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Узбекистанец Баходир Джалолов нокаутировал соперника в первом раунде — видео
Узбекистанец Баходир Джалолов нокаутировал соперника в первом раунде — видео
ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. В Санкт-Петербурге стартовал Международный турнир по боксу "Кубок губернатора", в ходе которого узбекский боксер-тяжеловес
2021-04-22T15:05+0500
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спорт
чемпионат мира по боксу
бокс
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. В Санкт-Петербурге стартовал Международный турнир по боксу "Кубок губернатора", в ходе которого узбекский боксер-тяжеловес одержал победу техническим нокаутом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Узбекистанец Баходир Джалолов вышел на ринг против россиянина Артема Федорова.Как сообщают в госструктуре, битва закончилась преждевременно: тренеры соперника выбросили на ринг белое полотенце после того, как Джалолов дважды в первом раунде нокаутировал боксера из России.
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чемпионат мира по боксу, бокс, санкт-петербург

Узбекистанец Баходир Джалолов нокаутировал соперника в первом раунде — видео

15:05 22.04.2021 (обновлено: 15:12 22.04.2021)
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБокс. Чемпионат мира. Мужчины. Десятый день
Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Десятый день - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Боксер из Узбекистана вышел на ринг против россиянина Артема Федорова. Битва закончилась досрочно.
ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. В Санкт-Петербурге стартовал Международный турнир по боксу "Кубок губернатора", в ходе которого узбекский боксер-тяжеловес одержал победу техническим нокаутом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Узбекистанец Баходир Джалолов вышел на ринг против россиянина Артема Федорова.
Как сообщают в госструктуре, битва закончилась преждевременно: тренеры соперника выбросили на ринг белое полотенце после того, как Джалолов дважды в первом раунде нокаутировал боксера из России.
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