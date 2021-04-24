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Узбекистанцы смогут летать в Сеул в два раза чаще
Узбекистанцы смогут летать в Сеул в два раза чаще
Из столицы Узбекистана в Южную Корею самолеты начнут осуществлять перелеты по четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам и пятницам. 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-24T16:26+0500
2021-04-24T16:29+0500
общество
авиасообщение
авиакомпания uzbekistan airways
южная корея
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Uzbekistan Airways с 9 мая запустит второй регулярный рейс из Ташкента в Сеул. Об этом сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании. Таким образом, авиасообщение будет осуществляться на постоянной основе два раза в неделю. Из столицы Узбекистана в Южную Корею самолеты начнут летать по четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам и пятницам.На данный момент минимальная цена авиабилета по маршруту Ташкент – Сеул составляет 4,435 млн сумов в эконом-классе и 13,328 млн сумов в бизнес-классе. Из Селу в Ташкент можно будет улететь за 4,997 млн сумов в эконом-классе и за 10,611 млн сумов в бизнес-классе.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/kolichestvo-aviareysov-iz-tashkenta-v-nyu-york-uvelichivaetsya-18070556.html
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авиасообщение, авиакомпания uzbekistan airways, южная корея

Узбекистанцы смогут летать в Сеул в два раза чаще

16:26 24.04.2021 (обновлено: 16:29 24.04.2021)
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© Commons.wikimediaСамолёт авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари"
Самолёт авиакомпании Узбекистон хаво йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2021
© Commons.wikimedia
Из столицы Узбекистана в Южную Корею самолеты начнут осуществлять перелеты по четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам и пятницам.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Uzbekistan Airways с 9 мая запустит второй регулярный рейс из Ташкента в Сеул. Об этом сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании.

Таким образом, авиасообщение будет осуществляться на постоянной основе два раза в неделю. Из столицы Узбекистана в Южную Корею самолеты начнут летать по четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам и пятницам.
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Количество авиарейсов из Ташкента в Нью-Йорк увеличивается
1 апреля, 09:27
864
На данный момент минимальная цена авиабилета по маршруту Ташкент – Сеул составляет 4,435 млн сумов в эконом-классе и 13,328 млн сумов в бизнес-классе.

Из Селу в Ташкент можно будет улететь за 4,997 млн сумов в эконом-классе и за 10,611 млн сумов в бизнес-классе.
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