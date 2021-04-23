https://uz.sputniknews.ru/20210423/veb-nameren-prisutstvovat-v-ekonomike-uzbekistana-s-proektami-na-8-mlrd-18469037.html

ВЭБ намерен присутствовать в экономике Узбекистана с проектами на $8 млрд

ВЭБ намерен присутствовать в экономике Узбекистана с проектами на $8 млрд

Ранее на полях "Иннопрома" Газпромбанк и Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия финансирования разработки газового... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T17:52+0500

2021-04-23T17:52+0500

2021-04-23T17:52+0500

экономика

"иннопром"

бизнес-миссия вэб и рэц в ташкенте

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экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. ВЭБ намерен продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, а также развивать новое партнерство, общая стоимость которого оценивается в 8 миллиардов долларов.Об этом заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает РИА Новости.В апреле в рамках выставки "Иннопром" в Ташкенте ВЭБ, Газпромбанк и Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия финансирования разработки газового месторождения "25 лет Независимости".Общая сумма заключенных соглашений составила 900 миллионов долларов.РФ между тем остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана — к настоящему моменту, российские компании вложили в экономику республики уже свыше 10 миллиардов долларов.По итогам 2020 года Россия заняла вторую строчку в списке крупнейших партнеров Узбекистана (первое место у Китая) с долей 15,5% в его общем внешнеторговом обороте.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-stoit-na-poroge-neftegazovogo-buduschego--kak-v-etom-pouchastvuet-rf-18175221.html

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"иннопром", бизнес-миссия вэб и рэц в ташкенте, пандемия, вэб.рф, экономика, узбекистан