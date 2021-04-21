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Суд вынес приговор женщинам, избившим 20-летнюю девушку в прошлом году
Суд вынес приговор женщинам, избившим 20-летнюю девушку в прошлом году
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Суд по уголовным делам Кушкупирского района Хорезмской области вынес приговор четырем женщинам, летом 2020 года избившим 20-летнюю
2021-04-21T18:16+0500
2021-04-21T18:39+0500
происшествия
уголовный суд
происшествия и криминал в узбекистане
криминал
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Суд по уголовным делам Кушкупирского района Хорезмской области вынес приговор четырем женщинам, летом 2020 года избившим 20-летнюю возлюбленную сына одной из них, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.Уголовное дело рассматривалось по статье о хулиганстве. Согласно материалам следствия, поздно вечером 9 июня девушка возвращалась со своими подругами домой, когда к компании подъехал автомобиль Daewoo Nexia, где, помимо водителя, находились четыре женщины.Выйдя из машины, они начали скандалить с ней, обвиняя в том, что она разрушает семью сына одной из них, оставляя троих его детей сиротами. После порции оскорблений женщины начали избивать девушку палкой, а затем достали ножницы и отрезали ей волосы. Водитель же снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Позже эта запись появилась в Сети.В результате нападения девушка получила кровоподтеки в области левого запястья, обоих плеч, левого бедра, голени и груди. Экспертиза охарактеризовала их как легкие телесные повреждения.По данному уголовному делу был проведен ряд следственных действий. Установлено, что пострадавшая с 2016 года живет вместе с сыном одной из нападавших и у них есть ребенок. Сама же девушка в итоге отказалась от всех претензий к своим обидчицам. Учитывая это, суд приговорил трех из них к году и шести месяцам, а одну — к одному году ограничения свободы.
https://uz.sputniknews.ru/20210419/v-djizake-vozbujdeno-ugolovnoe-delo-protiv-mujchiny-za-oskorblenie-prezidenta-v-internete-18405400.html
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уголовный суд, происшествия и криминал в узбекистане, криминал

Суд вынес приговор женщинам, избившим 20-летнюю девушку в прошлом году

18:16 21.04.2021 (обновлено: 18:39 21.04.2021)
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Потерпевшая отказалась от всех претензий к обидчицам, несмотря на это они получили до 1,5 лет ограничения свободы.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Суд по уголовным делам Кушкупирского района Хорезмской области вынес приговор четырем женщинам, летом 2020 года избившим 20-летнюю возлюбленную сына одной из них, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.
Уголовное дело рассматривалось по статье о хулиганстве. Согласно материалам следствия, поздно вечером 9 июня девушка возвращалась со своими подругами домой, когда к компании подъехал автомобиль Daewoo Nexia, где, помимо водителя, находились четыре женщины.
Выйдя из машины, они начали скандалить с ней, обвиняя в том, что она разрушает семью сына одной из них, оставляя троих его детей сиротами. После порции оскорблений женщины начали избивать девушку палкой, а затем достали ножницы и отрезали ей волосы. Водитель же снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Позже эта запись появилась в Сети.

Нападавшие, по мнению обвинения, "совершили действия, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом, выражающимся в демонстративном пренебрежении к общепринятым нормам нравственности".

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В результате нападения девушка получила кровоподтеки в области левого запястья, обоих плеч, левого бедра, голени и груди. Экспертиза охарактеризовала их как легкие телесные повреждения.
По данному уголовному делу был проведен ряд следственных действий. Установлено, что пострадавшая с 2016 года живет вместе с сыном одной из нападавших и у них есть ребенок.
Сама же девушка в итоге отказалась от всех претензий к своим обидчицам. Учитывая это, суд приговорил трех из них к году и шести месяцам, а одну — к одному году ограничения свободы.
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