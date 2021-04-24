https://uz.sputniknews.ru/20210424/kosmos-posredi-golodnoy-stepi-otkrytie-unikalnogo-muzeya-v-gorode-gagarin-18475349.html
Космос посреди Голодной степи: открытие уникального музея в городе Гагарин
Космос посреди Голодной степи: открытие уникального музея в городе Гагарин
В Джизакской области в 60-ю годовщину полета первого человека в космос состоялось торжественное открытие музея авиации и космонавтики. Экспозиция призвана... 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-24T09:43+0500
2021-04-24T09:43+0500
2021-04-24T09:43+0500
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джизакская область
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узбекистан
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В церемонии открытия музея, созданного при непосредственном участии и поддержке фонда Владимира Шаманова, приняли участие космонавты Владимир Джанибеков и Салижан Шарипов, а также представитель госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев и хоким Джизакской области Эргаш Салиев.Появления космического музея, как и самого города Гагарин в этом районе Джизакской области неслучайно. В середине 1960-х годов, когда Голодная степь преобразилась и превратилась в развивающийся регион, подвиг людей вполне справедливо сравнили с освоением космического пространства.В Музее представлены несколько макетов космических кораблей и орбитальных станций, экипировка космонавтов, карта звездного неба, а также стенды, рассказывающие о героях освоения космоса от Гагарина и Терешковой до летчиков-космонавтов современности. По словам Владимира Джанибекова, у экспозиции большие перспективы, и он надеется, что комплекс будет развиваться и пополняться новыми экспонатами, а от посетителей не будет отбоя. Как проходила церемония открытия и что можно увидеть в экспозиции уже сегодня - в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/v-djizakskoy-oblasti-proshla-tseremoniya-otkrytiya-muzeya-aviatsii-i-kosmonavtiki-18470910.html
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джизакская область, музей, космос, узбекистан
Космос посреди Голодной степи: открытие уникального музея в городе Гагарин
В Джизакской области в 60-ю годовщину полета первого человека в космос состоялось торжественное открытие музея авиации и космонавтики. Экспозиция призвана рассказать подрастающему поколению о первопроходцах на орбите и повысить интерес молодежи к этой теме.
В церемонии открытия музея, созданного при непосредственном участии и поддержке фонда Владимира Шаманова, приняли участие космонавты Владимир Джанибеков и Салижан Шарипов, а также представитель госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев и хоким Джизакской области Эргаш Салиев.
Появления космического музея, как и самого города Гагарин в этом районе Джизакской области неслучайно. В середине 1960-х годов, когда Голодная степь преобразилась и превратилась в развивающийся регион, подвиг людей вполне справедливо сравнили с освоением космического пространства.
В Музее представлены несколько макетов космических кораблей и орбитальных станций, экипировка космонавтов, карта звездного неба, а также стенды, рассказывающие о героях освоения космоса от Гагарина и Терешковой до летчиков-космонавтов современности.
По словам Владимира Джанибекова, у экспозиции большие перспективы, и он надеется, что комплекс будет развиваться и пополняться новыми экспонатами, а от посетителей не будет отбоя.
Как проходила церемония открытия и что можно увидеть в экспозиции уже сегодня - в сюжете Sputnik Узбекистан.