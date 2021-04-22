https://uz.sputniknews.ru/20210422/rf-prisoedinyaetsya-k-kishinevskoy-konventsii-o-pravovoy-pomoschi-chto-eto-znachit-dlya-ruz-18454590.html
РФ присоединяется к Кишиневской конвенции о правовой помощи. Что это значит для РУз
РФ присоединяется к Кишиневской конвенции о правовой помощи. Что это значит для РУз
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Российская Федерация намерена в ближайшее время ратифицировать Кишиневскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по
2021-04-22T18:13+0500
2021-04-22T18:13+0500
2021-04-22T18:13+0500
россия
экстрадиция
юстиция
конвенция
форум
судебная система
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Российская Федерация намерена в ближайшее время ратифицировать Кишиневскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на полях Второго Международного юридического форуму Tashkent Law Spring, открывшегося в четверг в узбекистанской столице.На его взгляд, этот документ позволяет компетентным органам эффективно сотрудничать в интересах граждан своих государств. Конвенция включает в себя различные формы и виды взаимной правовой помощи, порядок и условия ее предоставления, взаимное признание и исполнение судебных решений.Документ позволит регулировать экономические споры, создавать совместные следственно-оперативные группы с правоохранительными органами стран-участниц. Упростятся также вопросы экстрадиции осужденных, если это не наносит ущерб стране.В отличие от России, Узбекистан присоединился к конвенции, подписанной в октябре 2002 года в Кишиневе, в августе 2019-го. До этого страна сотрудничала в этом направлении на основе другого документа - Минской конвенции, подписанной 22 января 1993 года. Хотя и его Узбекистан ратифицировал лишь в декабре 2019-го, и то, во многом для активизации узбекско-российских отношений в данной сфере.В информационной службе узбекистанского Сената тогда так и заявили "поскольку Российская Федерация не является участником Кишиневской конвенции, возникла необходимость ратификации протокола к предыдущей - Минской". На тот момент, по данным верхней палаты, свыше 70 процентов запросов о правовой помощи из стран СНГ, которые рассматривались в Узбекистане, поступали именно из России.
https://uz.sputniknews.ru/20190827/Uzbekistan-prisoedinilsya-k-Kishinevskoy-konventsii-o-pravovoy-pomoschi-12307342.html
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экстрадиция, юстиция, конвенция, форум, судебная система, узбекистан
РФ присоединяется к Кишиневской конвенции о правовой помощи. Что это значит для РУз
Важно продвинуться в решении уже давно стоящих на повестке дня вопросов передачи осужденных лиц для отбывания наказания в странах своего гражданства.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Российская Федерация намерена в ближайшее время ратифицировать Кишиневскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на полях Второго Международного юридического форуму Tashkent Law Spring
, открывшегося в четверг в узбекистанской столице.
“Уверен, что наши коллеги из соседних государств с интересом воспримут информацию о том, что в ближайшее время Россия выйдет на долгожданную ратификацию Кишиневской конвенции о правовой помощи на пространстве СНГ”, - сказал Чуйченко, обращаясь к участникам встречи.
На его взгляд, этот документ позволяет компетентным органам эффективно сотрудничать в интересах граждан своих государств.
“Важно продвинуться и в решении уже давно стоящих на повестке дня вопросов передачи осужденных лиц для отбывания наказания в странах своего гражданства”, - сказал глава российского Минюста.
Конвенция включает в себя различные формы и виды взаимной правовой помощи, порядок и условия ее предоставления, взаимное признание и исполнение судебных решений.
Документ позволит регулировать экономические споры, создавать совместные следственно-оперативные группы с правоохранительными органами стран-участниц. Упростятся также вопросы экстрадиции осужденных, если это не наносит ущерб стране.
В отличие от России, Узбекистан присоединился к конвенции, подписанной в октябре 2002 года в Кишиневе, в августе 2019-го. До этого страна сотрудничала в этом направлении на основе другого документа - Минской конвенции, подписанной 22 января 1993 года.
Хотя и его Узбекистан ратифицировал
лишь в декабре 2019-го, и то, во многом для активизации узбекско-российских отношений в данной сфере.
В информационной службе узбекистанского Сената тогда так и заявили "поскольку Российская Федерация не является участником Кишиневской конвенции, возникла необходимость ратификации протокола к предыдущей - Минской".
На тот момент, по данным верхней палаты, свыше 70 процентов запросов о правовой помощи из стран СНГ, которые рассматривались в Узбекистане, поступали именно из России.