицит рабочей силы в отельных отраслях.В любом случае, даже если дать возможность легализоваться всем желающим нелегальным мигрантам, часть из них просто финансово не сможет потянуть такие расходы и будет вынуждена вернуться на родину. В этой связи главным остается вопрос: как и за чей счет этот вывоз будет организован?

https://uz.sputniknews.ru/20210417/nelegalov-iz-uzbekistana-predupredili-o-vozmojnoy-deportatsii-iz-rf-18382504.html

https://uz.sputniknews.ru/20210417/ekspert-v-voprosax-legalizatsii-migrantov-u-uzbekistana-i-rf--vzaimnoe-ponimanie-18380484.html

https://uz.sputniknews.ru/20210413/glavy-sf-i-senata-oliy-majlisa-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-sfere-migratsii-18314811.html

https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-rossiyu--s-rabotoy-v-tashkente-otkrylsya-filial-mmts-sakharovo-17790234.html

https://uz.sputniknews.ru/20210302/Lavrov-i-Kamilov-o-tom-kogda-vozobnovitsya-trudovaya-migratsiya-v-RF--video-16111924.html

https://uz.sputniknews.ru/20210309/organizovanno-no-trudno-kompaniyam-peterburga-migranty-stali-ne-po-karmanu-17479246.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

трудовые мигранты, мвд россии, узбекистан