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ВЭБ намерен присутствовать в экономике Узбекистана с проектами на $8 млрд
ВЭБ намерен присутствовать в экономике Узбекистана с проектами на $8 млрд
Ранее на полях "Иннопрома" Газпромбанк и Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия финансирования разработки газового... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T17:52+0500
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. ВЭБ намерен продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, а также развивать новое партнерство, общая стоимость которого оценивается в 8 миллиардов долларов.Об этом заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает РИА Новости.В апреле в рамках выставки "Иннопром" в Ташкенте ВЭБ, Газпромбанк и Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия финансирования разработки газового месторождения "25 лет Независимости".Общая сумма заключенных соглашений составила 900 миллионов долларов.РФ между тем остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана — к настоящему моменту, российские компании вложили в экономику республики уже свыше 10 миллиардов долларов.По итогам 2020 года Россия заняла вторую строчку в списке крупнейших партнеров Узбекистана (первое место у Китая) с долей 15,5% в его общем внешнеторговом обороте.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-stoit-na-poroge-neftegazovogo-buduschego--kak-v-etom-pouchastvuet-rf-18175221.html
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"иннопром", бизнес-миссия вэб и рэц в ташкенте, пандемия, вэб.рф, экономика, узбекистан

ВЭБ намерен присутствовать в экономике Узбекистана с проектами на $8 млрд

17:52 23.04.2021
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© СС0 / Unsplash / Elena MozhviloРука, окрашенная в российский триколор
Рука, окрашенная в российский триколор - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© СС0 / Unsplash / Elena Mozhvilo
Ранее на полях "Иннопрома" Газпромбанк и Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия финансирования разработки газового месторождения "25 лет Независимости".
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. ВЭБ намерен продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, а также развивать новое партнерство, общая стоимость которого оценивается в 8 миллиардов долларов.
Об этом заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает РИА Новости.
"Мы активно сотрудничаем с Узбекистаном. Мы уже имеем металлургическое предприятие, поставляем подвижной состав для нужд ташкентского метро, подписали соглашение по модернизации газотранспортной системы, по разработке месторождения. Мы видим проекты на 8 миллиардов долларов", — сказал Шувалов, выступая в Совете Федерации.
В апреле в рамках выставки "Иннопром" в Ташкенте ВЭБ, Газпромбанк и Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия финансирования разработки газового месторождения "25 лет Независимости".
Общая сумма заключенных соглашений составила 900 миллионов долларов.
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РФ между тем остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана — к настоящему моменту, российские компании вложили в экономику республики уже свыше 10 миллиардов долларов.
По итогам 2020 года Россия заняла вторую строчку в списке крупнейших партнеров Узбекистана (первое место у Китая) с долей 15,5% в его общем внешнеторговом обороте.
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