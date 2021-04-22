https://uz.sputniknews.ru/20210422/kamilov-vstretilsya-s-poslom-tadjikistana--o-chem-naposledok-pogovorili-diplomaty-18451029.html
Камилов встретился с послом Таджикистана — о чем напоследок поговорили дипломаты
Камилов встретился с послом Таджикистана — о чем напоследок поговорили дипломаты
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Таджикистана Содика Имоми, завершающего свою дипмиссию в республике, сообщает
2021-04-22T14:34+0500
2021-04-22T14:34+0500
2021-04-22T14:36+0500
политика
сотрудничество
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таджикистан
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Таджикистана Содика Имоми, завершающего свою дипмиссию в республике, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. Во время переговоров стороны обсудили специфику узбекско-таджикских отношений и стратегическое партнерство, а также реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официальных визитов. Камилов высоко оценил личный вклад посла, внесенный в плодотворное развитие сотрудничества между странами. Имоми в свою очередь поблагодарил за содействие в его работе в качестве руководителя дипмиссии Таджикистана в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/tadzhikistan-planiruet-perenyat-opyt-uzbekistana-v-stroitelstve-nazemnogo-metro-17937690.html
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сотрудничество, мид узбекистана, таджикистан, узбекистан
Камилов встретился с послом Таджикистана — о чем напоследок поговорили дипломаты
14:34 22.04.2021 (обновлено: 14:36 22.04.2021)
Узбекская сторона высоко оценила личный вклад Содика Имоми, внесенный в плодотворное развитие сотрудничества между странами.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Таджикистана Содика Имоми, завершающего свою дипмиссию в республике, сообщает
пресс-служба Министерства иностранных дел.
Во время переговоров стороны обсудили специфику узбекско-таджикских отношений и стратегическое партнерство, а также реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официальных визитов.
Камилов высоко оценил личный вклад посла, внесенный в плодотворное развитие сотрудничества между странами. Имоми в свою очередь поблагодарил за содействие в его работе в качестве руководителя дипмиссии Таджикистана в Узбекистане.