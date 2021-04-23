https://uz.sputniknews.ru/20210423/v-tashoblasti-zaderjan-mujchina-pri-nezakonnoy-prodaje-antibiotikov-na-300-mln-sumov-18463040.html
В Ташобласти задержан мужчина при незаконной продаже антибиотиков на 300 млн сумов
В Ташобласти задержан мужчина при незаконной продаже антибиотиков на 300 млн сумов
В грузовике KIA Bongo III, принадлежащем злоумышленнику, было обнаружено 10 тысяч упаковок лекарственных препаратов. По данному факту проводятся таможенные... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T12:12+0500
2021-04-23T12:12+0500
2021-04-23T12:18+0500
общество
лекарства
государственный таможенный комитет
незаконный ввоз
правонарушение
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие, в ходе которого в Зангиатинском районе Ташобласти был задержан мужчина. Он пытался незаконно реализовать крупную партию рецептурных лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК.Правонарушителя поймали с поличным при незаконной продаже антибиотиков негарантированного качества "Цефоперазон 1,0" г и "Сульбактам 0,5 г".В грузовике KIA Bongo III, принадлежащем злоумышленнику, было обнаружено 10 тысяч упаковок лекарств на 300 млн сумов.В настоящий момент по данному факту проводятся таможенные проверки. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-tashkente-zaderjany-troe-mujchin-za-prodaju-aptechnyx-narkotikov-pochti-na-96-mln-sumov-18042467.html
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лекарства, государственный таможенный комитет, незаконный ввоз, правонарушение
В Ташобласти задержан мужчина при незаконной продаже антибиотиков на 300 млн сумов
12:12 23.04.2021 (обновлено: 12:18 23.04.2021)
В грузовике KIA Bongo III, принадлежащем злоумышленнику, было обнаружено 10 тысяч упаковок лекарственных препаратов. По данному факту проводятся таможенные проверки.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие, в ходе которого в Зангиатинском районе Ташобласти был задержан мужчина. Он пытался незаконно реализовать крупную партию рецептурных лекарственных препаратов. Об этом сообщили
в пресс-службе ГТК.
Правонарушителя поймали с поличным при незаконной продаже антибиотиков негарантированного качества "Цефоперазон 1,0" г и "Сульбактам 0,5 г".
В грузовике KIA Bongo III, принадлежащем злоумышленнику, было обнаружено 10 тысяч упаковок лекарств на 300 млн сумов.
В настоящий момент по данному факту проводятся таможенные проверки. Ведется следствие.