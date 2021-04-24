https://uz.sputniknews.ru/20210424/uzbekistantsy-smogut-letat-v-seul-v-dva-raza-chasche-18479200.html
Узбекистанцы смогут летать в Сеул в два раза чаще
Узбекистанцы смогут летать в Сеул в два раза чаще
Из столицы Узбекистана в Южную Корею самолеты начнут осуществлять перелеты по четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам и пятницам. 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-24T16:26+0500
2021-04-24T16:26+0500
2021-04-24T16:29+0500
общество
авиасообщение
авиакомпания uzbekistan airways
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/12/62/126235_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5e3cabf6d6ddb507a19262aa8db6a94.jpg
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Uzbekistan Airways с 9 мая запустит второй регулярный рейс из Ташкента в Сеул. Об этом сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании. Таким образом, авиасообщение будет осуществляться на постоянной основе два раза в неделю. Из столицы Узбекистана в Южную Корею самолеты начнут летать по четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам и пятницам.На данный момент минимальная цена авиабилета по маршруту Ташкент – Сеул составляет 4,435 млн сумов в эконом-классе и 13,328 млн сумов в бизнес-классе. Из Селу в Ташкент можно будет улететь за 4,997 млн сумов в эконом-классе и за 10,611 млн сумов в бизнес-классе.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/kolichestvo-aviareysov-iz-tashkenta-v-nyu-york-uvelichivaetsya-18070556.html
южная корея
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/12/62/126235_445:0:3162:2038_1920x0_80_0_0_5bfa13029ca32f58cf7c7fb5fb815aad.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авиасообщение, авиакомпания uzbekistan airways, южная корея
Узбекистанцы смогут летать в Сеул в два раза чаще
16:26 24.04.2021 (обновлено: 16:29 24.04.2021)
Из столицы Узбекистана в Южную Корею самолеты начнут осуществлять перелеты по четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам и пятницам.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik.
Uzbekistan Airways с 9 мая запустит второй регулярный рейс из Ташкента в Сеул. Об этом сообщили
в пресс-службе национальной авиакомпании.
Таким образом, авиасообщение будет осуществляться на постоянной основе два раза в неделю. Из столицы Узбекистана в Южную Корею самолеты начнут летать по четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам и пятницам.
На данный момент минимальная цена авиабилета по маршруту Ташкент – Сеул составляет 4,435 млн сумов в эконом-классе и 13,328 млн сумов в бизнес-классе.
Из Селу в Ташкент можно будет улететь за 4,997 млн сумов в эконом-классе и за 10,611 млн сумов в бизнес-классе.