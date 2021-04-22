https://uz.sputniknews.ru/20210422/fantasticheskoe-xobbi-kazaxstanets-sobiraet-transformerov-iz-otxodov--video-18443658.html

Будущее близко: казахстанец превращает отходы в роботов-трансформеров — видео

Будущее близко: казахстанец превращает отходы в роботов-трансформеров — видео

Роботов казахстанец собирает сам. Для этого он использует пластиковые отходы. Получается экологично и креативно!

2021-04-22T09:29+0500

2021-04-22T09:29+0500

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видео

мечта

предприниматель

казахстан

мультимедиа

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Роботов казахстанец собирает сам. Для этого он использует пластиковые отходы. Получается экологично и креативно! Тогда предприимчивый мужчина придумал в своем кафе акцию "Приносишь старый пылесос — получаешь пиццу". Подробнее смотрите в видеосюжете.

казахстан

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видео, мечта, предприниматель, казахстан, мультимедиа