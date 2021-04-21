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В Казахстане "разошлась по швам" новостройка — видео
В Казахстане "разошлась по швам" новостройка — видео
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В казахстанском городе Усть-Каменогорск жилой дом начал буквально "трещать по швам".
2021-04-21T16:39+0500
2021-04-21T16:50+0500
в мире
новостройка
дом
казахстан
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В казахстанском городе Усть-Каменогорск жилой дом начал буквально "трещать по швам".На кадрах видно, как каменная вата раскрошилась и выдавила облицовку стен.Причем здание построили недавно — жильцы получили ключи от своих квартир в 2019 году. На то, что новостройка обваливается, местные жители жаловались еще в декабре. Кроме того, выяснилось, что в доме тяжело зимовать, поскольку отсутствуют утеплители между этажами.В итоге воздух в квартирах не прогревают даже горячие батареи. Сейчас "треснувшее по швам" здание проверяют сотрудники отдела жилищных отношений.
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новостройка, дом, казахстан

В Казахстане "разошлась по швам" новостройка — видео

16:39 21.04.2021 (обновлено: 16:50 21.04.2021)
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© Instagram / uka__cityОбшивка многоэтажного дома обрушилась в Усть-Каменогорске, Казахстан
Обшивка многоэтажного дома обрушилась в Усть-Каменогорске, Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
© Instagram / uka__city
Многоэтажный дом был введен в эксплуатацию совсем недавно — в 2019 году.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В казахстанском городе Усть-Каменогорск жилой дом начал буквально "трещать по швам".
На кадрах видно, как каменная вата раскрошилась и выдавила облицовку стен.
Причем здание построили недавно — жильцы получили ключи от своих квартир в 2019 году.
На то, что новостройка обваливается, местные жители жаловались еще в декабре. Кроме того, выяснилось, что в доме тяжело зимовать, поскольку отсутствуют утеплители между этажами.
В итоге воздух в квартирах не прогревают даже горячие батареи. Сейчас "треснувшее по швам" здание проверяют сотрудники отдела жилищных отношений.
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