Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210422/kamilov-vstretilsya-s-poslom-tadjikistana--o-chem-naposledok-pogovorili-diplomaty-18451029.html
Камилов встретился с послом Таджикистана — о чем напоследок поговорили дипломаты
Камилов встретился с послом Таджикистана — о чем напоследок поговорили дипломаты
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Таджикистана Содика Имоми, завершающего свою дипмиссию в республике, сообщает
2021-04-22T14:34+0500
2021-04-22T14:36+0500
политика
сотрудничество
мид узбекистана
таджикистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/16/18450995_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_10067687e2d7dbc7241f5eda914fb504.jpg
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Таджикистана Содика Имоми, завершающего свою дипмиссию в республике, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. Во время переговоров стороны обсудили специфику узбекско-таджикских отношений и стратегическое партнерство, а также реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официальных визитов. Камилов высоко оценил личный вклад посла, внесенный в плодотворное развитие сотрудничества между странами. Имоми в свою очередь поблагодарил за содействие в его работе в качестве руководителя дипмиссии Таджикистана в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/tadzhikistan-planiruet-perenyat-opyt-uzbekistana-v-stroitelstve-nazemnogo-metro-17937690.html
таджикистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/16/18450995_79:0:930:638_1920x0_80_0_0_38c33da7f60b81de6ed9c6c3c6030471.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сотрудничество, мид узбекистана, таджикистан, узбекистан

Камилов встретился с послом Таджикистана — о чем напоследок поговорили дипломаты

14:34 22.04.2021 (обновлено: 14:36 22.04.2021)
393
© МИД УзбекистанаВстреча Камилова с послом Таджикистана
Встреча Камилова с послом Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
© МИД Узбекистана
Узбекская сторона высоко оценила личный вклад Содика Имоми, внесенный в плодотворное развитие сотрудничества между странами.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Таджикистана Содика Имоми, завершающего свою дипмиссию в республике, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Во время переговоров стороны обсудили специфику узбекско-таджикских отношений и стратегическое партнерство, а также реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официальных визитов.
Хоким города Ташкент Джахонгир Артыкходжаев прибыл с рабочей поездкой в столицу Таджикистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Политика
Таджикистан планирует перенять опыт Узбекистана в строительстве наземного метро
24 марта, 17:37
1667
Камилов высоко оценил личный вклад посла, внесенный в плодотворное развитие сотрудничества между странами. Имоми в свою очередь поблагодарил за содействие в его работе в качестве руководителя дипмиссии Таджикистана в Узбекистане.
001000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:05Узбекистанец Баходир Джалолов нокаутировал соперника в первом раунде — видео
14:42Из-за плохих дорог за неполные два года погиб 191 узбекистанец
14:34Камилов встретился с послом Таджикистана — о чем напоследок поговорили дипломаты
14:21Итальянец прогуливал работу 15 лет и "заработал" полмиллиона евро
14:03В Узбекистане почти 400 человек заразились коронавирусом за сутки
13:41Россия задумала создать особый реестр строителей-мигрантов
13:18Кыргызстан сегодня получит первую партию "Спутника V"
12:52Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк
12:33В Ташкенте обсуждают судьбу права в период четвертой промышленной революции
12:21В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция
11:46На Марсе впервые добыли кислород — пора ли землянам собирать чемоданы?
11:05В Намангане мать привязала к себе 4-летнего малыша и бросилась с моста
10:46Мир завис в неопределенности, но Азия ему поможет
10:37Экскаватор, бессонница и Ever Given: что стало с работником, "спасшим Суэцкий канал"?
09:56Мы сами будем определять национальные интересы и красную черту
09:46В столичном канале нашли тело 42-летнего мужчины — причины смерти неизвестны
09:29Будущее близко: казахстанец превращает отходы в роботов-трансформеров — видео
ВчераТрудоустройство и жилищный вопрос: как государство решит проблемы молодежи
ВчераОгонь, вода и учебное землетрясение: как технологии помогут выжить во время стихии
ВчераКоролева Елизавета - икона английского стиля