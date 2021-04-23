https://uz.sputniknews.ru/20210423/na-planete-vpervye-proydut-kiber-olimpiyskie-igry-18463745.html
На планете впервые пройдут кибер-Олимпийские игры
На планете впервые пройдут кибер-Олимпийские игры
Девятая рекомендация "Олимпийской повестки дня 2020+5" гласит: необходимо "поощрять развитие виртуального спорта и дальнейшее взаимодействие с сообществами... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T12:44+0500
2021-04-23T12:44+0500
2021-04-23T12:44+0500
в мире
олимпийские игры
виртуальная реальность
олимпиада
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/17/18463578_0:66:3409:1983_1920x0_80_0_0_658ba7257da8d2bd2a1cc0c7f756ee78.jpg
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о проведении виртуальных Игр.В подобном формате спортивное состязание пройдет впервые.Соревнования будут проводиться с 13 мая по 23 июня на пяти площадках-партнерах, с которыми сотрудничает МОК.В каких же "дисциплинах" поборются киберспортсмены? На кибер-Олимпиаде представлены следующие приложения и игры на конслях:Что получат победители, пока неизвестно.Зачем нужна такая Олимпиада? По мнению Баха, перевод состязаний в виртуальный формат — это отличный способ привлечь молодежь, а также популяризировать олимпийское движение и ценности.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/17/18463578_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_8697421927420df6100dcb14f5683198.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
олимпийские игры, виртуальная реальность, олимпиада, спорт
На планете впервые пройдут кибер-Олимпийские игры
Девятая рекомендация "Олимпийской повестки дня 2020+5" гласит: необходимо "поощрять развитие виртуального спорта и дальнейшее взаимодействие с сообществами видеоигр" .
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил
о проведении виртуальных Игр.
В подобном формате спортивное состязание пройдет впервые.
Соревнования будут проводиться с 13 мая по 23 июня на пяти площадках-партнерах, с которыми сотрудничает МОК.
В каких же "дисциплинах" поборются киберспортсмены? На кибер-Олимпиаде представлены следующие приложения и игры на конслях:
eBaseball Powerful Pro Baseball 2020;
Что получат победители, пока неизвестно.
"Виртуальная олимпийская серия — это новый уникальный цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта", — отметил президент МОК Томас Бах.
Зачем нужна такая Олимпиада? По мнению Баха, перевод состязаний в виртуальный формат — это отличный способ привлечь молодежь, а также популяризировать олимпийское движение и ценности.