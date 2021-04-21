https://uz.sputniknews.ru/20210421/spasateli-vyzvolili-iz-iskorejennogo-avto-130-jivotnyx-18431898.html
Спасатели вызволили из искореженного авто 130 животных
Спасатели вызволили из искореженного авто 130 животных
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли жизни 130 овец, вызволив их из искореженного большегруза, перевернувшегося во время транспортировки животных,
2021-04-21T14:11+0500
2021-04-21T14:11+0500
2021-04-21T14:14+0500
происшествия
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мчс узбекистана
грузовик
дтп
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли жизни 130 овец, вызволив их из искореженного большегруза, перевернувшегося во время транспортировки животных, сообщают в ведомстве.ДТП произошло вечером во вторник на 3-м километре автодороги 4Р-38 на территории Пахтакорского района Джизакской области. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на обочину.К счастью, водитель не пострадал, однако помощь потребовалась овцам, которые находились в кузове грузовика. Чтобы освободить животных, джизакским спасателям пришлось применить специальные технические приспособления. В результате удалось спасти 130 голов мелкого рогатого скота. Часть животных аварию все же не пережила.
https://uz.sputniknews.ru/20210309/s-nachala-goda-v-dtp-v-uzbekistane-pogibli-265-chelovek--statistika-17468355.html
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джизакская область, мчс узбекистана, грузовик, дтп, узбекистан
Спасатели вызволили из искореженного авто 130 животных
14:11 21.04.2021 (обновлено: 14:14 21.04.2021)
В Джизакской области перевернулся грузовик, перевозивший мелкий рогатый скот. Выбраться из машины животным помогли спасатели. Часть овец погибла.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Сотрудники МЧС спасли жизни 130 овец, вызволив их из искореженного большегруза, перевернувшегося во время транспортировки животных, сообщают
в ведомстве.
ДТП произошло вечером во вторник на 3-м километре автодороги 4Р-38 на территории Пахтакорского района Джизакской области. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на обочину.
К счастью, водитель не пострадал, однако помощь потребовалась овцам, которые находились в кузове грузовика.
"В силу деформации двери кузова самостоятельно открыть не удалось, потому владелец автомобиля вызвал отряд спасателей регионального МЧС", — говорится в сообщении.
Чтобы освободить животных, джизакским спасателям пришлось применить специальные технические приспособления. В результате удалось спасти 130 голов мелкого рогатого скота. Часть животных аварию все же не пережила.