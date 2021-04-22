https://uz.sputniknews.ru/20210422/v-stolichnom-kanale-nashli-telo-42-letnego-mujchiny--prichiny-smerti-neizvestny-18443991.html
В столичном канале нашли тело 42-летнего мужчины — причины смерти неизвестны
В столичном канале нашли тело 42-летнего мужчины — причины смерти неизвестны
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В столичном канале "Анхор", расположенном в Шайхантахурском районе, найдено тело 42-летнего мужчины.
2021-04-22T09:46+0500
2021-04-22T09:46+0500
2021-04-22T09:49+0500
происшествия
смерть
генпрокуратура узбекистана
ташкент
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В столичном канале "Анхор", расположенном в Шайхантахурском районе, найдено тело 42-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Труп обнаружили во вторник пресс-секретарь МНО со своей коллегой. На место тут же выехала оперативно-следственная группа под руководством районного прокурора. Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти и телесных травм. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Личность погибшего установили позднее по отпечаткам пальцев. Им оказался П. Ф., проживавший в Юнусабадском районе.Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/stalo-izvestno-za-chto-uchenitsu-5-klassa-ubila-sobstvennaya-rodstvennitsa-18322829.html
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смерть, генпрокуратура узбекистана, ташкент
В столичном канале нашли тело 42-летнего мужчины — причины смерти неизвестны
09:46 22.04.2021 (обновлено: 09:49 22.04.2021)
При первичном осмотре специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти или же травм.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В столичном канале "Анхор", расположенном в Шайхантахурском районе, найдено тело 42-летнего мужчины.
Об этом сообщили
в пресс-службе Генпрокуратуры.
Труп обнаружили во вторник пресс-секретарь МНО со своей коллегой. На место тут же выехала оперативно-следственная группа под руководством районного прокурора.
Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти и телесных травм. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Личность погибшего установили позднее по отпечаткам пальцев. Им оказался П. Ф., проживавший в Юнусабадском районе.