https://uz.sputniknews.ru/20210421/stalo-izvestno-vo-skolko-progremit-salyut-v-chest-9-maya-v-tashkente-18424915.html

Стало известно, во сколько прогремит салют в честь 9 Мая в Ташкенте

Стало известно, во сколько прогремит салют в честь 9 Мая в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, посвященный предстоящему празднованию годовщины Великой Победы.

2021-04-21T09:38+0500

2021-04-21T09:38+0500

2021-04-21T09:40+0500

общество

вторая мировая война

9 мая

салют

великая отечественная война

указ

президент узбекистана

память

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, посвященный предстоящему празднованию годовщины Великой Победы.В частности, в документе определено время традиционного салюта, которым ежегодно завершаются торжественные мероприятия.Его поручено организовать Министерству обороны республики.Залпы прогремят в Ташкенте 9 мая в 21.00. В предыдущие года салюты были по-настоящему грандиозными: посмотреть пиротехническое шоу собирались сотни граждан. Дети радостно визжали, взрослые кричали "Ура"! В этом году салют будет не менее торжественным — он станет поздравлением с великим праздником ветеранам, чей подвиг никогда не будет забыт.

https://uz.sputniknews.ru/20190509/Prazdnichnye-zalpy-video-nebyvalogo-salyuta-v-Tashkente-v-chest-9-maya-11460954.html

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вторая мировая война, 9 мая, салют, великая отечественная война, указ, президент узбекистана, память