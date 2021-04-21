https://uz.sputniknews.ru/20210421/spasateli-vyzvolili-iz-iskorejennogo-avto-130-jivotnyx-18431898.html

Спасатели вызволили из искореженного авто 130 животных

Спасатели вызволили из искореженного авто 130 животных

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли жизни 130 овец, вызволив их из искореженного большегруза, перевернувшегося во время транспортировки животных,

2021-04-21T14:11+0500

2021-04-21T14:11+0500

2021-04-21T14:14+0500

происшествия

джизакская область

мчс узбекистана

грузовик

дтп

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли жизни 130 овец, вызволив их из искореженного большегруза, перевернувшегося во время транспортировки животных, сообщают в ведомстве.ДТП произошло вечером во вторник на 3-м километре автодороги 4Р-38 на территории Пахтакорского района Джизакской области. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на обочину.К счастью, водитель не пострадал, однако помощь потребовалась овцам, которые находились в кузове грузовика. Чтобы освободить животных, джизакским спасателям пришлось применить специальные технические приспособления. В результате удалось спасти 130 голов мелкого рогатого скота. Часть животных аварию все же не пережила.

https://uz.sputniknews.ru/20210309/s-nachala-goda-v-dtp-v-uzbekistane-pogibli-265-chelovek--statistika-17468355.html

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джизакская область, мчс узбекистана, грузовик, дтп, узбекистан