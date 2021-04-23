https://uz.sputniknews.ru/20210423/na-planete-vpervye-proydut-kiber-olimpiyskie-igry-18463745.html

На планете впервые пройдут кибер-Олимпийские игры

На планете впервые пройдут кибер-Олимпийские игры

Девятая рекомендация "Олимпийской повестки дня 2020+5" гласит: необходимо "поощрять развитие виртуального спорта и дальнейшее взаимодействие с сообществами... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T12:44+0500

2021-04-23T12:44+0500

2021-04-23T12:44+0500

в мире

олимпийские игры

виртуальная реальность

олимпиада

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/17/18463578_0:66:3409:1983_1920x0_80_0_0_658ba7257da8d2bd2a1cc0c7f756ee78.jpg

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о проведении виртуальных Игр.В подобном формате спортивное состязание пройдет впервые.Соревнования будут проводиться с 13 мая по 23 июня на пяти площадках-партнерах, с которыми сотрудничает МОК.В каких же "дисциплинах" поборются киберспортсмены? На кибер-Олимпиаде представлены следующие приложения и игры на конслях:Что получат победители, пока неизвестно.Зачем нужна такая Олимпиада? По мнению Баха, перевод состязаний в виртуальный формат — это отличный способ привлечь молодежь, а также популяризировать олимпийское движение и ценности.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

олимпийские игры, виртуальная реальность, олимпиада, спорт