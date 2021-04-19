https://uz.sputniknews.ru/20210419/v-djizake-vozbujdeno-ugolovnoe-delo-protiv-mujchiny-za-oskorblenie-prezidenta-v-internete-18405400.html
В Джизаке возбуждено уголовное дело против мужчины, оскорбившего президента в Интернете
В Джизаке возбуждено уголовное дело против мужчины, оскорбившего президента в Интернете
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Джизакской области сотрудники Службы государственной безопасности задержали мужчину за оскорбление президента в социальных сетях.
2021-04-19T20:22+0500
2021-04-19T20:22+0500
2021-04-19T20:29+0500
общество
новый закон
президент узбекистана
правонарушение
клевета
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Джизакской области сотрудники Службы государственной безопасности задержали мужчину за оскорбление президента в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В ходе проведенного расследования была установлена личность провокатора - им оказался 52-летний житель Бахмальского района. Отмечается, что злоумышленник создал профили в Facebook и Youtube под ником V.K. Затем он стал проводить прямые трансляции своих выступлений, в ходе которых неверно интерпретировал реформы главы государства. Кроме того, агитатор оскорблял и оклеветал президента, распространяя недостоверную информацию, негативно влияющую на репутацию лидера Узбекистана.Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 158 "Посягательства на президента Республики Узбекистан".Ранее Шавкат Мирзиёев подписал указ о внесении изменений и дополнений в статью 158 УК РУз. Документом предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет за публичное оскорбление и клевету в адрес президента в Интернете.
https://uz.sputniknews.ru/20201215/V-Uzbekistane-deputaty-planiruyut-smyagchit-nakazanie-za-klevetu-i-oskorblenie-15604801.html
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новый закон, президент узбекистана, правонарушение, клевета
В Джизаке возбуждено уголовное дело против мужчины, оскорбившего президента в Интернете
20:22 19.04.2021 (обновлено: 20:29 19.04.2021)
В ходе проведенного расследования была установлена личность провокатора - им оказался 52-летний житель Бахмальского района.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
В Джизакской области сотрудники Службы государственной безопасности задержали мужчину за оскорбление президента в социальных сетях. Об этом сообщает
пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проведенного расследования была установлена личность провокатора - им оказался 52-летний житель Бахмальского района.
Отмечается, что злоумышленник создал профили в Facebook и Youtube под ником V.K. Затем он стал проводить прямые трансляции своих выступлений, в ходе которых неверно интерпретировал реформы главы государства. Кроме того, агитатор оскорблял и оклеветал президента, распространяя недостоверную информацию, негативно влияющую на репутацию лидера Узбекистана.
Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 158 "Посягательства на президента Республики Узбекистан".
Ранее Шавкат Мирзиёев подписал
указ о внесении изменений и дополнений в статью 158 УК РУз. Документом предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет за публичное оскорбление и клевету в адрес президента в Интернете.