https://uz.sputniknews.ru/20210419/v-djizake-vozbujdeno-ugolovnoe-delo-protiv-mujchiny-za-oskorblenie-prezidenta-v-internete-18405400.html

В Джизаке возбуждено уголовное дело против мужчины, оскорбившего президента в Интернете

В Джизаке возбуждено уголовное дело против мужчины, оскорбившего президента в Интернете

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Джизакской области сотрудники Службы государственной безопасности задержали мужчину за оскорбление президента в социальных сетях.

2021-04-19T20:22+0500

2021-04-19T20:22+0500

2021-04-19T20:29+0500

общество

новый закон

президент узбекистана

правонарушение

клевета

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Джизакской области сотрудники Службы государственной безопасности задержали мужчину за оскорбление президента в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В ходе проведенного расследования была установлена личность провокатора - им оказался 52-летний житель Бахмальского района. Отмечается, что злоумышленник создал профили в Facebook и Youtube под ником V.K. Затем он стал проводить прямые трансляции своих выступлений, в ходе которых неверно интерпретировал реформы главы государства. Кроме того, агитатор оскорблял и оклеветал президента, распространяя недостоверную информацию, негативно влияющую на репутацию лидера Узбекистана.Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 158 "Посягательства на президента Республики Узбекистан".Ранее Шавкат Мирзиёев подписал указ о внесении изменений и дополнений в статью 158 УК РУз. Документом предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет за публичное оскорбление и клевету в адрес президента в Интернете.

https://uz.sputniknews.ru/20201215/V-Uzbekistane-deputaty-planiruyut-smyagchit-nakazanie-za-klevetu-i-oskorblenie-15604801.html

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новый закон, президент узбекистана, правонарушение, клевета