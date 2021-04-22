https://uz.sputniknews.ru/20210422/s-1-maya-predprinimateley-zavalyat-kompensatsiyami-i-lgotami-18452738.html

С 1 мая предпринимателей "завалят" компенсациями и льготами

С 1 мая предпринимателей "завалят" компенсациями и льготами

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки предпринимательства, дальнейшему

2021-04-22T16:58+0500

2021-04-22T16:58+0500

2021-04-22T17:05+0500

общество

льготы

компенсация

предприниматели

предпринимательство

бизнес

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки предпринимательства, дальнейшему улучшению делового климата".Поддержка экспортеровЭкспортеры могут получить револьверные кредиты банков для пополнения оборотных средств при экспорте товаров с условием отсрочки платежей. При этом кредиты выделяются по ставке 4% годовых на срок отсрочки платежей и в размере стоимости экспортируемой продукции, но в эквиваленте не более 3 миллионов долларов. Компенсации кредитов предпринимателям Начиная с 1 мая 2021 года Госфондом поддержки предпринимательской деятельности предоставляется:При этом общая сумма кредитов, по которым предоставляются компенсации, не должна превышать 10 миллиардов сумов, а общая сумма поручительств — 8 миллиардов сумов, но не более 50% общей суммы кредита. Льготы при покупке права на земельные участкиПри выставлении на аукцион земельных участков, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, районные (городские) Кенгаши народных депутатов наделяются полномочием снижать до 50% их стартовую цену. С 1 июня разрешено выделение инвесторам через электронный онлайн-аукцион на торговой площадке E-IJRO AUKSION низкоплодородных, неиспользуемых земель в близлежащих к инфраструктуре местах для строительства объектов промышленности и обслуживания.Налоговые льготы Начиная с 1 июня 2021 года предоставляется право на уплату в рассрочку:С 1 мая 2021-го в два раза снижается размер штрафов, установленных для экспортеров, допустивших задержку валютных поступлений из-за рубежа, и импортеров, своевременно не обеспечивших ввоз в республику и оформление товаров. Кроме того, аннулируются штрафные санкции за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям, сформировавшуюся по состоянию на 1 мая этого года.

https://uz.sputniknews.ru/20210219/Kak-moshenniki-obkradyvayut-uzbekskikh-predprinimateley--preduprezhdenie-GP-16043015.html

https://uz.sputniknews.ru/20210210/Uzbekskiy-predprinimatel-khotel-podkupit-tamozhennika--ego-zaderzhali-15972809.html

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льготы, компенсация, предприниматели, предпринимательство, бизнес, узбекистан