https://uz.sputniknews.ru/20210423/v-uzbekistane-predprinimateli-smogut-vospolzovatsya-rassrochkoy-pri-uplate-nalogov-18466805.html
В Узбекистане предприниматели смогут воспользоваться рассрочкой при уплате налогов
В Узбекистане предприниматели смогут воспользоваться рассрочкой при уплате налогов
В соответствии с указом президента, данное распоряжение вступит в силу с 1 июня текущего года. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T14:47+0500
2021-04-23T14:47+0500
2021-04-23T14:50+0500
общество
государственный налоговый комитет
налоги
указ
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Принят указ президента Узбекистана "О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки предпринимательства, дальнейшему улучшению делового климата".Согласно документу, с 1 июня налогоплательщикам будет предоставлено право на получение рассрочки в том случае, если они не смогут уплатить налог по объективным причинам.В соответствии с данными ГНК, в республике свыше 201,3 тысячи налогоплательщиков юридических лиц (67,7%) осуществляют свою деятельность более трех лет. В результате проведенных с ними бесед удалось решить проблемы 43,5 тысячи предпринимателей. Отмечается, что запрос об оптимизировании отношений с бюджетом поступил от 13 тысяч юрлиц.При этом своевременно и добровольно уплатили налоги 95% бизнесменов, подчеркнули в ГНК.
https://uz.sputniknews.ru/20200421/GNK-vernul-nalogoplatelschikam-bolee-350-mlrd-sumov-v-schet-NDS-13972184.html
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государственный налоговый комитет, налоги, указ, узбекистан
В Узбекистане предприниматели смогут воспользоваться рассрочкой при уплате налогов
14:47 23.04.2021 (обновлено: 14:50 23.04.2021)
В соответствии с указом президента, данное распоряжение вступит в силу с 1 июня текущего года.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Принят указ
президента Узбекистана "О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки предпринимательства, дальнейшему улучшению делового климата".
Согласно документу, с 1 июня налогоплательщикам будет предоставлено право на получение рассрочки в том случае, если они не смогут уплатить налог по объективным причинам.
В соответствии с данными ГНК, в республике свыше 201,3 тысячи налогоплательщиков юридических лиц (67,7%) осуществляют свою деятельность более трех лет. В результате проведенных с ними бесед удалось решить проблемы 43,5 тысячи предпринимателей. Отмечается, что запрос об оптимизировании отношений с бюджетом поступил от 13 тысяч юрлиц.
При этом своевременно и добровольно уплатили налоги 95% бизнесменов, подчеркнули в ГНК.