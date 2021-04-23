https://uz.sputniknews.ru/20210423/v-uzbekistane-ureguliruyut-prava-inostrantsev-i-lbg-18472931.html
В Узбекистане урегулируют права иностранцев и ЛБГ
В Узбекистане урегулируют права иностранцев и ЛБГ
Новый Закон создаст прозрачный и открытый порядок взаимодействия с государственными органами и предоставит иностранным гражданам широкий доступ к госуслугами. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T20:22+0500
2021-04-23T20:22+0500
2021-04-23T20:22+0500
политика
сенат олий мажлиса
лица без гражданства
иностранные граждане
новый закон
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Депутаты Сената Олий Мажлиса Узбекистана одобрили Закон “О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан”, сообщает информационная служба парламента.Обсуждение документа прошло на четырнадцатом пленарном заседании. На нем отмечались такие факторы, как необходимость определения правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, правильного налаживания их трудовой деятельности в республике, урегулирования системы и механизмов выезда и въезда в страну, а также развития деятельности трудовых органов.В документе подробно определены основные права, свободы и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан, предоставление им политического убежища, их въезд и выезд из страны, транзит через ее территорию и ответственность за нарушение правил, порядок временного пребывания в республике и сокращение его срока, а также передвижение и выбор места временного или постоянного проживания, право на трудовую деятельность и другое.Кроме того, Закон создаст прозрачный и открытый порядок взаимодействия с государственными органами и другими организациями в сфере трудовых отношений, предоставит иностранным гражданам широкие возможности пользования госуслугами.
https://uz.sputniknews.ru/20200311/Kak-litsam-bez-grazhdanstva-poluchit-uzbekskiy-pasport--instruktsiya-13642830.html
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сенат олий мажлиса, лица без гражданства, иностранные граждане, новый закон, узбекистан
В Узбекистане урегулируют права иностранцев и ЛБГ
Новый Закон создаст прозрачный и открытый порядок взаимодействия с государственными органами и предоставит иностранным гражданам широкий доступ к госуслугами.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Депутаты Сената Олий Мажлиса Узбекистана одобрили Закон “О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан”, сообщает
информационная служба парламента.
Обсуждение документа прошло на четырнадцатом пленарном заседании. На нем отмечались такие факторы, как необходимость определения правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, правильного налаживания их трудовой деятельности в республике, урегулирования системы и механизмов выезда и въезда в страну, а также развития деятельности трудовых органов.
В документе подробно определены основные права, свободы и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан, предоставление им политического убежища, их въезд и выезд из страны, транзит через ее территорию и ответственность за нарушение правил, порядок временного пребывания в республике и сокращение его срока, а также передвижение и выбор места временного или постоянного проживания, право на трудовую деятельность и другое.
“Принятие Закона послужит созданию целостной системы регулирования правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в стране, унификации нормативно-правовой базы, сформированной различными (подзаконными) актами, принятыми в 1990-2000 годах, и приведение в соответствие с требованиями времени отношений с иностранными гражданами или лицами без гражданства”, - говорится в сообщении.
Кроме того, Закон создаст прозрачный и открытый порядок взаимодействия с государственными органами и другими организациями в сфере трудовых отношений, предоставит иностранным гражданам широкие возможности пользования госуслугами.