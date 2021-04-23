https://uz.sputniknews.ru/20210423/abduxakimov-samarkand-stanet-tsentrom-mice-turizma-18464689.html

Абдухакимов: Самарканд станет центром MICE-туризма

Абдухакимов: Самарканд станет центром MICE-туризма

Для предоставления гостям города современных туристических услуг в регионе будет построено восемь отелей, ремесленный центр, высокотехнологичный музей... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T13:18+0500

2021-04-23T13:18+0500

2021-04-23T13:50+0500

туризм

туристы

азиз абдухакимов

музей

самарканд

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Вице-премьер, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов в ходе пресс-конференции заявил, что Самарканд в текущем году намерен привлечь 220 тысяч иностранных туристов и 1,3 млн местных путешественников.По его словам, для предоставления гостям города современных туристических услуг в регионе будет построено восемь отелей, ремесленный центр, тематические парки, базы отдыха и развлечений, а также искусственные бассейны.Кроме того, Самарканд планируется сделать центром делового туризма для проведения корпоративных мероприятий и международных конференций. Для этой цели в регионе намечено построить большой конгресс-центр и выставочные комплексы общей площадью 18 тысяч квадратных метров, уточнил министр.К тому же на улице Бобура будет создан современный высокотехнологичный музей Великого шёлкового пути, в котором планируется установить голограммы, 3D-моделирование и VR-системы, добавил Абдухакимов.

https://uz.sputniknews.ru/20210411/aeroport-samarkanda-stanet-krupneyshim-turisticheskim-xabom-uzbekistana--foto-18265989.html

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туристы, азиз абдухакимов, музей, самарканд