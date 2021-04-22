https://uz.sputniknews.ru/20210422/uvidet-i-poschupat-rostselmash-pokajet-proizvodstvo-na-chirchikskom-zavode-selxoztexniki-18452196.html

Увидеть и пощупать: "Ростсельмаш" покажет производство на Чирчикском заводе сельхозтехники

Увидеть и пощупать: "Ростсельмаш" покажет производство на Чирчикском заводе сельхозтехники

ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. Двадцать девятого апреля "Ростсельмаш" впервые покажет всем желающим свою производственную площадку в Узбекистане – Чирчикский

2021-04-22T15:59+0500

2021-04-22T15:59+0500

2021-04-22T16:53+0500

экономика

чирчик

сельхозтехника

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. Двадцать девятого апреля "Ростсельмаш" впервые покажет всем желающим свою производственную площадку в Узбекистане – Чирчикский завод сельскохозяйственной техники, сообщили Sputnik Узбекистан в компании. В первую очередь это будет интересно узбекским фермерам. Для них запланирована экскурсия по производству, встреча со специалистами и руководством предприятия. Посетители смогут своими глазами увидеть производственный цикл сборки современной сельхозтехники, оценить уровень применяемых технологий. В рамках мероприятия для узбекских фермеров будут проведены презентации производимых в стране моделей: зерноуборочного комбайна VECTOR 410, кормоуборочного DON 680 M и трактора RSM 2375, а также прицепной и посевной техники "Ростсельмаш".Гости узнают об уникальных возможностях сервисной службы предприятия, о гарантийном и послегарантийном обслуживании техники. Для всех желающих будет организован тест-драйв зерноуборочного комбайна VECTOR 410."Ростсельмаш" имеет давнюю историю партнерства с Узбекистаном. С марта 2018 года компания совместно с Чирчикским заводом сельскохозяйственной техники приступила к реализации проекта производства самоходной сельхозтехники. За этот период налажен выпуск комбайнов VECTOR 410, DON 680 M и другой сельхозтехники.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/rostselmash-rasskazal-o-sovmestnyx-s-uzbekistanom-proektax-v-mashinostroenii-18190080.html

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чирчик, сельхозтехника, узбекистан