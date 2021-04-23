https://uz.sputniknews.ru/20210423/govorit-o-vliyanii-vaktsinatsii-na-epidobstanovku-v-strane-esche-rano---otabekov-18466406.html
Говорить о влиянии вакцинации на эпидобстановку в стране еще рано — Отабеков
Говорить о влиянии вакцинации на эпидобстановку в стране еще рано — Отабеков
По мнению Отабекова, формирование высокого иммунитета можно будет увидеть только через полтора-два месяца после последней прививки первых вакцинированных. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T14:33+0500
2021-04-23T14:33+0500
2021-04-23T14:44+0500
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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вакцина "спутник v"
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Количество узбекистанцев, привившихся от коронавируса, недостаточное, чтобы говорить о влиянии вакцинации на эпидемиологическую обстановку в стране, заявил замначальника Службы санэпидблагополучия Нурмат Отабеков.По его словам, на данный момент вакцинирована лишь малая часть населения, и то большинство из них сделали только первую дозу. На сегодняшний день это свыше 400 тысяч человек.В Узбекистане используются два препарата: индийский аналог AstraZeneca Covishield и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Первая вакцина состоит из двух доз, вторая — из трех. По мнению Отабекова, формирование высокого иммунитета можно будет увидеть через полтора-два месяца после последней прививки. Сегодня в страну прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V". Половину ее стоимости профинансировал российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов.Кампания по вакцинация в Узбекистане стартовала 1 апреля. По данным Минздрава на 22 апреля, за это время привилось уже 510 329 человек. До конца июня правительство запланировало привить порядка четырех миллионов граждан, а до конца года эта цифра должна вырасти до семи миллионов, что составит приблизительно 20 процентов узбекистанцев. В то же время за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 345 человек, увеличив общее количество зараженных до 88 280 случаев. С момента своего появления в Узбекистане COVID-19 унес жизни 641 человека.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-uzbekistane-nachali-vydavat-elektronnye-spravki-o-vaktsinatsii-ot-covid-19-18337401.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, минздрав узбекистана, вакцина astrazeneca, вакцина "спутник v", вакцинация
Говорить о влиянии вакцинации на эпидобстановку в стране еще рано — Отабеков
14:33 23.04.2021 (обновлено: 14:44 23.04.2021)
По мнению Отабекова, формирование высокого иммунитета можно будет увидеть только через полтора-два месяца после последней прививки первых вакцинированных.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Количество узбекистанцев, привившихся от коронавируса, недостаточное, чтобы говорить о влиянии вакцинации на эпидемиологическую обстановку в стране, заявил
замначальника Службы санэпидблагополучия Нурмат Отабеков.
По его словам, на данный момент вакцинирована лишь малая часть населения, и то большинство из них сделали только первую дозу. На сегодняшний день это свыше 400 тысяч человек.
"Полноценный иммунитет не формируется после однократной вакцинации. С 1 мая многие из них получат вторую дозу", — сказал он.
В Узбекистане используются два препарата: индийский аналог AstraZeneca Covishield и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Первая вакцина состоит из двух доз, вторая — из трех. По мнению Отабекова, формирование высокого иммунитета можно будет увидеть через полтора-два месяца после последней прививки.
Сегодня в страну прибыла
первая партия российской вакцины "Спутник V". Половину ее стоимости профинансировал российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов.
Кампания по вакцинация в Узбекистане стартовала 1 апреля. По данным Минздрава на 22 апреля, за это время привилось уже 510 329 человек. До конца июня правительство запланировало привить порядка четырех миллионов граждан, а до конца года эта цифра должна вырасти до семи миллионов, что составит приблизительно 20 процентов узбекистанцев.
В то же время за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 345 человек, увеличив общее количество зараженных до 88 280 случаев. С момента своего появления в Узбекистане COVID-19 унес жизни 641 человека.