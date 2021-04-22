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Будущее близко: казахстанец превращает отходы в роботов-трансформеров — видео
Будущее близко: казахстанец превращает отходы в роботов-трансформеров — видео
Роботов казахстанец собирает сам. Для этого он использует пластиковые отходы. Получается экологично и креативно!
2021-04-22T09:29+0500
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видео
мечта
предприниматель
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Роботов казахстанец собирает сам. Для этого он использует пластиковые отходы. Получается экологично и креативно! Тогда предприимчивый мужчина придумал в своем кафе акцию "Приносишь старый пылесос — получаешь пиццу". Подробнее смотрите в видеосюжете.
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видео, мечта, предприниматель, казахстан, мультимедиа

Будущее близко: казахстанец превращает отходы в роботов-трансформеров — видео

09:29 22.04.2021 (обновлено: 09:33 22.04.2021)
426
Ресторатор из Казахстана исполнил детскую мечту о роботах: мужчина открыл заведение и наполнил его моделями фантастических персонажей. Их уже, к слову, около 30 штук.
Роботов казахстанец собирает сам. Для этого он использует пластиковые отходы. Получается экологично и креативно!
Ранее он просил родственников отдавать ему ненужный хлам, из которого потом получались арт-объекты. Однако затем отходов для создания шедевров стало не хватать.
Тогда предприимчивый мужчина придумал в своем кафе акцию "Приносишь старый пылесос — получаешь пиццу".
Подробнее смотрите в видеосюжете.
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