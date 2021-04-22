https://uz.sputniknews.ru/20210422/uzbekistanets-baxodir-djalolov-nokautiroval-sopernika-v-pervom-raunde---video-18451546.html

Узбекистанец Баходир Джалолов нокаутировал соперника в первом раунде — видео

Узбекистанец Баходир Джалолов нокаутировал соперника в первом раунде — видео

ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. В Санкт-Петербурге стартовал Международный турнир по боксу "Кубок губернатора", в ходе которого узбекский боксер-тяжеловес

2021-04-22T15:05+0500

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спорт

чемпионат мира по боксу

бокс

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. В Санкт-Петербурге стартовал Международный турнир по боксу "Кубок губернатора", в ходе которого узбекский боксер-тяжеловес одержал победу техническим нокаутом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Узбекистанец Баходир Джалолов вышел на ринг против россиянина Артема Федорова.Как сообщают в госструктуре, битва закончилась преждевременно: тренеры соперника выбросили на ринг белое полотенце после того, как Джалолов дважды в первом раунде нокаутировал боксера из России.

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чемпионат мира по боксу, бокс, санкт-петербург