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Переговоры в формате Центральная Азия + США: что на повестке?
Переговоры в формате Центральная Азия + США: что на повестке?
Намечены три актуальные темы для обсуждения в формате С5+1. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T10:53+0500
2021-04-23T10:53+0500
политика
переговоры
мид узбекистана
центральная азия
сша
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Сегодня, 23 апреля, состоится встреча глав МИД пяти стран Центральной Азии и США (С5+1).Переговоры пройдут в онлайн-формате. Одной из приоритетных тем для обсуждения станет ситуация в Афганистане. Участники выработают пути установления прочного мира на территории страны.Кроме того, государства Центральной Азии рассмотрят вопросы, связанные с политикой внутри региона. Третьей намеченной темой станет взаимодействие стран ЦА и США в области экономики, обеспечения безопасности в регионе, борьбы с изменением климата.В дискуссии примут участие министры иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и госсекретарь США.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/gossekretar-ssha-poblagodaril-uzbekistan-za-podderjku-afganistana--i-ne-tolko-18459462.html
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переговоры, мид узбекистана, центральная азия, сша

Переговоры в формате Центральная Азия + США: что на повестке?

10:53 23.04.2021
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© СС0 / Unsplash / Roger Starnes SrАмериканский флаг
Американский флаг - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© СС0 / Unsplash / Roger Starnes Sr
Намечены три актуальные темы для обсуждения в формате С5+1.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Сегодня, 23 апреля, состоится встреча глав МИД пяти стран Центральной Азии и США (С5+1).
Переговоры пройдут в онлайн-формате. Одной из приоритетных тем для обсуждения станет ситуация в Афганистане. Участники выработают пути установления прочного мира на территории страны.
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Кроме того, государства Центральной Азии рассмотрят вопросы, связанные с политикой внутри региона.
Третьей намеченной темой станет взаимодействие стран ЦА и США в области экономики, обеспечения безопасности в регионе, борьбы с изменением климата.
В дискуссии примут участие министры иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и госсекретарь США.
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