https://uz.sputniknews.ru/20210422/v-andijanskoy-oblasti-zaderjan-mujchina-s-poddelnymi-avtonomerami-18457452.html

В Андижанской области задержан мужчина с поддельными автономерами

В Андижанской области задержан мужчина с поддельными автономерами

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Сотрудники Андижанского областного таможенного управления пресекли ввоз незаконно изготовленных автомобильных номеров на

2021-04-22T20:51+0500

2021-04-22T20:51+0500

2021-04-22T20:51+0500

общество

подделка

андижанская область

автомобильный номер

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Сотрудники Андижанского областного таможенного управления пресекли ввоз незаконно изготовленных автомобильных номеров на приграничном посту "Дустлик". Об этом сообщили в пресс-служба ГТК.В ходе расследования выяснилось, что правонарушитель пытался провезти в салоне автомобиля Volvo FH четыре поддельных номерных знака "40 А770 АА", два - "40 А234 АА" и два - "01 А755 АА".В настоящий момент по данному факту проводится дознание.

https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-andijane-zaderjan-moshennik-za--torgovlyu-poddelnymi-ptsr-testami-i-priglasheniyami-v-rossiyu-18412194.html

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подделка, андижанская область, автомобильный номер