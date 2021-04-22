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Увидеть и пощупать: "Ростсельмаш" покажет производство на Чирчикском заводе сельхозтехники
Увидеть и пощупать: "Ростсельмаш" покажет производство на Чирчикском заводе сельхозтехники
ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. Двадцать девятого апреля "Ростсельмаш" впервые покажет всем желающим свою производственную площадку в Узбекистане – Чирчикский
2021-04-22T15:59+0500
2021-04-22T16:53+0500
экономика
чирчик
сельхозтехника
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. Двадцать девятого апреля "Ростсельмаш" впервые покажет всем желающим свою производственную площадку в Узбекистане – Чирчикский завод сельскохозяйственной техники, сообщили Sputnik Узбекистан в компании. В первую очередь это будет интересно узбекским фермерам. Для них запланирована экскурсия по производству, встреча со специалистами и руководством предприятия. Посетители смогут своими глазами увидеть производственный цикл сборки современной сельхозтехники, оценить уровень применяемых технологий. В рамках мероприятия для узбекских фермеров будут проведены презентации производимых в стране моделей: зерноуборочного комбайна VECTOR 410, кормоуборочного DON 680 M и трактора RSM 2375, а также прицепной и посевной техники "Ростсельмаш".Гости узнают об уникальных возможностях сервисной службы предприятия, о гарантийном и послегарантийном обслуживании техники. Для всех желающих будет организован тест-драйв зерноуборочного комбайна VECTOR 410."Ростсельмаш" имеет давнюю историю партнерства с Узбекистаном. С марта 2018 года компания совместно с Чирчикским заводом сельскохозяйственной техники приступила к реализации проекта производства самоходной сельхозтехники. За этот период налажен выпуск комбайнов VECTOR 410, DON 680 M и другой сельхозтехники.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/rostselmash-rasskazal-o-sovmestnyx-s-uzbekistanom-proektax-v-mashinostroenii-18190080.html
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чирчик, сельхозтехника, узбекистан

Увидеть и пощупать: "Ростсельмаш" покажет производство на Чирчикском заводе сельхозтехники

15:59 22.04.2021 (обновлено: 16:53 22.04.2021)
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© компания "Ростсельмаш"Российская сельхозтехника в Узбекистане
Российская сельхозтехника в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
© компания "Ростсельмаш"
Российский производитель сельхозтехники покажет узбекским фермерам цикл сборки современной техники и тест-драйв зерноуборочного комбайна VECTOR 410.
ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. Двадцать девятого апреля "Ростсельмаш" впервые покажет всем желающим свою производственную площадку в Узбекистане – Чирчикский завод сельскохозяйственной техники, сообщили Sputnik Узбекистан в компании.
В первую очередь это будет интересно узбекским фермерам. Для них запланирована экскурсия по производству, встреча со специалистами и руководством предприятия. Посетители смогут своими глазами увидеть производственный цикл сборки современной сельхозтехники, оценить уровень применяемых технологий.
В рамках мероприятия для узбекских фермеров будут проведены презентации производимых в стране моделей: зерноуборочного комбайна VECTOR 410, кормоуборочного DON 680 M и трактора RSM 2375, а также прицепной и посевной техники "Ростсельмаш".
Денис Мантуров на экспозиции Ростсельмаш, Иннопром-2021, Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
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Гости узнают об уникальных возможностях сервисной службы предприятия, о гарантийном и послегарантийном обслуживании техники. Для всех желающих будет организован тест-драйв зерноуборочного комбайна VECTOR 410.
"Ростсельмаш" имеет давнюю историю партнерства с Узбекистаном. С марта 2018 года компания совместно с Чирчикским заводом сельскохозяйственной техники приступила к реализации проекта производства самоходной сельхозтехники. За этот период налажен выпуск комбайнов VECTOR 410, DON 680 M и другой сельхозтехники.
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