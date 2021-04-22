https://uz.sputniknews.ru/20210422/v-andijanskoy-oblasti-zaderjan-mujchina-s-poddelnymi-avtonomerami-18457452.html
В Андижанской области задержан мужчина с поддельными автономерами
В Андижанской области задержан мужчина с поддельными автономерами
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Сотрудники Андижанского областного таможенного управления пресекли ввоз незаконно изготовленных автомобильных номеров на
2021-04-22T20:51+0500
2021-04-22T20:51+0500
2021-04-22T20:51+0500
общество
подделка
андижанская область
автомобильный номер
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Сотрудники Андижанского областного таможенного управления пресекли ввоз незаконно изготовленных автомобильных номеров на приграничном посту "Дустлик". Об этом сообщили в пресс-служба ГТК.В ходе расследования выяснилось, что правонарушитель пытался провезти в салоне автомобиля Volvo FH четыре поддельных номерных знака "40 А770 АА", два - "40 А234 АА" и два - "01 А755 АА".В настоящий момент по данному факту проводится дознание.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-andijane-zaderjan-moshennik-za--torgovlyu-poddelnymi-ptsr-testami-i-priglasheniyami-v-rossiyu-18412194.html
андижанская область
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подделка, андижанская область, автомобильный номер
В Андижанской области задержан мужчина с поддельными автономерами
Инцидент произошел на приграничном посту "Дустлик". В настоящий момент по данному факту проводится дознание.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Сотрудники Андижанского областного таможенного управления пресекли ввоз незаконно изготовленных автомобильных номеров на приграничном посту "Дустлик". Об этом сообщили
в пресс-служба ГТК.
В ходе расследования выяснилось, что правонарушитель пытался провезти в салоне автомобиля Volvo FH четыре поддельных номерных знака "40 А770 АА", два - "40 А234 АА" и два - "01 А755 АА".
В настоящий момент по данному факту проводится дознание.