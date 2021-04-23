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На планете впервые пройдут кибер-Олимпийские игры
На планете впервые пройдут кибер-Олимпийские игры
Девятая рекомендация "Олимпийской повестки дня 2020+5" гласит: необходимо "поощрять развитие виртуального спорта и дальнейшее взаимодействие с сообществами... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T12:44+0500
2021-04-23T12:44+0500
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о проведении виртуальных Игр.В подобном формате спортивное состязание пройдет впервые.Соревнования будут проводиться с 13 мая по 23 июня на пяти площадках-партнерах, с которыми сотрудничает МОК.В каких же "дисциплинах" поборются киберспортсмены? На кибер-Олимпиаде представлены следующие приложения и игры на конслях:Что получат победители, пока неизвестно.Зачем нужна такая Олимпиада? По мнению Баха, перевод состязаний в виртуальный формат — это отличный способ привлечь молодежь, а также популяризировать олимпийское движение и ценности.
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олимпийские игры, виртуальная реальность, олимпиада, спорт

На планете впервые пройдут кибер-Олимпийские игры

12:44 23.04.2021
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© СС0 / Unsplash / Bryan TurnerОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© СС0 / Unsplash / Bryan Turner
Девятая рекомендация "Олимпийской повестки дня 2020+5" гласит: необходимо "поощрять развитие виртуального спорта и дальнейшее взаимодействие с сообществами видеоигр" .
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о проведении виртуальных Игр.
В подобном формате спортивное состязание пройдет впервые.
Соревнования будут проводиться с 13 мая по 23 июня на пяти площадках-партнерах, с которыми сотрудничает МОК.
В каких же "дисциплинах" поборются киберспортсмены? На кибер-Олимпиаде представлены следующие приложения и игры на конслях:
eBaseball Powerful Pro Baseball 2020;
Zwift;
Virtual Regatta;
Gran Turismo;
World Rowing.
Что получат победители, пока неизвестно.
"Виртуальная олимпийская серия — это новый уникальный цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта", — отметил президент МОК Томас Бах.
Зачем нужна такая Олимпиада? По мнению Баха, перевод состязаний в виртуальный формат — это отличный способ привлечь молодежь, а также популяризировать олимпийское движение и ценности.
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