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https://uz.sputniknews.ru/20210423/posol-rf-v-uzbekistane-oleg-malginov-ofitsialno-pristupil-k-ispolneniyu-svoix-polnomochiy-18471304.html
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов официально приступил к исполнению своих полномочий
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов официально приступил к исполнению своих полномочий
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты от вновь назначенных в республику иностранных дипломатов ряда стран. В числе послов... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T18:11+0500
2021-04-23T18:11+0500
политика
олег мальгинов
дипломаты
посольство россии в узбекистане
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Вновь назначенный посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов вручил верительные грамоты президенту республики Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.Помимо российского дипломата в церемонии приняли участие послы Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции и делегации Евросоюза.Президент выступил перед иностранными гостями, отметив важность слаженной совместной работы по преодолению последствий пандемии и обеспечению устойчивого социально-экономического развития государств. По словам главы государства, сегодня совместными усилиями расширяется взаимодействие в области торговли, инвестиций и инноваций, цифровых технологий и "зеленой экономики", транспорта, транзита и логистики, финансов, медицины и многих других сферах.При этом Узбекистан поддерживает тесный диалог и углубляет многосторонние связи в рамках Организации Объединенных Наций, СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, Тюркского совета и других авторитетных структур, а также наращивает партнерство с глобальными финансовыми институтами.Оценивая уровень узбекско-российских отношений, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что двустороннее взаимодействие сегодня достигло беспрецедентно высокого уровня. Реализуются крупные проекты и программы в области торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, металлургии, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, банковско-финансового сектора, образования, здравоохранения, культуры, туризма и многих других сферах.В качестве успешных примеров такого взаимовыгодного сотрудничества глава государства привел впервые прошедшую в начале апреля в Ташкенте Международную выставку "Иннопром".В заключение Шавкат Мирзиёев пожелал всем дипломатам успехов в их работе по укреплению дружбы и сотрудничества между странами. Напомним, посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов был назначен на эту должность в марте 2021 года, сменив на этом посту Владимира Тюрденева, возглавлявшего дипмиссию в Ташкенте более 10 лет. Мальгинов прибыл в Узбекистан 12 апреля, успев принять участие в торжествах по случаю юбилея полета Юрия Гагарина в космос.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/prazdnik-planetarnogo-masshtaba-tashkent-otmetil-60-letie-poleta-gagarina-18292894.html
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олег мальгинов, дипломаты, посольство россии в узбекистане, шавкат мирзиёев, узбекистан

Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов официально приступил к исполнению своих полномочий

18:11 23.04.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты от вновь назначенных в республику иностранных дипломатов ряда стран. В числе послов, приступающих к работе в Узбекистане, глава российской дипмиссии Олег Мальгинов.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Вновь назначенный посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов вручил верительные грамоты президенту республики Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.
Помимо российского дипломата в церемонии приняли участие послы Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции и делегации Евросоюза.
Президент выступил перед иностранными гостями, отметив важность слаженной совместной работы по преодолению последствий пандемии и обеспечению устойчивого социально-экономического развития государств.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России
© Пресс-служба президента Узбекистана
По словам главы государства, сегодня совместными усилиями расширяется взаимодействие в области торговли, инвестиций и инноваций, цифровых технологий и "зеленой экономики", транспорта, транзита и логистики, финансов, медицины и многих других сферах.
При этом Узбекистан поддерживает тесный диалог и углубляет многосторонние связи в рамках Организации Объединенных Наций, СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, Тюркского совета и других авторитетных структур, а также наращивает партнерство с глобальными финансовыми институтами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов Бангладеш, Чехии, Египта, Иордании, Турции, Евросоюза и России
© Пресс-служба президента Узбекистана
Оценивая уровень узбекско-российских отношений, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что двустороннее взаимодействие сегодня достигло беспрецедентно высокого уровня. Реализуются крупные проекты и программы в области торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, металлургии, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, банковско-финансового сектора, образования, здравоохранения, культуры, туризма и многих других сферах.
В качестве успешных примеров такого взаимовыгодного сотрудничества глава государства привел впервые прошедшую в начале апреля в Ташкенте Международную выставку "Иннопром".

Президент Узбекистана также напомнил, что в настоящее время прорабатываются детали его предстоящего визита в Москву, в рамках которого запланировано подписание значительного пакета документов. Визит ознаменует начало нового исторического этапа в развитии двусторонних стратегических и союзнических отношений, говорится в сообщении пресс-службы президента.

В заключение Шавкат Мирзиёев пожелал всем дипломатам успехов в их работе по укреплению дружбы и сотрудничества между странами.
День космонавтики в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
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Праздник планетарного масштаба: Ташкент отметил 60-летие полета Гагарина
12 апреля, 20:58
3894
Напомним, посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов был назначен на эту должность в марте 2021 года, сменив на этом посту Владимира Тюрденева, возглавлявшего дипмиссию в Ташкенте более 10 лет. Мальгинов прибыл в Узбекистан 12 апреля, успев принять участие в торжествах по случаю юбилея полета Юрия Гагарина в космос.
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