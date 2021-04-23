Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210423/govorit-o-vliyanii-vaktsinatsii-na-epidobstanovku-v-strane-esche-rano---otabekov-18466406.html
Говорить о влиянии вакцинации на эпидобстановку в стране еще рано — Отабеков
Говорить о влиянии вакцинации на эпидобстановку в стране еще рано — Отабеков
По мнению Отабекова, формирование высокого иммунитета можно будет увидеть только через полтора-два месяца после последней прививки первых вакцинированных. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T14:33+0500
2021-04-23T14:44+0500
ситуация с коронавирусом в узбекистане
минздрав узбекистана
общество
вакцина astrazeneca
вакцина "спутник v"
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17905720_65:586:2664:2048_1920x0_80_0_0_f6172658da533d7636e291dedbe54c1e.jpg
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Количество узбекистанцев, привившихся от коронавируса, недостаточное, чтобы говорить о влиянии вакцинации на эпидемиологическую обстановку в стране, заявил замначальника Службы санэпидблагополучия Нурмат Отабеков.По его словам, на данный момент вакцинирована лишь малая часть населения, и то большинство из них сделали только первую дозу. На сегодняшний день это свыше 400 тысяч человек.В Узбекистане используются два препарата: индийский аналог AstraZeneca Covishield и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Первая вакцина состоит из двух доз, вторая — из трех. По мнению Отабекова, формирование высокого иммунитета можно будет увидеть через полтора-два месяца после последней прививки. Сегодня в страну прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V". Половину ее стоимости профинансировал российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов.Кампания по вакцинация в Узбекистане стартовала 1 апреля. По данным Минздрава на 22 апреля, за это время привилось уже 510 329 человек. До конца июня правительство запланировало привить порядка четырех миллионов граждан, а до конца года эта цифра должна вырасти до семи миллионов, что составит приблизительно 20 процентов узбекистанцев. В то же время за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 345 человек, увеличив общее количество зараженных до 88 280 случаев. С момента своего появления в Узбекистане COVID-19 унес жизни 641 человека.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-uzbekistane-nachali-vydavat-elektronnye-spravki-o-vaktsinatsii-ot-covid-19-18337401.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17905720_406:582:2357:2045_1920x0_80_0_0_f29b6dc55ec85e9b5f3dab397510a94b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ситуация с коронавирусом в узбекистане, минздрав узбекистана, вакцина astrazeneca, вакцина "спутник v", вакцинация

Говорить о влиянии вакцинации на эпидобстановку в стране еще рано — Отабеков

14:33 23.04.2021 (обновлено: 14:44 23.04.2021)
417
© Sputnik / Дильшода РахматоваЗамначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков.
Замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
По мнению Отабекова, формирование высокого иммунитета можно будет увидеть только через полтора-два месяца после последней прививки первых вакцинированных.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Количество узбекистанцев, привившихся от коронавируса, недостаточное, чтобы говорить о влиянии вакцинации на эпидемиологическую обстановку в стране, заявил замначальника Службы санэпидблагополучия Нурмат Отабеков.
По его словам, на данный момент вакцинирована лишь малая часть населения, и то большинство из них сделали только первую дозу. На сегодняшний день это свыше 400 тысяч человек.

"Полноценный иммунитет не формируется после однократной вакцинации. С 1 мая многие из них получат вторую дозу", — сказал он.

В Узбекистане используются два препарата: индийский аналог AstraZeneca Covishield и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Первая вакцина состоит из двух доз, вторая — из трех. По мнению Отабекова, формирование высокого иммунитета можно будет увидеть через полтора-два месяца после последней прививки.
Сегодня в страну прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V". Половину ее стоимости профинансировал российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов.
Вакцинация от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Общество
В Узбекистане начали выдавать электронные справки о вакцинации от COVID-19
14 апреля, 21:28
4826
Кампания по вакцинация в Узбекистане стартовала 1 апреля. По данным Минздрава на 22 апреля, за это время привилось уже 510 329 человек. До конца июня правительство запланировало привить порядка четырех миллионов граждан, а до конца года эта цифра должна вырасти до семи миллионов, что составит приблизительно 20 процентов узбекистанцев.
В то же время за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 345 человек, увеличив общее количество зараженных до 88 280 случаев. С момента своего появления в Узбекистане COVID-19 унес жизни 641 человека.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:44Путин согласился объявить майские праздники непрерывными
15:15Власти Абу-Даби отменили 10-дневный карантин для узбекистанских туристов
14:47В Узбекистане предприниматели смогут воспользоваться рассрочкой при уплате налогов
14:33Говорить о влиянии вакцинации на эпидобстановку в стране еще рано — Отабеков
14:11Прочь, бумажки: новая среда виртуального общения государства и общества
14:02В Сергелийском районе Ташкента временно перекроют улицы
13:54Соратник Горбачева рассказал, какую роль сыграла Украина в распаде СССР
13:18Абдухакимов: Самарканд станет центром MICE-туризма
12:44На планете впервые пройдут кибер-Олимпийские игры
12:12В Ташобласти задержан мужчина при незаконной продаже антибиотиков на 300 млн сумов
12:07Один из районов Ташкента на сутки останется без воды
11:37Узбекистанка Нигина Уктамова впервые завоевала "золото" на чемпионате мира по боксу
11:18Россия расставила точки над Україной
10:53Переговоры в формате Центральная Азия + США: что на повестке?
10:24Черно-белая война: в США реализуется главный кошмар американцев
10:03Госсекретарь США поблагодарил Узбекистан за поддержку Афганистана — и не только
09:34Дождались: первая партия российского "Спутника V" прибыла в Узбекистан
ВчераВласти Узбекистана выделят $500 млн на ускоренное развитие сферы услуг в стране
ВчераВ Узбекистане ректоры трех вузов лишились своих должностей
ВчераВ Андижанской области задержан мужчина с поддельными автономерами