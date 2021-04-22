https://uz.sputniknews.ru/20210422/italyanets-progulival-rabotu-15-let-i-zarabotal-polmilliona-evro-18450216.html
Итальянец прогуливал работу 15 лет и "заработал" полмиллиона евро
Итальянец прогуливал работу 15 лет и "заработал" полмиллиона евро
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Италии разразился настоящий скандал, когда вскрылось, что один из сотрудников местного госпиталя 15 лет не появлялся на работе.
2021-04-22T14:21+0500
2021-04-22T14:21+0500
2021-04-22T14:23+0500
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Италии разразился настоящий скандал, когда вскрылось, что один из сотрудников местного госпиталя 15 лет не появлялся на работе.Об этом пишет The Guardian со ссылкой на полицию коммуны Катанзаро.Шестидесятисемилетного "прогульщика" обвинили сразу в трех правонарушениях: злоупотреблении служебным положением, подделке документов и вымогательстве. Как разворачивались события: мужчина устроился в госпиталь Пульезе Чаччо в 2005 году, но на деле не провел там ни одного дня. И так продолжалось 15 лет.Между тем это вовсе не означало, что зарплата ему не выплачивалась. Отмечается, что за все эти годы итальянец получил 538 тысяч евро.В итоге тот не стал писать докладную. Спустя годы главврач сменился, и новый человек не вел учет, все ли сотрудники доходят до работы.Сейчас он находится под следствием. Вместе с ним задержали и шесть заведующих. Есть подозрения, что они обо всем знали, но намеренно скрывали правду.Интересно, что многолетние прогулы 67-летного мужчины вскрылись в прошлом году во время случайной проверки.
https://uz.sputniknews.ru/20210119/Krupneyshiy-s-80-kh-godov-sud-nad-mafiey-nachalsya-v-Italii--video-15816333.html
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евро, мошенничество, работа, коррупция, зарплата, италия
Итальянец прогуливал работу 15 лет и "заработал" полмиллиона евро
14:21 22.04.2021 (обновлено: 14:23 22.04.2021)
В 2016 году в Италии ужесточили закон о прогуле работы. Поводом послужила ситуация, когда оказалось, что некоторые члены правительства часто отсутствуют на своих местах.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Италии разразился настоящий скандал, когда вскрылось, что один из сотрудников местного госпиталя 15 лет не появлялся на работе.
Об этом пишет
The Guardian со ссылкой на полицию коммуны Катанзаро.
Шестидесятисемилетного "прогульщика" обвинили сразу в трех правонарушениях: злоупотреблении служебным положением, подделке документов и вымогательстве.
Как разворачивались события: мужчина устроился в госпиталь Пульезе Чаччо в 2005 году, но на деле не провел там ни одного дня. И так продолжалось 15 лет.
Между тем это вовсе не означало, что зарплата ему не выплачивалась. Отмечается, что за все эти годы итальянец получил 538 тысяч евро.
Примечательно, что в больнице пытались восстановить справедливость, однако злоумышленник стал угрожать главврачу (в том числе запугивая проблемами, которые могут появиться у его семьи).
В итоге тот не стал писать докладную. Спустя годы главврач сменился, и новый человек не вел учет, все ли сотрудники доходят до работы.
Сейчас он находится под следствием. Вместе с ним задержали и шесть заведующих. Есть подозрения, что они обо всем знали, но намеренно скрывали правду.
Интересно, что многолетние прогулы 67-летного мужчины вскрылись в прошлом году во время случайной проверки.