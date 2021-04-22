https://uz.sputniknews.ru/20210422/s-1-maya-predprinimateley-zavalyat-kompensatsiyami-i-lgotami-18452738.html
С 1 мая предпринимателей "завалят" компенсациями и льготами
С 1 мая предпринимателей "завалят" компенсациями и льготами
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки предпринимательства, дальнейшему
2021-04-22T16:58+0500
2021-04-22T16:58+0500
2021-04-22T17:05+0500
общество
льготы
компенсация
предприниматели
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки предпринимательства, дальнейшему улучшению делового климата".Поддержка экспортеровЭкспортеры могут получить револьверные кредиты банков для пополнения оборотных средств при экспорте товаров с условием отсрочки платежей. При этом кредиты выделяются по ставке 4% годовых на срок отсрочки платежей и в размере стоимости экспортируемой продукции, но в эквиваленте не более 3 миллионов долларов. Компенсации кредитов предпринимателям Начиная с 1 мая 2021 года Госфондом поддержки предпринимательской деятельности предоставляется:При этом общая сумма кредитов, по которым предоставляются компенсации, не должна превышать 10 миллиардов сумов, а общая сумма поручительств — 8 миллиардов сумов, но не более 50% общей суммы кредита. Льготы при покупке права на земельные участкиПри выставлении на аукцион земельных участков, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, районные (городские) Кенгаши народных депутатов наделяются полномочием снижать до 50% их стартовую цену. С 1 июня разрешено выделение инвесторам через электронный онлайн-аукцион на торговой площадке E-IJRO AUKSION низкоплодородных, неиспользуемых земель в близлежащих к инфраструктуре местах для строительства объектов промышленности и обслуживания.Налоговые льготы Начиная с 1 июня 2021 года предоставляется право на уплату в рассрочку:С 1 мая 2021-го в два раза снижается размер штрафов, установленных для экспортеров, допустивших задержку валютных поступлений из-за рубежа, и импортеров, своевременно не обеспечивших ввоз в республику и оформление товаров. Кроме того, аннулируются штрафные санкции за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям, сформировавшуюся по состоянию на 1 мая этого года.
https://uz.sputniknews.ru/20210219/Kak-moshenniki-obkradyvayut-uzbekskikh-predprinimateley--preduprezhdenie-GP-16043015.html
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льготы, компенсация, предприниматели, предпринимательство, бизнес, узбекистан
С 1 мая предпринимателей "завалят" компенсациями и льготами
16:58 22.04.2021 (обновлено: 17:05 22.04.2021)
Экспортеры могут получить револьверные кредиты банков для пополнения оборотных средств при экспорте товаров с условием отсрочки платежей по ставке 4% годовых.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Президент подписал постановление
"О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки предпринимательства, дальнейшему улучшению делового климата".
Поддержка экспортеров
Экспортеры могут получить револьверные кредиты банков для пополнения оборотных средств при экспорте товаров с условием отсрочки платежей.
При этом кредиты выделяются по ставке 4% годовых на срок отсрочки платежей и в размере стоимости экспортируемой продукции, но в эквиваленте не более 3 миллионов долларов.
Компенсации кредитов предпринимателям
Начиная с 1 мая 2021 года Госфондом поддержки предпринимательской деятельности предоставляется:
компенсация для покрытия процентных расходов по кредитам, выдаваемым субъектам малого бизнеса в национальной валюте с процентной ставкой, не превышающей 1,75-кратного размера основной ставки ЦБ;
гражданам, зарегистрированным в Едином реестре социальной защиты, поручительство по кредитам коммерческих банков до 75% размера кредита, но не более 150 БРВ.
При этом общая сумма кредитов, по которым предоставляются компенсации, не должна превышать 10 миллиардов сумов, а общая сумма поручительств — 8 миллиардов сумов, но не более 50% общей суммы кредита.
Льготы при покупке права на земельные участки
При выставлении на аукцион земельных участков, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, районные (городские) Кенгаши народных депутатов наделяются полномочием снижать до 50% их стартовую цену.
С 1 июня разрешено выделение инвесторам через электронный онлайн-аукцион на торговой площадке E-IJRO AUKSION низкоплодородных, неиспользуемых земель в близлежащих к инфраструктуре местах для строительства объектов промышленности и обслуживания.
Налоговые льготы
Начиная с 1 июня 2021 года предоставляется право на уплату в рассрочку:
налогов — добросовестным налогоплательщикам, осуществляющим деятельность более 3 лет;
таможенных платежей — предпринимателям, занимающимся импортом товаров более 3 лет.
С 1 мая 2021-го в два раза снижается размер штрафов, установленных для экспортеров, допустивших задержку валютных поступлений из-за рубежа, и импортеров, своевременно не обеспечивших ввоз в республику и оформление товаров.
Кроме того, аннулируются штрафные санкции за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям, сформировавшуюся по состоянию на 1 мая этого года.