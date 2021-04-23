https://uz.sputniknews.ru/20210423/peregovory-v-formate-tsentralnaya-aziya--ssha-chto-na-povestke-18460729.html

Переговоры в формате Центральная Азия + США: что на повестке?

Переговоры в формате Центральная Азия + США: что на повестке?

Намечены три актуальные темы для обсуждения в формате С5+1. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

переговоры

мид узбекистана

центральная азия

сша

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Сегодня, 23 апреля, состоится встреча глав МИД пяти стран Центральной Азии и США (С5+1).Переговоры пройдут в онлайн-формате. Одной из приоритетных тем для обсуждения станет ситуация в Афганистане. Участники выработают пути установления прочного мира на территории страны.Кроме того, государства Центральной Азии рассмотрят вопросы, связанные с политикой внутри региона. Третьей намеченной темой станет взаимодействие стран ЦА и США в области экономики, обеспечения безопасности в регионе, борьбы с изменением климата.В дискуссии примут участие министры иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и госсекретарь США.

https://uz.sputniknews.ru/20210423/gossekretar-ssha-poblagodaril-uzbekistan-za-podderjku-afganistana--i-ne-tolko-18459462.html

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переговоры, мид узбекистана, центральная азия, сша