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https://uz.sputniknews.ru/20210421/stalo-izvestno-vo-skolko-progremit-salyut-v-chest-9-maya-v-tashkente-18424915.html
Стало известно, во сколько прогремит салют в честь 9 Мая в Ташкенте
Стало известно, во сколько прогремит салют в честь 9 Мая в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, посвященный предстоящему празднованию годовщины Великой Победы.
2021-04-21T09:38+0500
2021-04-21T09:40+0500
общество
вторая мировая война
9 мая
салют
великая отечественная война
указ
президент узбекистана
память
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, посвященный предстоящему празднованию годовщины Великой Победы.В частности, в документе определено время традиционного салюта, которым ежегодно завершаются торжественные мероприятия.Его поручено организовать Министерству обороны республики.Залпы прогремят в Ташкенте 9 мая в 21.00. В предыдущие года салюты были по-настоящему грандиозными: посмотреть пиротехническое шоу собирались сотни граждан. Дети радостно визжали, взрослые кричали "Ура"! В этом году салют будет не менее торжественным — он станет поздравлением с великим праздником ветеранам, чей подвиг никогда не будет забыт.
https://uz.sputniknews.ru/20190509/Prazdnichnye-zalpy-video-nebyvalogo-salyuta-v-Tashkente-v-chest-9-maya-11460954.html
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вторая мировая война, 9 мая, салют, великая отечественная война, указ, президент узбекистана, память

Стало известно, во сколько прогремит салют в честь 9 Мая в Ташкенте

09:38 21.04.2021 (обновлено: 09:40 21.04.2021)
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© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Он станет поздравлением с великим праздником ветеранам, чей подвиг никогда не будет забыт.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, посвященный предстоящему празднованию годовщины Великой Победы.
В частности, в документе определено время традиционного салюта, которым ежегодно завершаются торжественные мероприятия.
Его поручено организовать Министерству обороны республики.
Залпы прогремят в Ташкенте 9 мая в 21.00.
В предыдущие года салюты были по-настоящему грандиозными: посмотреть пиротехническое шоу собирались сотни граждан.
Праздничный салют в честь Дня Памяти и Почестей в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2019
Общество
Праздничные залпы: видео небывалого салюта в Ташкенте в честь 9 мая
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Дети радостно визжали, взрослые кричали "Ура"!
В этом году салют будет не менее торжественным — он станет поздравлением с великим праздником ветеранам, чей подвиг никогда не будет забыт.
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