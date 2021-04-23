Политика
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов официально приступил к исполнению своих полномочий
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты от вновь назначенных в республику иностранных дипломатов ряда стран. В числе послов, приступающих к работе в Узбекистане, глава российской дипмиссии Олег Мальгинов.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Вновь назначенный посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов вручил верительные грамоты президенту республики Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.
Помимо российского дипломата в церемонии приняли участие послы Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции и делегации Евросоюза.
Президент выступил перед иностранными гостями, отметив важность слаженной совместной работы по преодолению последствий пандемии и обеспечению устойчивого социально-экономического развития государств.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России
© Пресс-служба президента Узбекистана
По словам главы государства, сегодня совместными усилиями расширяется взаимодействие в области торговли, инвестиций и инноваций, цифровых технологий и "зеленой экономики", транспорта, транзита и логистики, финансов, медицины и многих других сферах.
При этом Узбекистан поддерживает тесный диалог и углубляет многосторонние связи в рамках Организации Объединенных Наций, СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, Тюркского совета и других авторитетных структур, а также наращивает партнерство с глобальными финансовыми институтами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России
© Пресс-служба президента Узбекистана
Оценивая уровень узбекско-российских отношений, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что двустороннее взаимодействие сегодня достигло беспрецедентно высокого уровня. Реализуются крупные проекты и программы в области торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, металлургии, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, банковско-финансового сектора, образования, здравоохранения, культуры, туризма и многих других сферах.
В качестве успешных примеров такого взаимовыгодного сотрудничества глава государства привел впервые прошедшую в начале апреля в Ташкенте Международную выставку "Иннопром".
Президент Узбекистана также напомнил, что в настоящее время прорабатываются детали его предстоящего визита в Москву, в рамках которого запланировано подписание значительного пакета документов. Визит ознаменует начало нового исторического этапа в развитии двусторонних стратегических и союзнических отношений, говорится в сообщении пресс-службы президента.
В заключение Шавкат Мирзиёев пожелал всем дипломатам успехов в их работе по укреплению дружбы и сотрудничества между странами.
12 апреля, 20:58
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Напомним, посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов был назначен на эту должность в марте 2021 года, сменив на этом посту Владимира Тюрденева, возглавлявшего дипмиссию в Ташкенте более 10 лет. Мальгинов прибыл в Узбекистан 12 апреля, успев принять участие в торжествах по случаю юбилея полета Юрия Гагарина в космос.